Rekordszámú trailerrel robbant be a Gamescom 2024 Opening Night Live, ahol rengeteg régóta várt címről kaptunk új információt, valamint új videójátékokat is bemutattak a kölni arénában. Megpróbáltuk összeszedni a legfontosabb előzeteseket és előadásokat, ezekre lehet számítani 2025 első negyedéig.

Augusztus 21. és 24. között rendezik meg az év egyik legnagyobb videójátékos találkozóját, a Gamescom 2024-et. Bár hivatalosan csak szerdától nyílik meg az esemény, már kedd este a kölni Koelnmesse-re szegezte tekintetét a gamervilág, hisz a bejelentések a Gamescom Opening Night Live (ONL) során történnek. Idén is záporoztak a trailerek és új címek, valamint néhány régebben bejelentett játékról is kaptunk infókat.

Borderlands 4

Erősen nyitott a rendezvény, ugyanis kapásból az első bejelentés a Borderlands széria 4. része volt. Bár a film katasztrofálisra sikerült, a franchise új installációjának 2025-ös megjelenése ettől talán csak jobb lesz – Cate Blanchették bohóckodása után ugyanis csak felfelé van.

Call of Duty Black Ops 6

Új felvételeket is láttunk az október 25-én megjelenő új Call of Duty, a Black Ops 6 sztorimódjából. Egy részletet is láthattunk a „Most Wanted” nevű küldetésből, amely során igyekszünk bejutni egy titkos létesítménybe. A képsorok remekül néznek ki, a CoD meglepően jó egyjátékos-küldetései tehát idén sem maradnak el.

A trailerben lopakodunk, titkos floppylemezeket teszünk zsebre, sőt, még liftaknában is zuhanunk. A Black Ops 6 pörgős játékmenete és folyékony gunplaye sem marad el, ebből is kaptunk egy újabb ízelítőt a trailerben. Az „omni-movement” rendszer – melynek különlegessége az, hogy bármely irányba mozoghatunk – is előkerült, és ahogy többet látunk belőle, egyre jobban értjük, miért ez a következő CoD kulcsszava. Egy arcade-shooterben mindent az dönt el, mennyire érződik „szabadnak” a játék, a cutscene-ek közé rejtett játékmeneti részletek alapján úgy fest, hogy nem lesz rá panaszunk.

Goat Simulator Remastered

A G.O.A.T mozaikszó a Greatest of All Time, azaz a „valaha volt legjobb” kifejezést takarja, ám a Goat Simulatornál inkább a hétköznapibb jelentésről lehet szó. Az első rész után rögtön a harmadikra ugró sorozat egy „Remastered” résszel tér vissza, ami egy teljesen új játék, és nem egy felújítás, amely még idén elérhető lesz a legnagyobb platformokon.

Persona 3 Reload Episode Aigis

Egy kis szeletet kaptunk a Persona 3 Reloaded DLC-jéből, az Episode Aigisből. A trailerben a japán RPG 2006-os részének teljes, felújított grafikáját és az új bővítés egyes részleteit láthatjuk.

Dying Light The Beast

Új részt kap a Dying Light! Az eredeti zombiparkour és a második rész után ismét Kyle Crane bőrébe bújhatunk – aki azonban nem csak a saját formáját tudja felölteni. A második rész kánon vége után játszódó The Beast egy teljesen új, erdős helyszínre kalauzol minket, a nagyjából 20 órás „két és feledik” rész során pedig megtapasztalhatjuk, milyen a zombik oldalán játszani.

Black Myth: Wukong

Bemutatták a nyár egyik legjobban várt játéka, a Black Myth: Wukong launch trailerét is. A soulslike-játék mindössze egy nappal a kiadása után rekordokat döntött:

egyszerre nagyjából 2 millióan játszottak vele Steamen,

amivel a legnépszerűbb videójátékokat forgalmazó platform legjátszottabb egyszemélyes címe lett.

Dragon Ball: Sparking! ZERO

Kaptunk egy-két jelenetet az október 11-én érkező Dragon Ball-játékból is. a Sparking! ZERO az egyik legismertebb animesorozat alapján készült játékok nyomdokaiba lépő verekedős cím lesz, amelyben a szuper csillagharcosok bőrébe bújva tehetjük a földdel egyenlővé az egyes pályákat.

King of Meat

A Ninja Warrior, a Fall Guys és a Magicka ötvözetének tűnő játék egy gameshow-t idéz meg előttünk, amely során akár három barátunkkal együtt kell átverekedjük magunkat az egyre nehezedő útvesztőkön. A sikere attól függ majd, mennyire lesznek érdekesek vagy monotonok az egyes pályák, de partijátéknak tökéletes.

Lynked: Banner of the Spark

A játékfejlesztők között nagy neveket felsorakoztató FuzzyBot első játéka, a Lynked egy hack-n-slash játék, melynek során a Föld egyik utolsó élő emberével kell elpusztítanunk a gonosz robotokat, építgetve városunkat a jó robotok számára. Ezt persze nemcsak egyedül, hanem barátainkkal is megtehetjük, így a FuzzyBot első játéka a trailer alapján egy olyan címnek tűnik, ami mindenkinek szeretne kicsit kedvezni. Van benne Animal Crossing és Diablo is, egy elég karakteres és szerethető köntösbe öltöztetve. Alig várjuk!

