Rekordmennyiségben veszik a Nintendo új játékát

Mindössze három nap kellett ahhoz, hogy a Nintendo Switchre május 12-én megjelent The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bődületes eladási rekordot tudjon produkálni: az új fantasyjátékból 72 óra alatt lelt gazdára 10 millió példány. Összehasonlításképp: a The Legend of Zelda-játéksorozat előző részéből, a Breath of the Wildból hat év leforgása alatt összesen 30 millió példányt értékesítettek, míg a Mario Kart 8-ból 2014 óta 53 millió másolat fogyott. Érdemes ezenkívül megjegyezni azt is, hogy a tavasz eddigi nagy sikere, a PC-re, PlayStationre és Xboxra is kiadott Hogwarts Legacy két hét alatt produkált 12 milliós eladást.

A Tears of the Kingdom minden bizonnyal meg fogja verni a Harry Potter-előzményjátékot, ráadásul exkluzív, csak Nintendo Switchre elérhető alkotásként, amitől még úgy is tátva marad az ember szája, hogy tudjuk, a Zelda-rajongó japánoknak eléggé benne van a kezük a sikerben. Csak Japánban 2,24 millióan rohantak a boltokba, hogy a lehető leggyorsabban átélhessék Link legújabb kalandját.

Nem csoda, hogy a The Legend of Zelda új része ekkora felhajtásnak örvend, a The Breath of the Wildot minden idők egyik legjobb nyílt világú videójátékának tartják, és számítani lehetett rá, hogy az emberek ki lesznek éhezve a folytatásra, még úgy is, hogy 2020-ban egy spin-off, a Hyrule Warriors: Age of Calamity is napvilágot látott, mintegy enyhítve a várakozás által kiváltott kínjainkat.

„Rengeteg játékos tért vissza Hyrule-ba, hogy újabb rejtélyeket fedezzenek fel, és lehetőségeket aknázzanak ki. A Tears of the Kingdom villámgyors eladási rekordját követően alig várjuk, hogy lássuk, hogyan élik ki gamerek milliói a kreativitásukat a játékban” – áll a Nintendo of America közleményében.

A The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nemcsak a mezei játékosok körében aratott sikert, a kritikusok is egy emberként dobták el az agyukat a végeredménytől, olyan külföldi lapok értékelték 10/10-re a fantasyt, mint a GameSpot, a The Guardian vagy a Destructoid, a jó vélemények pedig már a megjelenés előtt régen nem látott hype-ot generáltak az új Zeldának.

A The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kizárólag Nintendo Switchen érhető el.