Netflix-sztárral a főszerepben jön ez az új videójáték

Nagy divat lett manapság a horrorjátékok remake-elése, az elmúlt pár hónapban kapott ráncfelvarrott kiadást a Dead Space mellett a Resident Evil 4 is, és még közel sincs vége, hiszen október 25-én hasonlóképp támasztanak fel egy 1992-es klasszikust, az ijesztgetős videójátékok egyik nagy öregjét, az Alone in the Darkot.

Az újragondolt Alone in the Dark nem is akármilyen szereplőgárdával jön, hiszen a Stranger Things Hopper seriffje, a Fekete Özvegyben is látott David Harbour lesz az egyik főszereplője, aki ezúttal egy Edward Carnby nevű magánnyomozót alakít. A horrorjátékban nem ő lesz az egyetlen játszható karakter, rajta kívül a Killing Eve és a Free Guy színésznője, Jodie Comer által életre keltett Emily Hartwoodot is irányíthatjuk, és bár a velünk találkozó NPC-k egészen máshogy reagálnak majd arra, hogy melyik karaktert választjuk, a történet nagyrészt ugyanaz marad. Az Alone in the Dark remake-jében a Derceto-birtokra teszünk egy idegfeszítő kirándulást, ahol mentálisan beteg embereket kezelnek, és ahol Emily bácsikája szőrén-szálán eltűnt.

A Pieces Interactive által fejlesztett és a THQ Nordic kiadásában PC-re, PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re érkező, külső nézetes videójátékban amellett, hogy intenzív közelharcokban lesz részünk mindenféle rémséges szörnyeteg ellen, fejtörők is az utunkat állják majd. Míg az Alone in the Darkban minden egyes golyóra szükségünk lesz, elvégre túlélőhorrorról van szó, a puzzle-ök már egy fokkal megengedőbbek lesznek. Attól függően, hogy ki mennyire érzi magát vérmes detektívnek, lehet majd választani, hogy mennyi segítséget kapjunk a játéktól, vagy kapjunk-e egyáltalán.

Az Alone in the Dark nemcsak azért ígérkezik érdekesnek, mert egy régi klasszikust dolgoznak át benne, várhatóan jócskán, a mai gamerek igényeire szabva, hanem mert a remake a játéksorozat első három felvonásából használ majd karaktereket, helyszíneket és különböző motívumokat.

Aki nem tud várni, és már most belekóstolna, elérhetővé vált egy nagyjából tízperces demóváltozat az ősszel érkező Alone in the Darkból, amelyben a prológust játszhatjuk végig, egy kislányt, Grace Saunderst irányítva. A fejlesztők ebbe a részbe természetesen pisztolypárbajokat nem raktak, csupán a játék atmoszféráját szeretnék a demóval érzékeltetni.