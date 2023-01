Nem kap folytatást a világ legizgalmasabb kalandjátéka

A Naughty Dognál nagyon értenek ahhoz, hogyan kell emlékezetes, történetalapú videójátékokat csinálni, hiszen a fejlesztőgárda a The Last of Us mellett egy másik kultikus franchise-t is megalkotott. Igen, az Unchartedre gondolunk, melynek főhőse egy Nathan Drake nevű kalandor, aki csapatával egzotikus helyeket jár be világszerte, és misztikus, valamint nagyon is kézzel fogható ellenségekkel, logikai fejtörőkkel, csapdákkal és labirintusokkal néznek farkasszemet, abban a reményben, hogy a végén legendás kincsek nyomára bukkannak.

Az Uncharted név nemcsak a gamereknek lehet mostanra ismert, hanem a mozirajongóknak is, hiszen 2022-ben Tom Holland főszereplésével filmes feldolgozást kapott a kalandjáték, melyben a fiatal Nate-et láthattuk, aki újdonsült mentorával és bajtársával, bizonyos Victor Sully Sullivannel (Mark Wahlberg) indult közös kalandra. A filmről az Indexen is írtunk, és más kritikusoktól eltérően mi szerettük ezt az adaptációt, még ha nem is lett annyira ütős, mint a Naughty Dog másik játékán alapuló, HBO-s The Last of Us.

A kalandfilm pénzügyi sikere akár azt is hozhatta volna magával, hogy a készítők feltámasztják az Uncharted-játéksorozatot. Időszerű lett volna, mert a franchise legjobb része, az Uncharted 4: A Thief's End eredeti megjelenése, tehát 2016 óta nem bővült több fejezettel Nate története. A Naughty Dog társigazgatója, Neil Druckmann nemrég a Buzzfeednek adott interjút az Uncharted helyzetével kapcsolatban, és a szakember szavai eléggé lelombozhatták a rajongókat.

Neil Druckmann a lapnak úgy fogalmazott:

A Naughty Dognál nagyon előnyös helyzetben vagyunk, mert a Sony pénzeli a játékainkat, támogatnak bennünket, és ők a kiadónk. Az együttműködésünk pazar, nincs rajtunk semmilyen nyomás, még akkor se, ha egy franchise-unk elképesztően nagy siker. Nem állnak ott a hátunk mögött fenyegetően, hogy igenis csináljuk meg a folytatást. Az Uncharted hatalmasat aratott, az Uncharted 4 egyike volt a legtöbb példányszámban eladott játékainknak, de úgy látjuk, hogy annak a sztorinak ott volt a vége. Befejeztük. Tovább kell lépnünk.

Az író-rendező azt is hozzátette, hogy a The Last of Us esetében is hasonlóan gondolkodnak, amennyiben olyan történettel elő tudnak állni, amely ugyanazt a szellemiséget és üzenetet képviseli, mint a Part I és a Part II, akkor készülhet Part III is. Ellenben a tatár nem hajtja őket, Druckmann szerint a Part II vége is megfelelő finálénak, ha úgy döntenek, hogy nincs már mondanivalójuk Ellie-ékkel kapcsolatban.