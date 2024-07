A nyári uborkaszezonról mindennél többet mond el, hogy az év legforróbb hónapjainak eddigi legérdekesebb megjelenése az Elden Ring című fantasy-RPG kiegészítője, a június 21-én kiadott Shadow of the Erdtree volt, amely újabb izzasztó fő ellenségekkel és irdatlanul nagy térképrészekkel bővítette ki a George R. R. Martin és Hidetaka Miyazaki agyából kipattant világot. Üröm az örömben, hogy ezt a DLC-t azoknak szánta a FromSoftware csapata, akik jó mélyen beleásták magukat a 2022-ben megjelent alapjátékba, mert egészen sokáig el kell jutni a sztoriban ahhoz, hogy valaki megkezdhesse a Shadow of the Erdtree végigjátszását.

Souls-rajongóknak azonban nyilván ez a DLC egyszerűen kihagyhatatlan, és bár titkon sokan reménykednek benne, az Elden Ring ezt az egy bővítést kapja, és az alkotók innentől más projektjeikre koncentrálnak majd, nincs kizárva, hogy egyszer polcokra kerülhet egy Elden Ring 2 is.

Szépen mutatja, hogy a Dark Souls-játéksorozat mekkora hatással volt napjaink videójáték-iparára, elvégre a nyár másik nagy megjelenése, a Black Myth: Wukong is a FromSoftware által összerakott alapokra épít. Ez a játék a Game Science alkotása, és az egyik legjelentősebb klasszikus kínai regény, a 16. században napvilágot látott Nyugati utazás (avagy a majomkirály története) adaptációja. Játékosként a Kiválasztott névre hallgató majomharcos felett vehetjük át az irányítást augusztus 20-tól PC-n, PlayStation 5-ön és Xbox Series X/S-en, és írhatjuk meg a saját sorsunkat, miközben mindenféle mitologikus bestiákat verünk el egy bottal, és használjuk ki az akrobatikus karakter képességeit, többek között az alakváltást.

RPG-ről van szó, tehát skillfa, új képességek tárháza is vár bennünket ebben a lineáris, de jó nagy bejárható területeket felvonultató kalandban. A hírek szerint a Black Mythből a készítők játéksorozatot kívánnak készíteni, ez a kínai hitvilág és mitológia különböző történeteit vonultatja majd fel – ha a Wukong jól sikerül, állunk elébe. A hasonlóképp kínai legendákra épített Wo Long: Fallen Dynasty jó nagy csalódás lett, Team Ninja ide vagy oda, ettől a próbálkozástól sokkal többet várunk tehát.

A Disney-érában jó sokat csorbult a Star Wars hírneve, hiába voltak olyan remekül sikerült próbálkozások, mint az Andor és a Zsivány Egyes, ha a tévésorozatok többsége kudarcot vallott, és az új, Daisy Ridley által játszott Rey „Skywalkerre” felhúzott mozifilmes trilógia is annyira beleállt a földbe, hogy évekre eltűnt a vászonról a messzi-messzi galaxis, mert az egeres cég inkább a tévébe próbálta átmenteni a sci-fi-franchise-t. Legalább videójátékok terén voltak egészen korrekt próbálkozások, például a Respawn által fejlesztett Star Wars Jedi: Fallen Order és folytatása, a Survivor, amelyek Cal Kestis személyében egy olyan számkivetett jedit mutattak be, aki kedvelhetőség terén simán felvette a versenyt a mainstream karakterekkel, mint például Din Djarin és Grogu.

Augusztus 30-án ismét a világ szeme az egyik leghíresebb science fiction univerzumon, hiszen kijön PC-re, PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re a Star Wars Outlaws című játék. Bár amiatt lehet aggodalmaskodni, hogy a vakvágányra siklott Assassin’s Creedet és az egyre unalmasabb Far Cryt terelgető Ubisofttól jön ez az újdonság, és a frissebb játékmenet-videók alapján közel sem tűnik olyan polírozottnak a végeredmény, mint szeretnénk – ám mégis csak egy Han Solo-szimulátorról van szó, olyanból pedig nem sokat láttunk, ugye.

A történet A Birodalom visszavág és A Jedi visszatér között játszódik, és egy Kay Vess nevű női csempészt állít a középpontjába, ergo ezúttal fénykardpárbajokat nem vívhatunk majd, cserébe jó pár ismert karakter felbukkan, mint például Jabba, a hutt, valamint a Tatooine bolygó is kötelezően tiszteletét teszi. Lesz itt sugárpisztollyal való lövöldözés, űrhajókkal és mindenféle, a Star Warsból ismert járgányokkal való száguldozás, a birodalmiak vegzálása és egyebek.

Őszintén szólva kikerekedhet ebből még egy korrekt sci-fi-kalandjáték, de minden azon múlik, hogy a főhősnő mennyire lesz szerethető, és a történetet megírták-e rendesen a Massive Entertainmentnél dolgozó fiúk és lányok. Az biztos, hogy ebbe is kötelező lesz belenézni, hátha nem a szokásos Ubisoft-szintet hozza, hanem pár óra erejéig elvarázsol. Remélhetőleg a bolygók felfedezése tényleg annyira grandiózus lesz, mint ahogy ígérik, mert ha nem, azon önmagában elcsúszhat a Star Wars Outlaws, aminek nyilván nem örülnénk.