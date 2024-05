Tizenegy év várakozás után a Rockstar Games végre elárulta, hogy mennyit kell még pluszban várnunk arra, hogy a GTA VI-tal játszhassunk. A 2023 decemberében bemutatott első előzetes végén még csak egy 2025-ös megjelenési dátumot lengettek be a fejlesztők – ráadásul a játék kiadója, a Take Two 2025 első negyedévére hatalmas bevételt prognosztizált magának, így mindenki azt gondolta, hogy valamikor az év elején jelenik majd meg a játék. Nos, a Rockstar most bejelentette, hogy az év marad, az évszak viszont csúszik, úgyhogy

a GTA VI megjelenésére 2025 őszén számíthatunk.

Az Independent szerint a hírre azután derült fény, hogy a Rockstar anyavállalata, a Take-Two Interactive 2,9 milliárd dolláros pénzügyi veszteségről számolt be a legutóbbi pénzügyi negyedévben. Ez pedig azért érdekes, mert a vállalat arról is beszámolt, hogy a GTA V-ből 2013-as megjelenése óta 200 millió példányt adtak el, ezzel minden idők második legkelendőbb címe lett a Minecraft után – amelyből több mint 300 millió példány kelt el –, és a Red Dead Redemption 2 sem ment éppen rosszul, míg a GTA Online folyamatosan termeli a pénzt.

A Rockstar december 5-én kénytelen volt idő előtt kiadni a GTA VI trailerét, miután a videó – amely Miami kitalált változatában, Vice Cityben játszódik, és Tom Petty Love is a Long Road című dalára komponált – kiszivárgott az interneten. A videó az első 24 órában több mint 93 millió megtekintést generált a YouTube-on, megdöntve ezzel a nézettségi rekordokat, azóta pedig már a 200 millió kapuit döngeti és élőszereplős változat is készült belőle.

A trailerre adott reakciók túlnyomórészt pozitívak voltak, a rajongók dicsérték a játék grafikáját és azt a nyilvánvaló döntést, hogy a franchise történetében először női főszereplőre (is) koncentrálnak. A Grand Theft Auto a játékvilág egyik legelismertebb és legnépszerűbb sorozata, az elmúlt néhány rész gyakran a valaha készült legjobb videójátékok között szerepel.

2022 szeptemberében egy hekker 90 videót és képernyőképet szivárogtatott ki a GTA VI korai változatából, amelyek már akkor megerősítették, hogy a játék Vice Cityben fog játszódni – a 2002-es GTA: Vice City után másodszor. A Reddit-felhasználók a kiszivárgott információk alapján máris Vice City térképeit makettezték, amelyet a trailer megjelenése csak felerősített.

A GTA V-höz hasonlóan a legújabb címben is több főszereplő lesz.

A trailer nagy része egy Lucia nevű latin-amerikai nőt és egy Jason nevű férfit mutatott. A legújabb játék a pletykák szerint a Bonnie és Clyde nevű valós bűnözőpároson fog alapulni, a játék fejlesztését ismerő személy szerint.

A hírek szerint Gregory Connors New York-i színész fogja játszani Jasont a GTA VI-ban. Bár a szereposztást hivatalosan még nem erősítették meg, Connors egy 2025-ös Rockstar-játékban játszott „főszerepet” sorolt fel egy nemrégiben készült önéletrajz-frissítésében.

A GTA VI 2025 őszén lesz elérhető PS5-re és Xbox Series X-re.