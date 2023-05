Merész lépésre készül a Warner Supermannel kapcsolatban

Miután az Arkham-játéksorozatban milliók bújtak Batman ijesztő bőrszerkójába, és páholták el Gotham aljas bűnözőit, a gamerek agyában joggal merülhetett fel a kérdés: vajon mikor kapunk hasonló alkotást Supermannel a középpontban? Az elmúlt években egyre inkább úgy tűnt, hogy nem mostanában, bár Kal-El figurája olyan verekedős játékokban tette tiszteletét, mint az Injustice első és második része, valamint a MultiVersus című online verekedős játék, a Warner Bros. Gamesnél állítólag arra jutottak, és ezt a Rocksteady-féle Superman-játék elkaszálása is alátámasztja, hogy a kriptoni űrlény egyszerűen túl erős ahhoz, hogy egy élvezhető, nyílt világú játék főszereplőjének tegyék meg.

A Warner Bros. Discovery igazgatója, David Zaslav egy nemrég a befektetőknek tartott pénzügyi jelentés során villantott új reménysugarat a Superman-rajongóknak, végre valahára arra utaló mondatok hangoztak el, melyek szerint az Acélemberre erőteljesebben építene az óriáscég a jövőben. Jön ugyebár 2025-ben a James Gunn által írt és rendezett Superman: Legacy című mozifilm, amellyel kapcsolatban Zaslav megjegyezte, szeretnék, hogy a Superman világát kedvelő embereket ne csak 120 percre kössék le a vászon előtt, hanem más alkotásokat bevetve a Warner arra törekszik, hogy a fanok azt tehessék, amit a legjobban szeretnek: azaz belefeledkezhessenek az Acélember világába, mégpedig hosszú-hosszú órákra.

Ez utóbbi tényt, mármint a belefeledkezéssel kapcsolatban amúgy a Hogwarts Legacy sikeréből kiindulva sakkozta ki a Warner, Zaslavék szerint az Avalanche Software varázslatos RPG-jéből azért kelt el 12 milliónál is több példány a megjelenését követő első két héten belül, mert

az emberek ki voltak rá éhezve, hogy a Roxfortban kalandozzanak.

Nem találná fel a spanyolviaszt David Zaslav és csapata, amennyiben úgy döntenének, hogy a számukra legfontosabb blockbusterfilmeket kísérőjátékokkal támogatják meg, bő egy évtizeddel ezelőtt a dolog egészen megszokottnak számított. Sőt, 2009-ben az X-Men Origins: Wolverine esetében megtörtént az, amit mindenki lehetetlennek gondolt korábban: a videójáték élvezetesebb lett, mint az alapjául szolgáló film.

David Zaslav a nyilatkozatában arról is beszélt, hogy a Warner tulajdonában számos híres és népszerű IP van, és ezeket a lehető legjobban ki szeretnék használni, a CEO utalt arra, hogy nem csak a Harry Potter, a DC-univerzum, hanem a Trónok harca is azok közé a franchise-ok közé tartoznak, amelyeket a lehető legtöbb platformra, a lehető legszélesebb közönségnek el akarnak hozni – akár videójátékos formában is.

Hogy tényleg készül-e Superman-videójáték, egyelőre hatalmas kérdőjel, és David Zaslav nem az az ember, akinek a döntései és ötletei nagy százalékban jól sülnek el, de az már jelzésértékű, hogy a Warnernél aktívan gondolkoznak a lehetőségen.