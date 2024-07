Az Ubisoft hosszú-hosszú éveken keresztül nem hallgatott a rajongók kérésére, holott sokan szinte esdekeltek a kiadónál, hogy végre örvendeztessék meg őket egy olyan Assassin’s Creed játékkal, ami a feudális Japánba kalauzol. A még a mai napig dübörgő játéksorozat előbb tett kitérőket az ókori Egyiptomba, Görögországba és a vikingek korába, mielőtt úgy döntöttek volna a készítők, hogy beadják a derekukat, és a kelet-ázsiai szigetország alternatív történelmében is elmerülnek. Idén jön az Assasin’s Creed Shadows, amely végre pótolja a hiányosságot, de nagy kérdés, hogy túl későn teszi-e. Merthogy az Ubisoftot már megelőzték, ráadásul nagyon csúnyán, hiszen 2020-ban a Sucker Punch már kijött az eredetileg PS-exkluzív, majd idén PC-re is játszhatóvá vált Ghost of Tsushimával, melyet a PlayStation 4 generáció egyik legjobb alkotásának tartanak, egy olyan bosszútörténetnek, amely az AC-széria mellett a Batman: Arkham-játékok és a FromSoftware-féle brutál nehéz szerepjátékok előnyeit kovácsolja egybe.

A november 15-én érkező Assassin’s Creed Shadows érdekes módon visszanyúl az egyik olyan korábbi részhez, amit sokan az utolsó jó és igazi AC-játéknak tartanak. Ez a Syndicate, melyben egy testvérpárt irányítva járhattuk körbe az ipari forradalom korabeli Londont. Ezúttal is két, teljesen különböző karakter vár ránk, egészen pontosan egy Naoe nevű shinobi, aki a már megismert és unalomig használt rejtett pengés aszaszin lesz, mellette pedig Yasuke, egy afrikai származású szamuráj osztja majd az igazságot, és csap oda ellenségeinek.

Utóbbi, mármint Yasuke személye miatt egy ízben már kipattant egy csúnya botrány, sokan nem tartják igazi japán hősnek a karaktert, holott mindössze egy kevés utánajárás kéne ahhoz, hogy valaki rájöjjön, hogy egy a 16. században valóban élt figuráról van szó, az első afrikairól, aki a japán történelemkönyvekben felbukkant, és akinek a sztoriját könyvek, mangák és még egy Netflix-anime is feldolgozta. Yasukéról annyit érdemes tudni, hogy egy olasz jezsuita testőreként érkezett Japánba, még mielőtt Oda Nobunaga úr szolgálatába állt volna. Történészek szerint az, hogy ki számított szamurájnak, a feudális Japán ezen korszakában képlékeny volt, és ha valaki egy japán nemes szolgálatában fegyvert ragadott, annyi már elég volt ahhoz, hogy annak nevezze magát.

A Shadows készítői a Kotaku beszámolója alapján a Yasukéval kapcsolatos történelmi tényeket egészítik ki jó adagnyi fikcióval, de ez eddig is jellemezte az Assassin’s Creed-sorozatot, ami nyilván nem meglepő azoknak, akik akár egy ilyen játékot is a kezükbe fogtak – gondolunk itt az évezredek óta az emberek között settenkedő földönkívüliekre, misztikus jelenségekre, jövőbeli sci-fis körítésre és a többire. Az AC-játékok mindig is lazán vették a történelmet, inkább egyfajta fantasynak illettek be, de az igényesebben megírt fajtából.

Az AC-sorozat ezúttal szakít a hagyományokkal, mert ez az első alkalom, hogy az egyik főszereplő nem teljesen fiktív, hanem létezett figurát állít a középpontjába. Izgalmas lesz Yasukét akcióban látni, abból a szempontból is, hogy egy brutálisabb, a nyers fizikai erőt igába hajtó férfiról van szó, nem a szokásos AC-hősről.

Az Ubisoft új alkotásában az AC: Mirage-hoz és az eredeti Assassin’s Creedhez hasonlóan a célpontjainkat olyan sorrendben iktathatjuk majd ki, ahogyan csak szeretnénk.

A Shadows nem fog annyira terelgetni tehát, ránk és a kreativitásunkra hagyja a vérengzést. A bejárható térkép méretét tekintve Origins-szintre kell számítani, egyes becslések szerint 30 órás sztorival, a feudális Japánban nemcsak hatalmas kastélyokban, de tényleg iszonyatos méretekkel rendelkező hegyeken is kutakodhatunk és baktathatunk fel-le. Azt egyelőre nem lehet tudni viszont, hogy a science fiction körítés mennyire marad meg a Shadowsban, de készítői nyilatkozatok alapján arra lehet számítani, hogy az Animus és a jövőbeli szál valamilyen formában jelen lesz.

Az Assassin’s Creed Shadowsban a két főhős között szabadon váltogathatunk majd, és nagy ígéretekből sincs hiány az Ubisoft részéről, akik olyan párbajokat ígérnek, mint amiket a Kuroszava-filmekben láthatott a közönség. Nagy szavak, mi már azzal megelégednénk, ha a Ghost of Tsushima szintjét sikerülne karcolni, de egyelőre szkeptikusak vagyunk.

Az új AC-játék PC mellett PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re érkezik november 15-én.