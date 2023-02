Kipróbáltuk a PlayStation méregdrága új kontrollerét

A PlayStation 5 startja nem volt anno a legzökkenőmentesebb, hiszen még azoknak is, akik a 2020. november 12-ei megjelenés előtt jóval korábban megrendelték a konzolt, hónapokat kellett várniuk arra, hogy az új generációs gépet kézhez is kapják. Egy olyan konzolt, amelyen alig voltak akkor még értelmes címek a Marvel’s Spider-Man: Miles Moralesen és a Demon’s Souls remake-jén kívül. Aztán egész szépen jöttek az exkluzív újdonságok, a Returnal című sci-fit különösen szerettük, a God of War: Ragnarökről nem is beszélve, és bár a Forspoken most legutóbb hatalmas csalódás lett, nem mondtunk még le a Sony ezen generációjáról. Például idén jön a Marvel’s Spider-Man 2, és megesszük a kalapunkat, ha az Insomniac Marvel-játéka gyenge folytatást kap.

Ami a videójátékok irányítását illeti, a PS5-generáció jó nagyot lépett előre, hiszen a DualSense-kontrollerek újdonságait még a nagy vetélytárs Xboxot készítő Microsoftnál is megirigyelték.

Ezek közül is legjobban a haptikus visszacsatolást, amely lehetővé teszi, hogy a kezünkben tartva a kontrollert, a különféle rezgési erősségeknek és mintáknak köszönhetően akár csukott szemmel is érezzük, a karakterünk éppen jégen csúszik, vízben úszik, sűrű aljnövényzetben járkál-e. Illetve a bevezetőben említett, Returnal című játékban a kontrolleren érezhetjük az esőcseppek kopogását, és az eszköz készítői még arra is odafigyeltek, hogy a ravaszokat meghúzva más legyen nyíllal és íjvesszővel lőni, mint géppuskával vagy pisztollyal.

Az eredeti DualSense-kontrollert turbózta fel a Sony, amikor 2023. január 26-án kiadta annak pro kontroller változatát DualSense Edge néven. Erről a gamerek többsége akkor is hallott, ha esetleg nem foglalkozik az efféle új perifériákkal, ugyanis egészen elképesztő, idehaza nagyjából 100 ezer forintos árcédulát kapott az eszköz. Ezzel szerintünk már inkább a luxuskategóriába tartozik, tekintve, hogy a Nintendo Switchhez készített Pro Controller nagyjából negyedennyibe fáj, de a testreszabhatóságot illetően tény, hogy a két kontroller közötti különbség ég és föld. A nagy kérdés, hogy megéri-e ennyit beruházni az Edge-re, aminek igyekeztünk utánajárni.

A dizájnt tekintve a DualSense Edge ugyanúgy fest, mint a PS5-höz adott alapkontroller, az igazán szembetűnő különbségek azonban a részletekben rejlenek. Kezdve azzal, hogy takaros fehér minitáskában érkezik a jószág, amelynek a hátulja kinyitható, így védhetjük a kontrollert a portól, és tölthetjük anélkül, hogy kivennénk a tartójából. A DualSense Edge a súlyát tekintve sokkal nehezebb, mint a sima DualSense-kontroller, és kézben tartva, játék közben érezni, hogy jobban összerakták az új perifériát, nem recseg-ropog, miközben öldököljük a szörnyetegeket a Dead Space Remake-ben, és az elsőre nüansznyinak tűnő, de gaming közben igenis jelentős kusztomizáció ugyancsak élvezetesebbé teszi a kontroller használatát.

Nem kell azért túl drasztikus dolgokra gondolni, eltérő hosszúságú gombokat rakhatunk a kontroller hátuljára, illetve a joystickokat is cserélhetjük. Utóbbiakat kétféle kupakkal és többféle magasságban kapjuk, hogy az ujjainknak a lehető legkényelmesebb legyen a videójátékozás. Mindemellett újdonságnak számít, hogy mindkét karmodul kivehető, és potom pénzért cserélhetőek a joystickok – jól tudjuk, hogy a drifting ezeknél a modern kontrollereknél nagy problémákat tud okozni. Ilyen esetben viszont a PlayStation pro kontrollerénél az elromlott karok helyett pár ezerért vehetünk újakat, amelyek már nem „csúsznak”.

Az új PS-kontroller gombkiosztása teljes mértékben a saját igényeink szerint átállítható, sőt... különféle profilokat menthetünk le magunknak, amelyeket gyorsgombokkal hívhatunk elő. Akár az összes, éppen általunk játszott videójátékhoz másfajta beállításokat használhatunk tehát, és játszi könnyedséggel váltogathatunk köztük. Az eszközhöz mindemellett fonott, remek minőségű USB-kábel jár, ami 2,8 méter hosszú, a zárható csatlakozóház pedig garantálja, hogy véletlenül se húzódjon ki a vezeték a DualSense Edge-ből.

A kontroller hátulján található extra gombokat mi arra használtuk, hogy az L3-at és az R3-at ide kalibráljuk, mert iszonyúan zavaró, amikor az analóg karokat kell lenyomnunk, például a futáshoz. A kényelmi funkcióit tekintve egy verhetetlen újdonságról beszélhetünk, ezen a ponton láttuk be igazán.

A legnagyobb baja a DualSense Edge-nek tényleg az, hogy az árát tekintve egy luxustermékről van szó, és két kontroller árán már egy PlayStation 5 konzolt vehetünk. Ebből a szempontból nem tudnánk megindokolni magunknak ép ésszel, hogy miért vegyük meg az eszközt, hacsak nem azért, hogy kompetitív játsszunk. Erre a célra amúgy tökéletes a PS5 új kontrollere, tekintve, hogy még azt is manuálisan, gombokkal be lehet állítani rajta, hogy a ravaszok milyen hosszú utat tegyenek meg, ha meghúzzuk azokat.

Ami tény, hogy ennyire sokrétűen testreszabható kontroller még életünkben nem járt a kezünkben, a Sony ebben a tekintetben 110 százalékot hozott. A DualSense Edge-en azt is érezni, hogy az alapkontrollernél jóval minőségibb alkatrészekből rakták össze, és végre a driftingtől sem kell hogy rémálmaink legyenek. Amennyiben 50 ezerért árulnák, azt javasolnánk mindenkinek, hogy azonnal szerezze be, így viszont egy abszolút high-end termékről van szó.

Amitől bár nem leszünk profi videójátékosok vagy e-sportolók, mégis iszonyúan élvezetessé teszi a játékot. Mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy megéri-e a befektetést.

Pro

Nem recseg-ropog, minőségibb alkatrészekből rakták össze

A végtelenségig testreszabható

Bárhova magunkkal vihetjük a stílusos hordtáskának köszönhetően

Az analóg karok új kupakjai jobbak, mint az eredeti PS5-kontrollernél

Kontra