Közel egy éve már, hogy az Asus a magyarországi piacra is behozta első saját fejlesztésű konzolját, a ROG Allyt, ami kifejezetten nagy népszerűségnek örvendett. A készüléket itt, az Indexen is leteszteltük – és bár akkoriban még közel sem volt tökéletes a felhasználói élmény, a vízió, amit az Ally vetített maga elé, azonban már akkor is jól látható és nem utolsósorban szerethető volt. Az évfordulóhoz közeledve ráadásul az is kiderült, hogy az Asus egyáltalán nem szeretné cserben hagyni a rajongókat,

így nemrégiben hivatalosan is megerősítették, hogy érkezik a konzol frissített változata, ami ROG Ally X névre hallgat majd.

Fontos megjegyezni, hogy az új konzol nem generációváltás lesz – azt vélhetően majd ROG Ally 2 néven láthatjuk egy vagy két év múlva –, hanem sokkal inkább a jelenlegi készülék felfrissítése, hogy az még jobban állja a sarat. Ennek értelmében a készülékben ketyegő Z1 Extreme chip például változatlan maradt, továbbra is az fog felelni a játékok futtatásáért. Ezen felül azonban bőven találhatunk majd újításokat az Ally X-ben is – már amennyiben hihetünk a kiszivárgott specifikációs listának.

Amennyiben a videocardz.com által közzétett, kiszivárgott információk valósak, akkor a ROG Ally X az előd 16 gigabyte-nyi LPDDR5-6400-as memóriájával szemben már 24 gigabyte LPDDR5X-7500-as memóriával érkezik majd, ami az elődhöz képest nyolc gigabyte-os növekedést jelent méretben, és 17 százalékos növekedést sávszélességben. A specifikációs lista alapján ugyancsak növekedni fog a tárhely, az Ally X ugyanis már egy tera byte-nyi M.2-es tárolóval is kérhető lesz, szemben a ROG Ally 512 gigabyte-os tárhelyével.

Minden korábbinál jobban fogja bírni

Bár a növelt tárhely és memória mindenképp jól fog jönni, egy kézi konzol esetében a legfontosabb talán mégis az üzemidő. Mint azt a ROG Allyról készült tesztünkben is kiemeltük, a meglepően jó teljesítmény meglepően rossz üzemidőt rejtett magában. Az első generációs készüléket bizonyos esetekben már másfél óra alatt is teljesen le lehetett meríteni, ami nem túl imponáló, főleg ha egy hosszabb út előtt állunk. Ezzel a „problémával” vélhetően az Asus is tisztában volt, így a szivárogtatások alapján nem kevés fejlesztéssel látták el a ROG Ally X-et ezen a téren.

A kézi konzol egy teljesen új, immáron 80 wattórás akkumulátorral érkezhet, ami az előzetes becslések szerint 40 százalékos javulást hozhat az üzemidő tekintetében,

a korábbi 1,5-4 órás képernyőidő tehát alsó hangon is 2-5,5-re növekedhet. Ugyancsak újdonság lesz, hogy a meglévők mellé egy új USB4-C port is kerülhet a gépre, integrált DisplayPort 1.4 és PD 3.0 kimenettel.

A héthüvelykes, 1920 x 1080 képpontos, 120 hertzes és 500 nites kijelző tehát marad változatlan, ahogy az előzetes információk alapján készülék dizájnja is. A nagyobb akkumulátor azonban nagyobb súllyal is jár – ha hihetünk a kiszivárgott listának, a ROG Ally X körülbelül 60 grammal lesz nehezebb az elődnél, ami még pont az a kategória, ami nem lesz annyira észrevehető. A súlygyarapodás azonban mindig negatív tényező egy hordozható készülék esetében.

Ekkor futhat be

Az Asus június 2-án fogja leleplezni a készüléket, tehát néhány nap múlva már biztosan tudni fogjuk, hogy mivel szolgálhat az új handheld. A kérdés már csak az, hogy a tajvani vállalat milyen árcédulával látja el a készüléket: a specifikációk növekedése miatt nem lennénk meglepődve, ha emelnének a ROG Ally kezdeti, 308 ezer forintos – de mostanra körülbelül 250 ezerre mérséklődő –, ajánlott fogyasztói árán. Ideális esetben azonban az előddel megegyező vagy még kedvezőbb áron kellene kínálniuk az utódot. Az, hogy június 2-a után a konzol maga mikor kerülhet fel a boltok polcaira – és ami még fontosabb, hogy hol –, azt vélhetően csak a hivatalos bemutató után fogjuk megtudni.