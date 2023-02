Még sosem rettegtünk ennyire videójátéktól

Azok a gamerek, akik nem vetik meg az ijesztgetős műfajt, a tenyerüket dörzsölve várták január 27-ét, ekkor jelent meg PC-re, PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re minden idők leghíresebb űrhorrorjátéka, a 2008-as Dead Space remake-je. Ha a Dead Space-t be kellene mutatnunk röviden, annyit mondanánk, hogy nagyjából olyan, mint az Alien-filmsorozat, csak még rémisztőbb, mert a zombikra emlékeztető szörnyetegeket itt nekünk kell személyesen legyilkolnunk, kontrollerrel a kezünkben, végig a sötétben botorkálva.

Az első Dead Space-t az EA Redwood Shores csapata fejlesztette, és az Electronic Arts adta ki, és annak ellenére hogy a készítő, Glen Schofield szégyentelenül belekevert némi Ellen Ripley-t is a képletbe, végső soron azzal a szándékkal rakta össze a horrorjátékot, hogy valami hasonlóan vérfagyasztó cuccot adjon ki a kezei közül, mint az őt megihlető Resident Evil 4 volt. Összejött a dolog, bár az elején lassan lendült be a Dead Space a pénztáraknál, jó nagy siker lett, a szaksajtó a valaha készített egyik legjobb játékként emlegeti a mai napig. Az, hogy franchise nőtt ki a Dead Space-ből, adott volt tehát, és bár a harmadik részre a túl sok akcióval tönkrevágták a szériát, rettentően erős pillanatokat köszönhetünk a fejlesztőknek. Tragikus adalék, hogy a később Visceral Gamesszé avanzsáló EA Readwod Shorest az Electronic Arts kiadó bedarálta, amikor úgy gondolták, hogy lejárt a történetalapú játékok kora. Tévedtek, nem is kicsit.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy a Motive Studios által fejújított Dead Space hogyan muzsikál eladások tekintetében, az viszont tuti, hogy ennél jobb remake-et álmainkban sem mertünk volna remélni. A történet az eredetihez hasonlóan, a 26. században játszódik, amikor egy Isaac Clarke nevű szerelő azért érkezik csapatával a USG Ishimurára, hogy megnézzék, mi történt a bányászhajóval, tekintve hogy a népes legénység semmilyen üzenetre nem válaszol egy ideje. Isaacnek személyes motivációi is vannak, hiszen barátnője, Nicole is az Ishimurán tartózkodik, és a fickó érthető módon igencsak aggódik miatta.

A 2023-as Dead Space első és legszembetűnőbb újítása, hogy a 0 Isaac beszél, sőt a sisakját is leveszi, és az arcát is láthatjuk. Ha valaki játszotta az eredetit, emlékezhet rá, hogy a mérnök-szerelő végig néma volt, és csak a Dead Space 2-ben ismerkedhettünk meg személyesebben karakterünkkel. A húzás rosszul is elsülhetett volna, de azon túl, hogy a remake-ben Isaac fizimiskája kicsit generikus, jól humanizálja a karaktert az ötlet. Ráadásul nem úgy kell elképzelni, hogy az általunk itt is külső nézetből, a válla mögül irányított főszereplő folyton mondja a magáét. Isaac csak akkor nyitja ki a száját, ha szólnak hozzá. Rajta kívül csapatunk tagjai is nagyobb hangsúlyt kapnak, mint anno, és ezek az apróságok bizony sokat javítanak az immerziónkon.

Fotó: EA

Vagy úgy is fogalmazhatnánk, hogy rontanak a helyzetünkön, mert még jobban összecsináljuk magunkat a játéktól, mint anno, 2008-ban. Persze ehhez kellenek a pofátlanul hatásos jumpscare-ek is, amelyeket tekintve a Dead Space remake-je mesterien vizsgázik. Főleg hogy a Frostbite-motorral zakatoló játék irtó jól néz ki, amennyiben a 60 FPS-t garantáló performance- játékmód helyett inkább a grafikára tesszük a hangsúlyt, bevállalva egyszersmind a feleannyi frame rate-et.

Ritkán mondunk ilyet, de a felújított Dead Space egy okos remake lett.

A készítők a lehető legnagyobb tiszteletben tartották az eredetit, és odafigyeltek rá, hogy az összképet tekintve a narratíva ne sérüljön, a nehézség is maradjon, rá legyünk kényszerítve, hogy sűrűn mentsünk, és ha elszúrunk valamit, vissza-vissza kelljen lépnünk korábbi pontokra. A játékban még mindig sokat számít, hogy elég életünk legyen, elég töltényünk, másképp mindenképp halálra vagyunk ítélve, és egyes szekciók konkrétan teljesíthetetlenek. A Motive Studiosnál ugyanakkor meglepően bátrak is voltak, mert komplett pályarészeket drasztikusan módosítottak, jóval többet lehet kijárni a remake-ben például az űrbe virgonckodni, kikerült az az idegesítő ágyúzós rész, és még egy plusz alternatív befejezést is kidolgoztak a játékhoz – ez utóbbit mondjuk csak New Game+-ban lehet elérni, ami a megjelenéstől kezdve benne van a Dead Space-ben. Jár érte a piros pont.

Aláírjuk, a 2023-as Dead Space ára igencsak borsos, ugyanakkor a sötét Ishimurán bóklászni és szörnyetegek testrészeit kegyetlenül amputálni még sosem volt ilyen vérfagyasztó. Ezt a játékmeneti fogást természetesen megtartotta a Motive Studios. Ami az eredetiben működött, azt nem nagyon piszkálták meg, és ez a kijelentés a teljes játékra igaz. Ha valaki minőségi horrorra vágyik, és azt kontrollerrel a kezében élné meg, inkább erre szavazzon, mint a bántóan közepesen sikerült és amúgy a Dead Space atyja által összerakott Callisto Protocolra.

A Dead Space remake-jét már abból a szempontból is érdemes lehet támogatni, hogy kifejezzük az igényünket a franchise iránt. Félreértés ne essék, amennyiben sikeres lesz, a nyakunkat tennénk rá, hogy az EA feltámasztja a sorozatot. Ki tudja, hogy a hátralévő két játék felújításával teszik meg mindezt, vagy pedig teljesen új részt készítenek a végső soron befejezetlenül hagyott Dead Space-ből. Mindkettő irányt meg tudnánk süvegelni, főleg ha olyan minőségben készülnek el a játékok, mint a 2023-as újragondolás.

9/10