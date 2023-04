Ezt az új horrorjátékot nem lehet abbahagyni

A Resident Evil 4 eredetileg 2005-ben, GameCube-exkluzívként jelent meg, de aztán a fejlesztő-kiadó Capcom húzott egy merészet, beintett a Nintendónak, és még ugyanebben az évben a Sony sokkal sikeresebb masinájára, PlayStation 2-re is portolták az alkotást. Később PC-re, Wii-re, Xbox 360-ra és PlayStation 3-ra, sőt Xbox One-ra és PlayStation 4-re is átültették az akcióhorror-játékot, melyet a maga műfajában a mai napig megkerülhetetlennek tart a szakma. Sőt, a Resident Evil 4 többek között olyan későbbi remekművekre volt nagyon erős és észrevehető hatással, mint a Dead Space vagy épp a The Last of Us-franchise, ez utóbbit főleg – többek közt az HBO sorozatának köszönhetően – senkinek sem kell már bemutatni, mert szépen berágta magát a mainstream popkultúrába.

A széles körű elérhetősége és hírneve ellenére a Resident Evil 4-ről simán elképzelhető, hogy a fiatalabb gamergeneráció még nem is hallott róla. A Capcom főképp őket célozta meg, amikor 2023. március 24-én PC-re, PlayStation 4-re és 5-re, valamint Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re kiadták Leon S. Kennedy európai kalandjainak remake-elt változatát. A felújított és újragondolt Resident Evil 4 azonban végül nemcsak az új játékosoknak, hanem a Capcom klasszikusát jól ismerőknek is újat tudott mutatni. A szakma és a közönség egyaránt zabálta a Resident Evil 4 Remake-et, melyből két hét alatt négymillió példány kelt el, és ezzel a leggyorsabban fogyó RE-cím lett.

Fotó: IMDb

A történet a Resident Evil 2 eseményei után veszi fel a fonalat, azt követően, hogy az újonc zsaru, Leon S. Kennedy azon a bizonyos, Raccoon Cityben található rendőrőrsön megjárta a poklok poklát. Hat évvel később járunk a Resident Evil 4-ben, amikor Leon már jól kiképzett szuperügynök, az amerikai kormány embere, és azért érkezik Spanyolországba, hogy kimenekítse az elnök leányát, akit állítólag a környéken bújtatnak emberrablók. Míg a Resident Evil 2-ben egy klasszikusabb túlélőhorrort kaptunk, addig a Resident Evil 4 már egy akcióhorror. Karakterünk igazi akcióhősként viselkedik tehát benne, a lesokkolt zombikat különféle, Chuck Norrist megszégyenítő pörgőrúgásokkal és birkózóktól kölcsönzött mozdulatokkal küldi földre végleg.

Annak ellenére, hogy a Resident Evil 4 Remake-ben tényleg akciófilmben érezhetjük magunkat, géppuskával darálhatjuk a „pestissel” fertőzötteket, mégis nagyon oda kell figyelnünk. A különféle helyszíneket bejárva folyamatosan lootolnunk kell, craftolni az élettöltőket és lőszereket, fejleszteni a fegyvereket. Szóval, épp amennyire ez egy akciójáték, annyira kell tervezgetnünk és az eszünket is használni, miközben az elnök folyton jajveszékelő szöszke lányát, Ashley-t kihozzuk a spanyol rémálomból.

Apropó, Ashley, a készítők két legnagyobb érdeme közé soroljuk ennél a remake-nél, hogy egyrészt végre lehetővé tették, hogy célzás közben mozogni tudjunk a játékban, másrészt hogy az elnök lányát az eredetihez képest sokkal kedvelhetőbbé varázsolták. Nemcsak a karaktermodellt cserélték le, de új hangot is kapott a karakter (előbbit Ella Freyának, utóbbit Genevieve Buechnernek köszönhetjük), és csak hab a tortán, hogy valódinak érződő személyiséggel ruházták fel. Ashley már közel sem annyira idegesítő, mint a 2005-ös változatban, épp ellenkezőleg, olyan emberi, naiv és szerethető megnyilvánulásai vannak, hogy konkrétan eléri a Capcom, hogy meg akarjuk menteni őt, és amennyi Leon sorsa érdekel minket, úgy Ashley-ért is elmenjünk a végsőkig. Ebben a tekintetben a Resident Evil 4 nem cicózik, Dante Pokla ehhez képest vidámpark.

Fotó: Capcom / IMDb

A helyszínek maradtak az eredetiből, először a falut térképezzük fel, motorcsónakkal bejárjuk a tavat, hogy aztán a kastélyban kóborolva zombilovagokkal küzdjünk, végül pedig azon a bizonyos szigeten intézzük el egykori mentorunkat, Krausert és a többi agyament vallási fanatikust. A Resident Evil 4 Remake egy picit sem lett könnyű játék, még standard módban sem az, sokkal nagyobb kihívás, mint az eredeti, a picit több mint 20 órás végigjátszásunk alatt vért izzadunk a fő ellenségekkel, és majdhogynem visítva menekülünk az olyan bestiák elől, mint az Alien-filmeket idéző Verdugo... arról a dupla Garrador-harcról meg már ne is beszéljünk, mert rögtön remegni kezd a kezünk.

A grafikát tekintve a Resident Evil 4 2023-as verziója rendesen megszépült, bár itt-ott, főleg a szigetes részeknél látszik a kopottság és az, hogy egy régi játék újragondolásáról van szó. A The Last of Us Part I-nél is látszódott, itt is szemet szúr, nem fogunk hazudni. Bár a fejlesztők rövidebbre szabták, és felesleges részeket kivágtak belőle, a remake egyes részei még mindig túl hosszúak, például a kastély frusztrálóan az, és a sziget ugyancsak ingerszegénynek és ötlettelennek hat az előző lokációk után. Ergo a Resident Evil 4 Remake még mindig nem tökéletes, de az újracsiszolásnak köszönhetően nagyon közel áll hozzá.

Órákat tudtunk úgy beleölni, hogy már a szemünk és a kezünk sajgott tőle, mégse akartuk abbahagyni. A Resident Evil 4 tökéletes egyveleg azoknak, akik imádtak rettegni a második játékban, és a Resident Evil Village után valami hasonlóra vágytak, de nem leltek pótlékra.

Elképzelhető, hogy az idei évet úgy fogják később emlegetni, mint a remek remake-ek éve, amin picit sem csodálkoznánk, elvégre a Dead Space felújítása és a Resident Evil 4-é is piszkosul jól sültek el.

9/10

A Resident Evil 4 Remake-et PlayStation 5-ön teszteltük.