Lost Records: Bloom and Rage

A Life is Strange készítőinek következő játéka, a Lost Records: Bloom and Rage. A sztori négy lányról szól, akik egy bandát alapítottak, a főszereplővel pedig gyengédebb kapcsolatot lehet ápolni egyik (de lehet bármelyik) zenésztársunkkal. Azonban a flashback után a Don't Nod Montréal stílusához mérten jön a bonyodalom, ugyanis a banda két tagja egy titokzatos dobozt kapott, amit csak a „Bloom and Rage” tagjai nyithatnak fel.

A sztorialapú játék első része 2025 február 18-án, második része pedig március 18-án válik elérhetővé – és ha olyan lesz, mint a Life is Strange első installációja, akkor egy újabb kultikus cím születhet.

No More Room in Hell 2

Kis ízelítőt kaptunk a No More Room in Hell második részéről. Hasonlóan az első epizódhoz, akár 7 barátunkkal küzdhetjük át magunkat a pokoli szörnyek hadán.

Arc Raiders

A 2021-ben bemutatott akció-túlélő FPS-ről is kaptunk új információkat. A posztapokaliptikus világ trailere egy kicsit a stúdió saját hibáit elismerve a „You've told us nothing of this place” felütéssel nyit, majd nem mutat túl sokat. Három évvel a bejelentés után ilyen keveset adni azoknak, akik várnak egy címet, sosem jó jel. A készítők azonban dolgoznak a játékon, szóval meglátjuk, mi sül ki belőle.

Infinity Nikki

A japán játékok a gaming világ egy művészi, innovatív és furcsa szegmensét képezték. Leginkább az utóbbiba tartozik az Infinity Nikki, ami a trailer alapján bármi lehetne, azonban a lázálomhoz hasonló képsorok ellenére egy egész okés platformerre számíthatunk, melynek bétája hamarosan elérhetővé válik.

Space Marine 2

Bár a Black Myth Wukong volt az év egyik leginkább vártabb játéka, kétségkívül a Warhammer 40000 Space Marine 2 a leginkább várt cím idén. Új bejelentés nem érkezett, csupán annyit kaptunk, hogy a Gold vagy Ultra Editiont előrendelők 4 nappal a kiadás előtt már játszhatnak.

Predecessor

A Fortnite mögött álló Epic Games által fejlesztett Paragon hamvaiból éledt újjá, miután a közösség egyöntetűen vissza akarta kapni. Bár több kezdeményezés is indult, végül csak a Predecessor maradt, amely a ONL-el egy időben lépett ki a korai hozzáférésből, ezt pedig egy előzetessel is megünnepelték.

Path of Exile 2

A Diablo-franchise legnagyobb kihívója, a Path of Exile második részének kiadása rohamosan közeleg. A Gamescom nyitóestjén egy új traileren kívül azt is megtudtuk, hogy november 15-én jön a játék Early Access verziója.

Dune: Awakening

Denis Villeneuve Dűne-filmjei újjáélesztették a Frank Herbert univerzuma iránti érdeklődést, ami a videójátékok terén a Dune: Awakeningben teljesedhet ki. Az előzetes szerint rabként zuhanunk az Arrakisra, azonban ha összefogunk más játékosokkal, akkor a legnagyobb házakkal is felvehetjük a versenyt. A játék 2025 első felében érkezik meg PC-re, később pedig konzolokra is kiadják majd.

Reanimal

A Little Nightmares és Little Nightmares 2 készítői egy újabb, kényelmetlen horror-platformert készítenek, hasonló stílusban, mint a másik két játék, azonban egy kicsit más dinamikával. Ha szeretünk démonok által megszállt bárányok és óriás patkányember elől menekülni, akkor ez a mi játékunk.

Monster Hunter Wilds

2025-ben jön a Monster Hunter-széria következő installációja, a Wilds, amelynek első trailerét a producer, Ryozo Tsujimoto előadása után mutatták be. A vadászandó szörnyek remekül néznek ki, a játék pedig megtartotta azokat a szerethető elemeket, amelyek miatt a rajongók folyamatosan a franchise-zal maradnak.

MechaBreak

Új trailert kaptunk az Armored Core-szerű multiplayer játékhoz, a MechaBreakhez. A képsorokon bemutattak pár új kasztot, amelyeket az óriási robotok arénájában használhatunk majd.

Monument Valley 3

Kevés egyedibb logikai játék létezik, mint a Monument Valley, amelynek 3. része idén december 10-én érkezik meg. A Netflix Games következő nagy dobása igyekszik ismét a platform videójátékos részére csábítani a felhasználókat – ami eddig kevésbé sikerült.

Sid Meier's Civilization 7

A világ egyik legnépszerűbb stratégiai játéka, a Civilization 7. részét már csaknem 10 éve várjuk a 2016-os Civilization 6 hatalmas sikere után. A gameplay trailer mellett pedig kaptunk egy kiadási dátumot is, Sid Meier sorozatának következő epizódja 2025 február 11-én érkezik meg az összes nagy konzolra!

