A Warner Bros. azon próbálkozása, hogy a legismertebb karaktereiket egyetlen filmbe rántsák össze, és egyszersmind az 1996-os Space Jam című filmet Michael Jordan helyett LeBron Jamesszel folytassák – tragikus végeredményt hozott. A Space Jam: Új kezdetet amellett, hogy gyötrelem volt végignézni, még a pénztáraknál is megbukott, mint az ólajtó, hiszen 150 milliós büdzséje ellenében 163 millió dollárt hozott be világszerte. Ami a stúdiónak a filmvásznon nem jött össze, azt megcsinálták videójátékos formában, hiszen a Player First Games által készített, tavaly nyáron bétaverzióban a nagyközönség elé tárt MultiVersus című online verekedős játék nagyot durrant.

Hogy ne durrant volna, a gamerek ki voltak éhezve egy olyan oldalnézetes, bunyós platformjátékra, ami felérhet minőségben a Nintendo-exkluzív Super Smash Bros.-hoz, ami egészen eddig a pontig egyeduralkodónak számított. A Nickelodeon All-Star Brawlt mint félresikerült koppintást megemlíthetjük, de kár a leütött billentyűkért, olyan förtelmes és igénytelen lett az a játék.

A MultiVersus előtt egyként esett hasra a külföldi szaksajtó, a játék a Steamen a legsikeresebb WB Games-alkotás lett, és konkrétan soha nem kezdett korábban verekedős játék ekkora elánnal a Valve online platformján. A videójáték tavaly júliusban az amerikai PlayStation Store-t is letarolta, Európában ugyanitt a második legtöbbször letöltött cím volt a hónapban. A hype nem volt eltúlzott, tényleg remekül összerakták a készítők a MultiVersust, amelyben

olyan karakterek bőrébe bújhatunk, mint Superman, Batman, Wonder Woman, Tapsi Hapsi, Rick és Morty, Shaggy és Vilma, de Tom és Jerry, Black Adam és sokan mások is tiszteletüket teszik a Warner Bros. istállójából.

Épp emiatt tragikus belegondolni, hogy hova jutott mostanra a MultiVersus, amelyet a decemberben rendezett Game Awardson az év legjobb verekedős játékának kiáltottak ki. A SteamDB adatai szerint a kezdeti 153 ezer per heti felhasználóhoz képest az emberek egyszerűen faképnél hagyták a játékot, a 99 százalékuk már nem pofozkodik a MultiVersusban, így jelenleg az azt nyüstölő emberek száma alig éri el az ezret.

Az online verekedős játék körüli érdeklődés vélhetően azért stagnál, mert a MultiVersus első szezonjához képest, amikor nagyjából kéthetente jöttek az új karakterek, a második szezonban csak egyetlen új játszható hős csatlakozott az amúgy színes palettához. Mindemellett mapokból is kevéske van, és a játékbeli skinekért is rengeteg pénzt kérnek el a fejlesztők.

A live service piacon amúgy sem könnyű az életben maradás, olyan vetélytársakkal, mint a Fortnite, az Apex Legends, a Destiny 2 vagy a League of Legends. A nagy kérdés, hogy ezek után a MultiVersust sikerül-e visszahozni a tetszhalott állapotából.