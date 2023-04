Rémisztően valósághű ez az új lövöldözős videójáték

Néhány hónappal ezelőtt, amikor Alexandre Spindler, francia játékfejlesztő közzétette az Unrecord című új videójáték első anyagait, még a District 9 rendezője, Neill Blomkamp is tiszteletét tette előtte, mondván, ilyet még életében nem látott. A direktor nem túlzott, a napokban érkezett új előzetes alapján

egy döbbenetesen valósághű, fotorealisztikus FPS-ről van szó, amelyben egy rendőrtiszt bőrébe bújva akciózhatunk majd, mint még sohasem.

Amellett, hogy az Unrecordban a környezet tényleg úgy fest, mintha kimentünk volna az utcára, a karakterünk mozgásának apró részleteire is annyira odafigyelt a készítő, hogy a Youtube-on fellelhető testkamerás felvételekre emlékeztet minket a játék leginkább.

Spindlert a trailer publikálása óta több irányból be is támadták, sokan azt feltételezték, hogy az Unrecord videós anyaga kamu, elvégre egy játék képtelenség, hogy ennyire pontosan lekövesse a valóságot. Nem csoda, hogy sokaknak ez a megoldás sokkolóan hat, hiszen a játékok a Fortnite által kitaposott utat követve inkább a meseszerű grafikára esküdnek évek óta, a fiatalabb korosztályt is bevonzva egyszersmind. A szakember Twitteren tett közzé egy újabb videós anyagot az Unrecord készítési folyamatáról, amely frappáns válasz a kétkedőknek.

A játékról tudni lehet, hogy a sztorialapú Firewatch és egy lövöldözős taktikai FPS keresztezése lesz, a készítő DRAMA-stúdió a következőképp nyilatkozott az Unrecordról:

Szeretnénk eloszlatni a tévhiteket, ez nem egy szimulátor lesz, hanem egy nyomozós játék, ahol bűnügyeket kell megoldani, és számos karakterrel megismerkedni közben. Az Unrecord cselekménye csavaros lesz, egy regény, vagy thriller film igényességét célozzuk vele.

Természetesen akadnak olyan taktikai, belső nézetes lövöldék, amelyek visszafogottan és valószerűen néznek ki, mint például az Ubisoft berkeibe tartozó Rainbow Six Siege, vagy a pár fokkal elszálltabb Call of Duty, esetleg a Counter Strike: Global Offensive, de ezek meg sem közelítik azt a szintet, amit az Unrecord láthatóan most elért.

Az Unrecord alkotói arra is felhívták a figyelmet, hogy bár kézenfekvő döntés lenne, ez nem egy VR-játék lesz, a fenti előzetest egérrel, billentyűzettel játszva, sima PC-n rögzítették. Megjelenési dátum egyelőre nincsen, Steamen lehet az Unrecordot hozzáadni a wishlistünkhöz, és várni, mint a csodát. Merthogy, ha tényleg ilyen lesz az Unrecord, az valóban csodaszámba megy majd.