Starfield Shattered Space

A Bethesda mindent megtesz, hogy érdeklődést keltsenek a közepesre sikerült Starfield után. A játék kiegészítője, a Shattered Space bemutatóját úgy állították be, mintha csak egy új járművet adnának az RPG-hez, a végén azonban bedobták az új DLC címét. Ettől függetlenül a Starfield még mindig egy olyan játék, ami egyáltalán nem ért fel az elvárásainkhoz, és bár lehetne azt mondani, hogy ez a közönség hibája, nem erről van szó.

Secret Level

Ha valaki szerette a Love, Death & Robots című antológiát – és esetleg a videójátékokért is odavan –, akkor imádni fogja a Secret Levelt.

A Netflixes sorozat mögött álló Tim Miller könnyekkel küszködve mutatta be az új szériáját, amelyben olyan címekkel találkozhatunk, mint a Warhammer 40000, a God of War vagy az Armored Core.

Age of Mythology Retold

Szeptember 4-én érkezik az Age of Mythology Retold, a klasszikus stratégiai játék újragondolása! A játék, amelyben Zeusz, Odin vagy Rá bőrébe bújhatunk, teljesen újra lett dolgozva, emellett magyar vonatkozása is van, Kiss „Vizicsacsi” Tamás, az ország egyik legsikeresebb e-sportolója ugyanis az eredeti játékban kezdte a karrierjét.

Kingdom Come Deliverance 2

Új trailert kapott a magyarokat is felvonultató Kingdom Come Deliverance 2. Kicsit többet láttunk a játékmenetből, valamint a sztoriba is nagyobb betekintést kaphattunk – Zsigmond király pedig ismét nem könnyíti meg majd a dolgunkat. A játékmenetről bővebben az augusztus 21-én tartott Warhorse Game-előadáson tudhatunk majd meg többet.

Little Nightmares 3

Bár jön a Reanimal, érkezik a Little Nightmares 3 is. Az oldalnézetes horrorjátékban ezúttal két kis karaktert irányíthatunk, akár kétjátékos co-opban – amihez szükségünk is lesz a puzzle-ök megoldásában, vagy a szörnyektől való elmenekülésben.

SquidGame Unleashed

Nemcsak a második évad, hanem az első, igazi Squid Game játék is érkezik – igaz, csak telefonra. A Netflix alkalmazásban hamarosan elérhető játék során Gihun bőrébe is belebújhatunk, azonban létrehozhatjuk saját karakterünket is, aki mobiljátékhoz mérten, de nagyjából úgy vesz részt az egyes játékokban, mint a sorozatban.

Unknown 9 Awakening

A semmiből előlépő cím trailerében gyakorlatilag semmi mást nem láthattunk, csak azt, hogy a Vaják-sorozat Yenneferje lesz a főszereplő. Anya Charlota varázsol, második világháborús gépeket lő ki az égből, azonban az egésznek olyan hangulata van, mintha csak a színésznővel próbálnák eladni a címet... Ami sosem jó jel.

Diablo IV Vessel of Hatred

Megkaptuk a Diablo IV első kiegészítőjének premierjét is. A képsorokon látható az új Companion-rendszer, amivel a szólójátékosok is kaphatnak egy kis segítséget. Emellett a Blizzard szegmensében beszéltek egy kicsit a World of Warcraft The War Withinről is, amit a játék eredeti kiadása óta az eddigi legkreatívabb kiegészítőnek neveztek.

The First Berzerker Khazan

Egy nagyon érdekes soulslike ARPG-t mutatott be a Nexon, amely leginkább az Asura's Wrath nevű játékot idézte. Khazan a tipikus legyőzött, elárult hős sztoriját járja be, ám az előzetesben mutatott játékmenet folyékonynak és szórakoztatónak tűnik. A The First Berzerker még nem kapott hivatalos kiadási dátumot, eddig annyit tudunk, hogy 2025 elején érkezik meg konzolokra és PC-re.

Indiana Jones and the Great Circle

Az egyik utolsó trailer pedig a december 9-én megjelenő Indiana Jones-játék volt. A bemutatóban mindent megkaptunk, az ostoroktól kezdve az ősi szerkezetekig, amelyeknek feladványait megoldva kell az ősi kincsekhez jussunk.

Persze a háttérben egy nagyobb történetszál húzódik meg, amelyet az Indiana Jones-filmekhez hasonlóan Harrison Ford imázsának kell megállítania. A kalandjáték a kevés infó alapján, amit kaptunk, egyáltalán nem néz ki rosszul, ami pedig szintén jó hír, hogy Xbox Game Passon is elérhető lesz.

Bár így is kimerítően próbáltunk ízelítőt adni a bemutatott játékokhoz, nagyon sok minden nem fér bele egy cikkbe. A kétórás ONL VOD-ja itt érhető el, a napokban pedig érdemes figyelni a Gamescom felületeit a további trailerekért és újdonságokért!