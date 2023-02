Világrekordot döntött az új Harry Potter-játék

Hiába a sok botrány, a Hogwarts Legacy már most irtó felkapott.

A 2018-ban kiszivárgott, két évvel később hivatalosan is bejelentett, az Avalanche Software által készített fantasyt a kezdetek óta heves támadások érik. Több oldalról is, hiszen a közönség egy része bojkottálni próbálja a Harry Potter-előzményjátékot J. K. Rowling botrányos, kirekesztő tweetjei miatt. Míg mások azért kritizálják a játékot, mert az előzetesek alapján gagyinak gondolják azt, és egyszerűen képtelenek elhinni, hogy a rettenetesen sikerült Legendás állatok-trilógia után hozzá lehet még nyúlni értelmesen a varázsvilághoz, és az eredeti filmekhez méltó adaptációt készíteni a Roxfortról és a varázsvilágról.

Pár napja már teszteljük a Hogwarts Legacyt és hét óra játék alapján eddig nem csalódtunk. A későbbiekben jelentkezünk bővebb cikkel róla, egyelőre legyen annyi elég, hogy aki rajong a Harry Potterért, ezt ki ne hagyja, mert a készítők Rowling bevonása nélkül egy olyan hithű játékot adtak ki a kezeik közül, amely elé még felnőtt fejjel is gyermeki vigyorral ülünk le.

Február 7-e óta már azok is kalandozhatnak a Roxfortban és környékén, akik előrendelték a Deluxe verziót, míg a többieknek február 10., péntekig kell várniuk a Hogwarts Legacy megjelenéséig. Szerencsére jó sokan streamelik már most a játékot,

az érdeklődés pedig napokkal a rendes megjelenés előtt a tetőfokára hágott, hiszen a Twitchen kedden előfordult, hogy egyidejűleg 1,3 millióan nézték a Hogwarts Legacy közvetítéseit.

Ilyen össznézőszámot élőben még egyetlen single player videójáték sem hozott össze a platformon, a Cyberpunk 2077-et (1,14 milliós össznézőszám 2020-ban) is maga mögé utasította a Harry Potter-játék.

Jól látszik, hogy a hype hatalmas, és a bojkott láthatóan nem járt sikerrel, a magyar boltokból is kisöpörték a Hogwarts Legacy Deluxe Editionjét, így akinek a napokban jutott eszébe, hogy már a február 10-ei megjelenés előtt bele szeretné vetni magát a nyílt világú RPG-be, maximum digitálisan tudta megvenni az ezt garantáló kiadást.

A Hogwarts Legacy az 1890-es évekbe kalauzol, és egy olyan diák talárjába bújhatunk benne, aki ötödévesen, szóval elég túlkorosan kezdi el tanulmányait a varázslóiskolában. Amellett, hogy a játékban felfedezzük a Roxfortot és környékét, a rendes órák mellett különórákat is veszünk, hogy behozzuk a lemaradásunkat a többi ötödéveshez képest. Fontos újdonság, hogy a döntéseinknek jókora szerepük van, tényleg megválaszthatjuk a saját utunkat, ráadásul a Harry Potter-játékok történetében először akár főbenjáró átkokat is szórhatunk, és sötét mágusnak állhatunk. A lehetőségek tárháza nagyjából végtelen, rengeteg mellékküldetés vár minket, amelyek a játék eleje alapján legalább olyan ötletesek, és jól kidolgozottak, mint a The Witcher 3-ban. Bár a szívünk vérzik miatta, hogy kviddicsezni a játékban nem lehet, a seprűlovaglás legalább bekerült a Hogwarts Legacyba, és a párbajozás mellett a játék egyik legélvezetesebb része.

A Hogwarts Legacyt a külföldi kritikusok imádják, szép pontszámokat kapott az ismertebb szakmédiumok újságíróitól:

IGN: 9/10

VGC: 4/5

Game Rant: 4,5/5

Dexerto: 4/5

Az új Harry Potter-játék február 10-én válik elérhetővé PC-re, PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re. Az előző konzolgeneráció tulajdonosainak rossz hír, hogy a PlayStation 4-es és Xbox One-os verziókat április 4-re halasztották, míg a Nintendo Switchre csak július 25-én válik elérhetővé a Hogwarts Legacy.