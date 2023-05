A Gyűrűk Ura-rajongók felkészülhetnek, mert a május 25-én érkező lopakodós The Lord of the Rings: Gollum még csak a kezdet, 2023-ban és 2024-ben igazi dömping várható a Középföldén játszódó videójátékok terén. Ahogy azt korábban a Polygon megírta, a svéd Embracer Group felvásárolta a J. R. R. Tolkien által megálmodott fantasyvilág adaptálási jogait, és nem is fogják vissza magukat, gőzerővel dolgoznak már az újdonságokon. Ezek között lesz mobilos szerepjáték, Heroes of Middle-earth címmel, melyet a Star Wars: Galaxy of Heroes készítői tákolnak éppen össze, érkezik a túlélős-építkezős Return to Moria, ahol egy törpekirályságot kell majd felvirágoztatnunk, illetve a korábban Peter Jackson A Gyűrűk Ura-trilógiáján és az Avatar-filmeken közreműködő Weta Workshop is nagy munkában van egy negyedik, nagy erőkkel titkolt videójátékon.

Ez eddig négy új játék, de van egy ötödik is, amelyről konkrétan zéró információnk volt. Most azonban kiderült, hogy egy nagy költségvetésű és nyílt világú MMO lesz az, amelyben A Hobbit sztorijai mellett a jól ismert A Gyűrűk Ura-könyvtrilógia eseményeiben mélyedhetünk el, más játékosokkal együtt átélve az élményt. Az egyelőre cím nélküli Gyűrűk Ura MMO-t az Amazon Games Orange County készíti, akiknek a műfajban van már tapasztalatuk, korábban ők csinálták a New World című masszív, többszereplős online szerepjátékot, melynek sikeres indulásáról mi is beszámoltunk.

A Gyűrűk Ura világában játszódó MMO-ról egyelőre annyit lehet tudni, hogy PC-re és konzolokra is érkezik, hogy pontosan mikor, az kérdőjeles. Az Amazonnak ez már a második próbálkozása a témában, 2019-ben is felvázoltak egy Gyűrűk Ura MMO-t, amely A Gyűrű Szövetsége előtt sok-sok évvel játszódott volna, és a Hong Kongban székelő Leyou Technologies lett volna érte a felelős, ám az Amazon megdobbantott a projekt mellől, amikor a Tencent felvásárolta a Leyou-t, és aztán képtelenek voltak az óriáscégek egymással megegyezni.

Az Amazon Games természetesen kiadott egy közleményt arról, hogy mennyit jelent nekik A Gyűrűk Ura-franchise, és hatalmas megtiszteltetés és felelősség nekik ez az újonnan megkötött egyezség – ugyanakkor érdemes belegondolni, hogy az Amazon Studios A Gyűrűk Ura-tévésorozat, A Hatalom Gyűrűi esetében is a nagy ígérgetések ellenére csak a látvány tekintetében tudott értékelhetőt felmutatni, sztori, karaktervezetés és világépítés terén csúnyán megbuktak az első évaddal. Ennek tudatában érdemes fenntartásokkal kezelni az ígérgetéseiket.

MMORPG-k terén akkor sem kell elkeseredniük a rajongóknak, ha az Amazon próbálkozása nem jön össze, elvégre a 2007-ben megjelent, jó ideig előfizetéses, majd ingyenes modellre váltott The Lord of the Rings Online a mai napig él és lélegzik, 2021-ben is érkezett hozzá egy DLC, Fate of Gundabad címmel.