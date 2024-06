Az Alan Wake első része egy egészen különleges játék volt még 2010-ben, amikor egy olyan horroríró bőrébe bújhattunk, aki alkotói válsága elől menekült Bright Falls kisvárosába, ám itt a művészt utolérték démonai, feleségét elrabolták tőle, és zseblámpával, valamint lőfegyverekkel igyekezett móresre tanítani a gonosz erőit a sztori főhőse. Sam Lake és csapata, a Remedy Entertainment epizodikus, tévésorozatos formátumot követtek, amikor megcsinálták az Alan Wake első részét, illetve kiegészítőit – videójátékuk pedig bár erősen építkezett Stephen King regényeiből és a Twilight Zone-ból, valamint a Twin Peaksből, inkább egyfajta akció-thriller lett.

Alan Wake visszatérésére 2023-ig kellett várunk, miután a Remedy megszerezte a játékfranchise jogait, és az Epic Gamesszel együttműködést kötöttek, egy vérfagyasztó kalandban hozták vissza a New York horrorisztikus változatában ragadt írót, és egészítették ki a történetet egy Saga Anderson nevű FBI-os nyomozó szálával. Nos, a végeredmény annyira durva lett, hogy még a Resident Evil 2-n edzett gamerek is fel-felpattantak tőle, és

egy későbbi frissítésben a fejlesztőknek külön opciót kellett tenniük a játékba, ami visszafogta a jumpscare-eket. Ennyire ijesztő horrorjátékot nemhogy az elmúlt években, de talán soha nem láttunk még.

A június 7-ei Summer Game Festen nagyjából a semmiből ugrott elő a Remedy agytrösztje és írója, Sam Lake, és a rá jellemző mindig kaján vigyorral az arcán jelentette be, hogy az Alan Wake 2 első kiegészítője (kettő lesz összesen), a Night Springs címre keresztelt DLC-csomag már másnap megjelenik. Nem egy, nem kettő, hanem három epizóddal. Mivel az Alan Wake korábbi kiegészítései is egészen frenetikusan sikerültek, gondoljunk csak vissza az American Nightmare-re, nyilván nekivetettük magunkat, és megnéztük, milyenek lettek ezek a 40-60 perces új epizódok.

Number One Fan

Az első részben a játéksorozatból már ismert pincérnő, Rose uniformisába bújhatunk, és talán az egész DLC-ből ez a felvonás tartogatja a legfelszabadultabb szórakozást azzal, hogy a túlélőhorror helyett a Remedy a Resident Evil 4-féle akció-thrillerre ment rá. Azaz kapunk egy csomó töltényt, két nagyon erős fegyvert, egy puskát és egy shotgunt, és azokkal felfegyverkezve kell elindulnunk megmenteni kedvenc írónkat. Igen ám, de Alan Wake és első számú rajongója között ott áll a férfi gonosz ikertestvére, aki szörnyetegek garmadáját ereszti ránk. Nem annyira hosszú, de iszonyatosan véres út, na meg egy Scratchcsel való eszméletlen boss fight vezet célunk eléréséig, miközben nagyon jó zenék szólnak, és bár a Number One Fan hossza miatt marad némi hiányérzetünk, mégis jó kis mókát jelent ez a Twilight Zone-szerű, Mr. Door által narrált epizód. (8/10)

North Star

A középső epizódban, a másik kettőhöz hasonlóan Twilight Zone-körítést kapott North Starban az ugyancsak Sam Lake-ék által készített Control hősnőjével élünk át egy jóval horrorisztikusabb, Alan Wake 2-sebb élményt, miközben az alapjátékból már ismert Coffee Worldöt járjuk be újra. Sam Lake kávémániája ebben a részben teljesen eluralkodik, Tim Breaker seriff azt magyarázza nekünk, hogy a koffeines italtól őrült meg itt mindenki, és egy ponton valódi kávészörnyek elől is menekülhetünk, nehogy belénk kortyoljanak. Érthetetlen, hogy ebben a részben is miért kapunk ennyi töltényt, mert a Control-beli képességeitől megfosztott, testvérét kereső Jesse Faden még így is túl erős. Mindazonáltal a közepes kihívást nyújtó puzzle-ök és az éjsötét környezetben való hősködés egészen hangulatos. Még úgy is, hogy igazából a Night Springs DLC-epizódjai közül ez egyértelműen a leggyengébb. (7/10)

Time Breaker

A Remedy Entertainment a végére tartogatja a DLC-pakk legnagyobb durranását, egy olyan történetet, amiből akár egy teljes, különálló játékot is el tudnánk képzelni. Igaz, ott van a Quantum Break, de a Time Breaker még ahhoz képest is egy őrült sci-fi, melyben egy Shawn Ashmore nevű színész felett vesszük át az irányítást, akit elragad egy multiverzumos küldetés. Alan Wake különleges, a valóságot megmásító lámpájából csináltak Sam Lake-ék egy különleges eszközt, és hoztak nekünk egy Slidershez hasonló élményt, ahol régi tévék jelentik a kaput a különböző világokba való csúszáshoz. Itt már akad az Alan Wake-játékokhoz méltó filozófiai mélység, gondolkoztatás, horror, és különleges, többféle videójátékos stílust is bedobál a nagyjából 60 perces epizódba a készítőgárda. Sőt, maga Sam Lake is felbukkan a Time Breakerben, de a show-t még ő sem tudja ellopni, annyira hardcore sci-fis őrület ez a felvonás. (9/10)

Apró megjegyzés, hogy ezek a DLC-epizódok tulajdonképpen Alan Wake meghiúsult kísérletei arra, hogy kiírja magát a Sötét Helyről, és bár a Night Springs elbírt volna még legalább két epizódot, hogy teljesebb élményt nyújtson, így is egy egészen zseniális „folytatás”. Ami csak felkorbácsolja a várakozásainkat, még egy DLC, a Lake House ugyanis hátravan, mielőtt ráfordulnánk a Control 2-re és egy esetleges Alan Wake 3-ra. Na és a Lake House-ban már kedvenc horrorírónk és FBI-osunk is rendesen visszatérnek, ami még izgalmasabbá teszi a lassan-lassan érkező kiegészítőt.