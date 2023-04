Új generációs kézi PlayStationt dobhat piacra a Sony

Napok óta tartó spekulációk után végre biztosnak mondható információk érkeztek a Sony következő nagy dobásáról, egy új kézi PlayStation konzolról.

A projekt jelenleg a Q Lite névre hallgat, az Insider Gaming információi szerint pedig egy olyan hardver lesz, mely tulajdonképpen csak kiegészíti a PlayStation 5 konzolokat, az ugyanis a SteamDeckkel vagy a Nintendo Switchcsel ellentétben nem lesz képes natívan a játékok futtatására.

A Q Lite kódnevű készülék a lap információi szerint a Sony RemotePlay technológiáját fogja majd használni, ennek köszönhetően pedig folyamatos internetkapcsolatra is szüksége lesz, ami nem jó hír, az viszont igen, hogy a képminőség akár a 1080 p-t, az fps-szám pedig akár a 60-at is elérheti.

Ami a konzol fizikai jellemzőit illeti, a korai prototípusok szerint a Q Lite nagyon hasonlít majd a PlayStation 5 kontrollerére, azaz a DualSense-re, de középen egy hatalmas, 8 hüvelykes LCD-érintőképernyővel.

A készülék adaptív ravaszokkal rendelkezik a haptikus visszajelzés érdekében, és tartalmazni fogja mindazt, amit egy kézi konzoltól elvárhatunk – tehát hangerőszabályzó gombokat, hangszórókat, audio bemeneti csatlakozót stb.

Az, hogy a készülék képes lesz-e mobilinternetet is használni, egyelőre nem tudni. A jelenlegi információk tudatában nagyon úgy néz ki, hogy

a Q Lite nem az utazás közbeni játszást szeretné lehetővé tenni, hanem az otthonit egy fokkal kényelmesebbé.

A lap úgy tudja, hogy az új kézi konzol valamikor a frissített külsővel (de ugyanolyan hardveres képességekkel) rendelkező PlayStation 5 után és a PlayStation 5 Pro előtt jelenhet meg.

Mivel utóbbit a Sony a 2024-es ünnepi időszak előtt tervezi piacra dobni, ezért benne van a pakliban, hogy a Project Q Lite még idén a boltok polcaira kerülhet – a RemotePlay-t azonban már most is használhatja a telefonján, tabletjén, laptopján vagy számítógépén is.