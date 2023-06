Öt dolog, amit a Diablo IV-ről tudni érdemes

Több mint 11 évet kellett várnunk arra, hogy a 2012-ben megjelent Diablo III után újra elmerülhessünk a Blizzard pokoli fantasyjének világában, már ha nem számítjuk a félresikerült, tavaly megjelent Diablo Immortalt, amelyet bár PC-n is elérhetővé tettek, minden aspektusát tekintve üvöltött róla, hogy csak egy erősen közepes mobiljáték. A következő számozott rész, a Diablo IV drágább, deluxe és ultimate változatainak előrendelői napok óta nyüstölhetik már az akció-szerepjátékot, a többiek azonban csak június 6-án tehették rá a mancsukat az év egyik legjobban várt videójátékára. A friss megjelenés kapcsán összeszedtünk öt dolgot, amit tudni érdemes a Diablo IV-ről.

Ez az öt választható kaszt került bele

Azok, akik a brutális közelharcokat kedvelik, a kegyetlen Barbárt irányítva fedezhetik majd fel Sanctuary összes zegzugát, de a mágikus vonalat kedvelőknek jó hír, hogy újfent választható lesz sokak kedvence, a halottakat feltámasztó Nekromanta, az állatok bőrébe szívesen bújó Druida, a lopakodó harcmodort előnyben részesítő Bandita és az elemi erőket igába hajtó Varázslónő. A történet öt évtizeddel a Diablo III: Reaper of Souls után veszi fel a fonalat, amikor az angyalok és démonok harca már az emberiséget fenyegeti, és ha mindez nem lenne elég, még felbukkan a semmiből az ördögi Lilith, aki azon tevékenykedik, hogy a sötétnek ígérkező időket még reménytelenebbé tegye.

Van a játékban maximális szint, amit elérhetünk?

Igen, a Diablo IV-ben a legfelső szint, amit a karakterünkkel elérhetünk, a 100-as. Egyes számolások szerint elég sokat kell majd grindolni hozzá, akár 150 óránkba is telhet, hogy kedvenc karakterünket kimaxoljuk. A Blizzard tájékoztatása szerint a Diablo IV fő kampányát egy átlagos gamer 35 óra alatt akaszthatja ki, ennek végére pedig körülbelül 45-ös szintűek leszünk, szóval Lilith két vállra fektetése kis túlzással még csak a kezdet. Mivel RPG-ről van szó, elég komoly képességfára számíthatunk, ezért a skill pointok gyűjtése és felhasználása nyilvánvalóan megkerülhetetlen a Blizzard játékában. Egy-egy nehezebb boss, esetleg world boss ellen látványosan megkönnyítheti a dolgunkat, ha okosan rakjuk össze a karakterünket.

Ne tartsunk tőle, hogy a megszerzett képességpontjainkat újraosztjuk

Komoly változtatás az előző Diablo-játékokhoz képest, hogy az új részben most már nem kell megadott NPC-ket felkeresnünk, hogy a buildünket új alapokra rakjuk, és a megszerzett képességpontjainkat újraosszuk. Bárhol a világban megtehetjük mindezt, első alkalommal ráadásul teljesen ingyen, és ahogy magasabb szinteket kezd elérni a karakterünk, kerül már több aranyba az újraosztás, de akkor sem vészes összegekről van szó, 25-ös szint környékén is 80 arany körül fáj csak a mutatvány.

A Diablo IV-ben az útpontokat egyesével kell megnyitnunk

A gyorsutazást lehetővé tevő útpontok nem automatikusan válnak elérhetővé, nekünk kell a karakterünkkel föléjük állnunk, rákattintani, és csak ezután aktiválódnak. A felfedezés az előző Diablo-részekhez képest ezúttal is nagyon fontos lesz, miközben Lilith és csatlósai nyomában lihegünk, az öt bejárható térképrész pedig hatalmasnak ígérkezik, és épp emiatt, hogy könnyebbé tegyük a saját dolgunkat, nemcsak az útpontokat, hanem pineket is érdemes lesz sűrűn használni, hogy a térképen mindig lássuk, milyen irányba kell mennünk.

A világ méreteiből adódóan a Blizzard dob nekünk egy elég komoly mentőövet azzal, hogy amellett, hogy gyalog járjuk be Sanctuaryt, lóhátra is pattanhatunk, és gyorsabban szelhetjük keresztül ezt az öt régiót.

Fontos szerepet kap a Diablo IV-ben a multiplayer is

A zord nyílt világban vagy éppen a nyugalmat adó városokban való bóklászás közben feltűnhet majd, hogy más játékosok is szaladgálnak körülöttünk. Az állandó internetkapcsolatot igénylő Diablo IV-ben akár random is összeállhatunk más arcokkal, hogy a legvérmesebb ellenségeinkre vadásszunk, de a barátainkkal, co-op játékmódban is belevethetjük magunkat a játékba, rögtön az első pillanattól. Jó hír, hogy a Blizzard akció-szerepjátéka támogatja a cross-playt, különböző konzolgenerációk között is, így a maximálisan négy főből álló csapatunk tagjai mindegy, hogy PC-n, PlayStation 4-en, PlayStation 5-ön, Xbox One-on vagy Xbox Series X/S-en játszanak. Csak hab a tortán, hogy a Diablo IV a couch co-opot is támogatja, azaz egy konzolon, két kontrollerrel is támadhatjuk a gonosz démonokat. Az új Diablóban a főkampány teljesítése után PvP-zóna várja a játékosokat, ahol egymással küzdhetünk meg, illetve nagyobb kihívást igénylő, különleges dungeonökben is söprögethetünk, hogy elérjük azt a bizonyos 100-as szintet.

Azt is érdemes tudni, hogy a Blizzard természetesen nem hagyja ki a lehetőséget a monetizációra, és mikrotranzakciók formájában valós pénzt is el lehet verni a Diablo IV-ben, különböző csillivilli skinekre, illetve valamikor a nyár folyamán elindul a live service-nek szánt játék első szezonja, egy battle pass kíséretében, melynek lesz ingyenes és fizetős verziója is, mindenféle kinyitható javakkal. Öröm az ürömben, hogy a kiadó szerint a Diablo IV-ben pénzért nem lehet előnyhöz jutni, csak kozmetikai cuccoknak örülhetnek majd azok, akik az alapáron felül kinyitják a pénztárcájukat.