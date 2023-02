Rossz hírünk van a Star Wars-rajongóknak

Izgalmas tavasz elé nézünk videójátékos fronton, hiszen amellett, hogy februárban végre megérkezik a többször elhalasztott Harry Potter-előzmény, a Hogwarts Legacy, még a számkivetett jedi, Cal Kestis visszatérésének is örülhetünk. Annak ellenére is, hogy a Star Wars Jedi: Survivor esetében az egyik szemünk sír, a másik nevet klasszikus esete áll fenn, hiszen az eredetileg március 17-ére kitűzött megjelenési dátumot a fejlesztő Respawn Entertainment és az Electronic Arts kiadó elcsúsztatta április 28-ra.

Fotó: EA Star Wars / YouTube

Mindössze hat hétről van szó, de azoknak, akik hozzánk hasonlóan nagy Star Wars-rajongók, elég rossz hírről van szó. Persze addig bőven elleszünk a Disney+-on március 1-jén elinduló A Mandalóri harmadik évadával, de a fenti hír miatt azért egy fokkal máris borongósabb lett a következő hónapunk.

„Az elmúlt három év során a csapatunk szívét-lelkét beleöntötte a Star Wars Jedi: Survivorbe. Büszkén jelenthetjük be, hogy Cal Kestis történetének következő fejezete elkészült. A munkánk a végső fázisához ért, bugokat javítunk, a teljesítményt optimalizáljuk, a játék stabilitásán dolgozunk, polírozzuk a végeredményt, hogy a játékosok a lehető legtökéletesebb élményt kapják. Ugyanakkor ahhoz, hogy elérjünk egy bizonyos, saját magunktól is elvárt minőséget, a vártnál hat héttel több időre van szükségünk, hogy nyugodt lélekkel eresszük ki a kezeink közül a játékot.”

A Star Wars Jedi: Survivor főhőse, Cal Kestis még mindig a Birodalom elől menekül, és rendje egyik utolsó tagjaként igyekszik reménnyel táplálni az elég sanyarú helyzetben lévő messzi-messzi galaxist. A Fallen Order második része igencsak izgalmasnak ígérkezik, hiszen Cal nemcsak öt évvel idősebb és tapasztaltabb lesz, hanem új módokat is talál az elnyomók elleni harcban. A hamarosan érkező Star Wars-játékban akár különféle lények hátára pattanva irthatjuk majd a rohamosztagosokat, illetve a fénykardunk is eddig nem látott módokon lesz fejleszthető: debütál a Kylo Ren által forgatott fegyverhez hasonló lézerpallos is.

A harcrendszerrel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a Fallen Order folytatásában is visszatér a Dark Soulsra hajazó főellenségrendszer, a bolygók ezúttal is többször körbejárhatóak, és egyre alaposabban felfedezhetőek lesznek, míg az Uncharted-szériából átemelt, akrobatikus mozdulatok sem maradnak ki a végeredményből.

A Star Wars Jedi: Survivor PC mellett Xbox Series X/S-re és PlayStation 5-re érkezik, az előző konzolgenerációkon már nem lesz elérhető a játék.