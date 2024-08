Nem lehet hibáztatni senkit, aki nem emlékszik már a Star Wars Eclipse című játékra, amelyet még a 2021-es Game Awardson jelentettek be, ám azóta sem adott magáról túl sok életjelet. Pedig a fejlesztőgárda az a Quantic Dream, akik olyan közkedvelt, erős narratívával rendelkező sci-fiket adtak ki a kezeik közül, mint – mondjuk – a Detroit: Become Human, esetleg a Beyond: Two Souls, de a Heavy Rain is a maga nyomozós-thrilleres műfaján belül maradandóra sikeredett. Talán nem meglepő, hogy az Eclipse is hasonló körítést kap tehát, maradva a jól bevált módszereknél. A megjelenésével kapcsolatban azonban egyelőre sok a kérdőjel, a legoptimistábbak 2027-re teszik, már amennyiben nem megy füstbe az egész.

Baljós árnyak veszik körbe ugyanis a Quantic Dream videójátékát, már korábban is lehetett olvasni arról, hogy a cégen belül áldatlan állapotok uralkodnak, toxikus munkahelyi körülmények nehezítik az alkotók munkáját – ezek a hírek pedig ahhoz vezettek, hogy a távozó emberek helyére (érthető módon) senki sem akar odamenni dolgozni.

Most egy újabb nehezítő tényező lassíthatja a Star Wars Eclipse elkészültét, a játék vezető írója, Adam Williams távozott a Quantictól, és nem folytatja munkáját a játékon. Komoly szakemberről van szó, aki a Detroit: Become Human bivalyerős és csavaros sztorijáért felelt anno, és aki LinkedIn-profilján tette közzé, hogy különváltak az útjai a francia stúdióval.

„Közel tíz év után távozom a Quantic Dreamtől, hogy megalapítsam a saját stúdiómat, egy csapatnyi nagyon tehetséges dizájnerrel és fejlesztővel vállvetve. Ennél többet egyelőre nem mondhatunk, ugyanakkor egy innovatív, különleges és nagyon-nagyon titkos projekten ügyködünk jelenleg, ami miatt mindnyájan izgatottak vagyunk. Nemsoká további infókkal érkezem…” – írta Williams nyúlfarknyi posztjában.

Játékfronton a Star Wars-rajongók egészen sokféle újdonságnak örülhetnek, nemsoká kijön az Ubisoft által tető alá hozott Star Wars Outlaws, minden bizonnyal a Respawn Entertainment által istápolt Star Wars Jedi is trilógiává bővül, és az Eclipse-ben ugyancsak bőven lenne potenciál. Már amennyiben a Quantic Dream nem dől be közben teljesen.