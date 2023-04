Vadonatúj Harry Potter-játékot jelentettek be

A Legendás állatok-filmtrilógia mozis bukását követően úgy gondolhattuk, hogy a Harry Potternek most már leáldozott, és nincs igényük a varázsvilágra az embereknek. Erre cáfolt rá elég látványosan az Avalanche Software által fejlesztett Hogwarts Legacy, melyből két héttel a megjelenését követően 12 millió példány kelt el, és bődületes, 850 millió dolláros bevételt hozott a Warner Bros. Gamesnek. A varázslós szerepjáték jóval a kis túlélő története előtt vette fel a fonalat, amikor még nyoma sincs Dumbledore-nak, Voldemortnak és a többieknek, helyette kapunk goblinlázadást, és egy olyan szinten kidolgozott Roxfortot, a körülötte fekvő birtokkal egyetemben, ahol 40-50 órán keresztül simán lehet fejtegetni a titkokat.

Annak ellenére, hogy a Hogwarts Legacy teli volt izgalmas lehetőségekkel, mint a halálos átkok szórása, egy fontos elem kimaradt belőle, mégpedig a kviddics. Igaz, hogy az általunk kreált karakterrel seprűre pattanhattunk, és ide-oda repkedhettünk vele, fejlesztve „járművünket”, és kihívásokat teljesítve, a varázslók kedvenc sportját nem űzhettük a játékban. Pár hete arról szóltak a találgatások, hogy valószínűleg a kviddicset majd egy későbbi kiegészítőben kaphatjuk meg a Hogwarts Legacyhoz, ezek a tippek azonban falsnak bizonyultak.

Merthogy bejelentettek egy vadonatúj videójátékot, a Harry Potter: Quidditch Championst, amely csak és kizárólag a kviddics körül forog, ahogy a címe is sejteti. A Quidditch Champions multiplayer lesz, az első tesztidőszaka, amelyre bárki jelentkezhet, pedig már a napokban kezdetét veszi, így a legszerencsésebbek most, április közepén-végén belekóstolhatnak a játékba, amely egy kompetitív, online alkotás lesz.

A Quidditch Champions fejlesztése évek óta zajlik a színfalak mögött az Unbroken Studios jóvoltából, akik a Suicide Squad: Kill the Justice League készítésébe is besegítenek a Rocksteady Studiosnak.

A tősgyökeres gamerek tisztában lehetnek azzal, hogy nem ez az egyetlen önálló kviddics-videójáték, ami készült, éppen 20 évvel ezelőtt, 2003-ban adták ki a Harry Potter: Quidditch World Cupot PC-re, PlayStation 2-re, Xboxra és GameCube-ra. Ez a most már klasszikus sportjáték ezer szállal kapcsolódott a könyvekhez, hiszen az Azkabani fogoly idején játszó kviddicscsapatok felett vehettük át az irányítást benne, olyan karakterekkel a seprűkön, mint Harry Potter és Draco Malfoy, a bemondó Lee Jordan volt, és a nézőtéren felfedezhettük a szurkoló Hermionét, Ront és Dumbledore-t is. Emellett a játékban nemzeti csapatokkal is játszhattunk a világbajnokságon, akár Viktor Krummal, Bulgáriát vezetve.

A Harry Potter-franchise láthatóan köszöni szépen, jól van. Egymás után jelentik be az újdonságokat, nemcsak videójátékos fronton éledezik a varázsvilág, hanem a tévében is, hiszen a 2024-től Maxszá váló HBO Maxon debütál majd egy Harry Potter-sorozat, amely J. K. Rowling eredeti könyvsorozatát dolgozza fel újra, vadonatúj szereplőgárdával.