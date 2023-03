A FromSoftware híres arról, hogy olyan játékokat készítenek, amelyek taccsra teszik a gamerek idegeit: mégpedig az iszonyatos nehézségükkel. A japán fejlesztőcsapathoz olyan címek fűződnek, mint a kultikus Dark Souls-trilógia, az azoknak alapul szolgáló, és PS5-re felújított Demon's Souls, vagy a rendkívül pörgős Sekiro és minden idők talán legborongósabb hangulatú játéka, a Bloodborne. A Hidetaka Miyazaki által vezetett cég hozta tető alá tavaly az Elden Ringet is, amellyel kapcsolatban már a megjelenése után nem sokkal kijelentették, hogy nagy eséllyel megreformálja a következő évek nyílt világú játékokait és friss életet lehel a mostanra kissé önismétlő zsánerbe.

Az Elden Ring amellett, hogy pénzügyi siker lett, hiszen 20 milliónál is több példány fogyott belőle, a szakmát is levette a lábáról, az év legjobb videójátékait díjazó Game Awardson nagy vetélytársát, a God of War: Ragnarököt maga mögé utasítva az Év játéka lett, és a Legjobb szerepjátéknak járó szobrocskát is hazavihették a készítők, akiket a rendezésért és látványtervezésért is díjaztak. Nem ez az egyetlen gála, ahol az Év játéka címet bezsebelte az Elden Ring, ugyanezt a kitüntetést megkapta a Golden Joystick Awardson, a D.I.C.E. Awardson és a Game Developers Choice Awardson is többek között.

Tavaly február 25-e óta, amikor polcokra került az Elden Ring, picivel több, mint egy évet kellett várni, hogy a FromSoftware hivatalosan megerősítse: nagy DLC-frissítés érkezik a fantasy-játékhoz. Nem ez az első kiegészítő, amit az Elden Ring kap, korábban egy multiplayerre kihegyezett, PvP-módot tartalmazó bővítménnyel gazdagodott a videójáték, viszont ez az első DLC, amely a történetet továbbviszi.

A DLC címe Shadow of the Erdree lesz, és a készítők megerősítették, hogy már dolgoznak rajta, bár a megjelenési dátummal kapcsolatban jóslatokba nem mertek bocsátkozni. Nem kell jövőbe látónak lenni hozzá, hogy valaki kitalálja, a kiegészítő a játék világának hatalmas fája, az Erdtree körül bonyolódik majd, az első, a Shadow of the Erdtree-hez kiadott fotó elég hangulatosra sikerült ráadásul:

Rise, Tarnished, and let us walk a new path together.

An upcoming expansion for #ELDENRING Shadow of the Erdtree, is currently in development.

We hope you look forward to new adventures in the Lands Between. pic.twitter.com/cjJYijM7Mw — ELDEN RING (@ELDENRING) February 28, 2023

Az Elden Ring a Lands Between világába kalauzol, ahol félistenek uralkodnak, azóta, hogy a királynő összetörte nagy hatalmú gyűrűjét, és kámforrá vált. Mi, játékosok egy száműzött bőrébe bújhatunk az RPG-ben, akivel le kell nyomnunk a gyűrű darabjait birtokló, és az azok által megrontott félisteneket, hogy végül a trónra ülve átvegyük a hatalmat, Elden Lordként. A FromSoftware hagyományainak megfelelően egy piszok nehéz, kihívásokkal teli videójátékról van szó,

egy magával ragadó univerzummal, amelyen a Trónok harca írója, George R. R. Martin működött közre.

A játék PC-re, PlayStation 4-re és 5-re, valamint Xbox Series X/S-re jött ki, jócskán el lehet merülni benne, mert az átlagos játékidő 100-120 óra között van.