A Rainbow Six Siege, az Ubisoft lövöldéje 2015 decemberében látta meg a napvilágot, és ez a multiplayer FPS bizony komoly űrt töltött be a piacon azzal, hogy realisztikus élményt kínált a műfaj rajongóinak. Szemben például a Call of Duty-játéksorozattal, mely részről részre ment el kazuár irányba. 2020-ra a Rainbow Six Siege hetvenmilliós játékosbázissal büszkélkedhetett, ehhez pedig köze lehet annak, hogy a játék iszonyúan taktikus, körökre osztott játékmenetet kínál, robbantható falakkal és épületekkel. Tegyük hozzá, hogy az operátorok mind támadó, mind védekező oldalon széles palettán mozognak, legyen szó az olyan offenzív karakterekről, mint Ash, Hibana, Blackbeard, vagy a végletekig a védekezésre fókuszáló figurákról, köztük Clashről, Tachankáról, esetleg Castle-ről.

Az Ubisoft a mai napig lelkesen frissítgeti a Rainbow Six Siege-et, időnként új mapok érkeznek a játékba, pályákat dolgoznak át, na és az sem árt, hogy a fejlesztők új operátorokat készítenek el. Közülük a legújabb, aki néhány kiszivárgott információnak köszönhetően már a hivatalos bejelentése előtt nagyobb meghökkenést okozott, az Operation Twin Shells keretein belül érkező Skopós, egy kerekesszékes katonanő, aki miatt rögtön kételyek merültek fel a játékosbázisban azzal kapcsolatban, hogy vajon miként válhat aktív részesévé a csatamezőnek.

Már az első kedvcsináló előzetes alapján ki lehetett következtetni, hogy a görög védekező oldali operátor két emberszabású robot felett veszi át az irányítást. Az androidokat Skopós felváltva kezeli, míg az egyik rendes operátorként funkcionálva lövöldöz, addig a másikuk pajzzsá alakul, így lehetővé téve, hogy az új karakter virtuálisan ide-oda ugráljon a mapon. Egészen addig, míg egyik vagy mindkettő Mikrobit ki nem lövik.

Mindez nem jelenti azt, hogy Skopósnak két élete lenne, ha az általa éppen irányított bármelyik Shellt kilövik, akkor számára is ugyanúgy vége a mókának, mint a R6S húsvér katonáinak.

Az Ubisoft játékai mindig is híresek voltak arról, hogy inkluzívak és sokszínűek, elég az érkező Assassin’s Creed Shadowsra gondolni, ami azzal keltett felháborodást, hogy az egyik főszereplője egy fekete szamuráj, Yasuke lesz. A Rainbow Six Siege tekintetében is örülhetnek diverzitásnak, akiket érdekel az ilyesmi, hiszen nyíltan meleg, transz, nembináris operátorok is akadnak a játékban, de ezt a kiadó nem tolja feltétlenül a gamerek arcába, maximum a lore-ból és sztorileírásokból lehet rájönni.

Annyi bizonyos, hogy egy kerekesszékes operátor behozatala kitolja a határokat, ami az ehhez hasonló lövöldözős játékokat illeti, és az ilyesmi sosem árt, amikor olyan beszűkült zsánerről van szó, mint az online FPS-eké. A realizmus miatt aggódóknak pedig hasznos információ lehet, hogy a hadviselésben már most kísérleteznek azzal, hogy robotokat is bevessenek a katonák a különböző hadszíntereken, ebből a szempontból sem teljesen elszállt tehát, hogy a Rainbow Six Siege néha agyamentnek tűnő high-tech hadviselést mutogat, mert konkrétan ez lehet a jövő.