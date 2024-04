A Warhorse Studios tagjainak meglehetősen sok kálvárián kellett keresztülmenniük, mire középkori lovagszimulátoruk, a Kingdom Come: Deliverance napvilágot látott. Bár a cseh készítők már 2009-ben ügyködni kezdtek ezen az ambiciózus projekten, sorra kapták az elutasításokat, a befektetők egyszerűen nem látták a lehetőséget egy sárkányokat és varázslást nélkülöző fantasyben, mígnem egy cseh milliárdos, Zdenek Bakala be nem állt az ötlet mellé. Az RPG-ből még így se lett volna semmi, ha a Warhorse-osok nem hirdetnek közösségi finanszírozási kampányt a Kickstarteren, ahol a gamerek 2 millió dollárral tolták meg a Kingdom Come: Deliverance szekerét. És milyen jól tették! 2018-ra egy olyan, a Deep Silver által kiadott videójáték került a polcokra, ami több szempontból is hiánypótlónak bizonyult.

A Kingdom Come: Deliverance sztorija 1403-ban, a Cseh Királyságban játszódik, amikor is egy Henry nevű legény kovács apját, anyját és barátait is lemészárolják a gaz magyar király, Zsigmond zsoldosokból álló katonái. Hősünk persze nem hagyja magát, kardot ragad és bosszút esküszik, megfogadva, hogy megdönti a trónbitorló uralmát, és a jogos uralkodót juttatja hatalomra.

Bár a játék fő missziói rendkívül élvezetesek, kidolgozottak és fordulatosak lettek, a Kingdom Come: Deliverance képtelen volt megismételni a Witcher 3 bravúrját, ebben a játékban a mellékküldetések bizony laposak voltak, technikai bugok és egy idegesítő zárfeltörési rendszer is borzolta a kedélyeinket. Ugyanakkor volt annak valami bája, hogy realisztikus környezetbe ültetve, FPS-nézetből lengethettük a kardunkat, Henry bőrébe bújva.

Nemrég derült ki, hogy Kingdom Come: Deliverance 2 címmel még idén érkezik a játék folytatása, amelyről a kreatívdirektor, Daniel Vavra a következőket mondta: „egy olyan folytatáson dolgozunk, amilyennek az első felvonást is elképzeltük anno, de sem erőforrásaink, sem tapasztalataink nem voltak a megvalósításához. A 2018-as résszel bizonyítottuk, hogy a koncepció működőképes, most jöhet a következő lépés, hogy magasabb szintre vigyük azt.”

Az alkotók ígérete szerint az új Kingdom Come-játék kétszer akkora térképpel, három helyett öt órányi átvezető videóval, és egy olyan sztorival érkezik, ami tényleg eposzi méreteket ölt majd. A cselekményről egyelőre annyit lehet tudni, hogy ott veszi fel a fonalat, ahol az első játék abbamaradt. Henry és társa, Sir Hans Capon is visszatérnek, ugyanakkor a kisemberek problémái helyett ezúttal királyi ügyek kerülnek a középpontba.

A Baldur’s Gate 3-hoz és a Cyberpunk 2077-hez hasonló utat követ majd a Kingdom Come második része, egy olyan világ vár minket benne, ami a főszereplő cselekedeteire, vagyis a mi döntéseinkre fog reagálni. Egy úgynevezett „reputation system” kerül a Kingdom Come: Deliverance 2-be, ami a végén Henry kezébe helyezi a döntést: megmenti a világot vagy megbünteti azt a bűneiért.

A Kingdom Come: Deliverance fő játszótere ezúttal Kuttenberg lesz, egy óriási cseh város, melynek megalkotása a művészeti direktor, Viktor Höschl szerint a legnagyobb kihívás volt számukra. A metropolisz magával hozza a sokszínűséget is, amit az első részben sokan hiányoltak.

Azt fontos tudni, hogy az új játék sem lép a Skyrim vagy a Witcher útjára, még mindig a hiperrealisztikus, történelmileg hű, immerzív és hihető tálalás a cseh csapat célja. A Kingdom Come: Deliverance 2 elkészítésében épp emiatt történészek, egyetemi professzorok, múzeumok és vallási, valamint etnikai szakértők is közreműködnek, más külsős tanácsadók mellett. Az első Kingdom Come-játékon is érződött ez a fajta alaposság, és úgy tűnik, a készítők e tekintetben még magasabbra igyekeznek pakolni azt a bizonyos lécet.

Ha minden igaz, és nem lesz csúszás, akkor a Kingdom Come: Deliverance 2 még 2024-ben megjelenik PC-re, PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re.

