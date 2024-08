Bár a lengyel CD Projekt Red csapata régen egyértelművé tette, hogy Ríviai Geralt története véget ért a The Witcher 3-mal, titkon azért sokan reménykedtek benne, hogy a fejlesztőcsapat esetleg meggondolja magát, és a népszerűsége miatt mégiscsak a fehér farkast teszi meg a negyedik felvonás főhősének. A Polaris kódnéven készülő fantasy-szerepjátékkal kapcsolatban eddig nem sok konkrétum hangzott el, egészen pár nappal ezelőttig kellett arra várnunk, hogy bármiféle megerősítést kapjunk a The Witcher 4-gyel kapcsolatban.

Mindez meg is érkezett, mégpedig Doug Cockle jóvoltából, aki a trilógiában Geralt szinkronhangjaként vált ismertté, és aki a The Fall Damage-nek adott interjújában úgy fogalmazott:

„A Polarisról egyelőre nem sokat mondhatok, de annyit elárulok: annak ellenére, hogy nem ő áll majd a középpontban, Geralt karaktere is benne lesz. Hogy pontosan milyen mértékben, fogalmam sincs, mert a készítőktől nem kaptam még kézhez semmilyen szkriptet. Higgyék el, megesz engem is a kíváncsiság, mert tudni akarom, ki lesz az új főhős a játékban!”

Azt, hogy a The Witcher 4 érkezik, egyelőre egyetlen hivatalos poszter harangozta be, a vérmesebb rajongóknak azonban ez is elég volt ahhoz, hogy mindenféle találgatásokba kezdjenek. A közmegegyezés arról szól, hogy a következő The Witcher főszereplője Ciri lehet, akit nem csak az alapul szolgáló könyvekből, hanem a netflixes tévésorozatból és a The Witcher 3 második számú, játszható karaktereként is jól ismerhetnek a fanok.

Ciri középpontba állítása logikus döntés lenne, mert nem teljesen új arcról lenne szó. Persze, a Cyberpunk 2077-ből kiindulva az is simán előfordulhat, hogy karakterkészítő menü vár majd minket a játékban, ami egy igen merész húzás lenne a CD Projekt Red részéről. Valószínűleg nem csak merész, hanem ellentmondásos is, ha azt nézzük, Ríviai Geralt mennyire kiforrott, kidolgozott figura volt.

Ami Geralt szerepvállalását illeti, valószínűleg afféle mentorszerepbe kerülhet a vaják, már ha nem nyírják ki gyorsan, amolyan Last of Us-osan.

A színész elszólása nagyon könnyen ahhoz vezethet, hogy a CD Projekt Red végre közzétesz pár hivatalos információt a The Witcher 4-ről, melyet az előző rész kultikussága miatt milliók várnak. A játéksorozat a lengyel író, Andrzej Sapkowski regényszériáján alapszik, és ez a sokszínű, a középkori Európára építő fantasyvilág több fronton is új tartalmakkal kecsegtet a közeljövőben, hiszen a játék mellett új főszereplővel érkezik majd a Netflixre a Vaják új évada, és a könyvek is folytatást kapnak hamarosan.