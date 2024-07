A Dark Souls-játéktrilógiát készítő japán FromSoftware csapata mindig is arról volt ismert, hogy ők csinálják a világ legnehezebb videójátékait, ebbe a sormintába tökéletesen illeszkedett nemcsak a Bloodborne, hanem a Sekiro: Shadows Die Twice, illetve az egész masocore-őrületet beindító Demon's Souls is. A felsorolt címekhez képest a fejlesztőcég még magasabbra tette a lécet, amikor 2022 februárjában a Bandai Namco kiadta a legújabb dark fantasyjukat, a számos év játéka díjat bezsebelt Elden Ringet, mely előtt nem csak a szakma, a közönség is leborult – utóbbiak közül persze csak azok, akik szeretik a kontrollerszaggatóan nehéz élményeket.

Az Elden Ring világa és mitológiája megkapó lett, de ez nem csoda, elvégre George R. R. Martin, A tűz és jég dala írója is besegített az alkotói munkába, a játék legnagyobb húzása mégis az volt, hogy nyílt világba ültette tulajdonképpen a Dark Souls 4-et. Akkora térképen barangolhattunk, amelyről a legtöbb játékfejlesztő álmodni sem mer, és rengeteg, már-már megoldhatatlan kihívást jelentő főellenségbe, például Melaniába botolhattunk bele, akik jó sok órányi izzadást garantáltak a monitor előtt.

A Shadow of the Erdtree, az Elden Ring nagyszabású kiegészítője június 21-én látta meg a napvilágot, és bár a kritikusok zöme 9/10-es és 10/10-es értékelésekkel árasztotta el a DLC-t, akadtak azért olyan hétköznapi gamerek, akiknek nem nyerték el annyira a tetszésüket a látottak. Review-bombing lett a végeredménye, tömegek kezdték el lepontozni a Shadow of the Erdtree-t, mondván, túl nehéz lett, még az alapvetően brutális alapjátékhoz képest is.

Talán a forrongó FromSoftware-rajongókat próbálta megnyugtatni az Elden Ring készítője, amikor a The Guardiannek úgy nyilatkozott Hidetaka Miyazaki:

A Shadow of the Erdtree-re való felkészülésként végigjátszottam az Elden Ring fő sztoriját. Bevallom, hogy nagyon béna vagyok a videójátékokban, minden segítséget és könnyítést igénybe vettem, amit csak a játék felajánlott útközben, és igénybe vettem azt a könnyítést is, hogy az Elden Ring tervezőjeként úgy ismerem a mapot, mint a tenyeremet... az Elden Ring nyílt világú mivolta lehetővé tette, hogy szélesebb körökben elérhetővé és befogadhatóvá váljon ez a játék. Többek közt számomra is, már ha a mezei játékosok egyikének veszem magam.

A FromSoftware-játékoknál afféle státuszszimbólummá vált, hogy mindenféle summonok, mimicek vagy egyéb segítség nélkül akasztották ki ezeket az alkotásokat a legvérmesebb játékosok, többek között nyilván az Elden Ringet is. Vélhetően a hardcore Elden Ring-fanokat tehát jól kiakaszthatta az alkotó kijelentése, mert még hazai streamerektől is hallani olyanokat néha, hogy a játék által az utunkba hajigált könnyítések csalásnak számítanak szerintük. Ezen a gondolatmeneten haladva viszont maga Miyazaki is csalt, ugyebár...

Tegyük hozzá, hogy a Shadow of the Erdtree az Elden Ring egy olyan pontján válik elérhetővé az alapjátékban, miután két, a játék legnehezebb főellenségei közé tartozó bosst is két vállra fektettünk, de a FromSoftware így is engedett a rajongóknak, mert egy érkező frissítés orvosolja a nehézséget, és itt-ott nerfölnek majd a készítők az ellenségeinken.

Az Elden Ringből videójátékos fronton legalább akkora popkulturális jelenség lett, mint a Baldur's Gate 3-ból, nem csoda, hogy a FromSoftware dark fantasyjáról már szárnyra kapott a pletyka, hogy film is készülhet belőle. Minderről ugyancsak Miyazaki beszélt, aki úgy nyilatkozott, amennyiben egy elég nagy és erős stúdió képbe kerül, ő nem áll az adaptáció útjába, de az egész estés változatért már biztosan nem ők felelnének, mert a filmkészítéshez nem értenek a FromSoftware-nél.

Az Elden Ring és kiegészítője, a Shadow of the Erdtree PC-re, PlayStation 4-re és 5-re, valamint Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re is elérhetőek.