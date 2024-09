Azokat az érdemeket, amelyeket a Rocksteady Studios magáénak tudhat a videójátékiparon belül, egyszerűen képtelenség elvitatni, a csapat a 2009-ben megjelent Batman: Arkham Asylummal újraértelmezte azt, amit a szuperhősös játékokról gondoltunk, majd a folytatások, a két évvel később kiadott Arkham City, na és a 2015-ös Arkham Knight (az Originst ugyebár nem ők csinálták, hanem a WB Games Montréal) folytatták, és járatták csúcsra a megkezdett sorozatot. Az Arkham-játékok a mai napig alapkőnek számítanak, többek között a Marvel’s Spider-Man is ezeknek a nyílt világára és harcrendszerére építkezett, még akkor is, ha az Insomniac Games nyilván nem vallja be mindezt.

Nagy elvárásokat támasztottak a gamerek az úgyszintén a Rocksteady berkeiből érkező Suicide Squad: Kill the Justice League felé. Elvégre ki ne akarná kinyírni Supermant, Batmant és az Igazság Ligája köpenyes bohócait, miközben olyan ikonikus gonoszok bőrébe bújhat, mint a Margot Robbie kaotikus alakítása miatt felkapottá vált Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang, esetleg King Shark? A fejlesztőcsapatnak sikerült a lehetetlen, földbe állították a Suicide Squadot, amellyel Steamen a legerősebb pillanataiban is maximum olyan 13 ezren játszottak, jelenleg meg alig napi 90 ember nyüstöli a játékot.

Hogy vajon miért bukott meg ilyen csúnyán a Suicide Squad, az jó kérdés. Vélhetően a Warner arra kényszerítette a Rocksteadyt, hogy a mai trendeknek megfelelően csináljanak egy live service, azaz folyamatosan frissített, erős multiplayeres aspektussal rendelkező képregényadaptációt, amelynek azért hellyel-közzel a sztorija is rendben van. A végeredmény iszonyatosan lelketlen lett, a boss fightok rémesen egyhangúak és unalmasak, de a kisebb mobok irtása közben is el lehetett aludni.

Mindez ahhoz vezetett, hogy bár a Warner Bros. nem merte közzétenni az eladási adatokat, mégis kiderült, az óriáscég 200 millió dollárt bukott a játékon. És ahogy számítani lehetett rá, most a dolgozókon verik le a megsemmisítő eredményeket.

Az Eurogamer járt utána a részleteknek, akik kiderítették, a legnagyobb csapást a Rocksteady minőségellenőrzésért felelős QA-részlege szenvedte el, a 33 munkatársuk közül mindössze 15-en maradhattak. Az ok? Átszervezés a Suicide Squad eredménytelensége miatt.

A QA-részleg kisöprése további minőségbeli romlást hozhat magával, a Rocksteadynél dolgozók úgy nyilatkoztak az Eurogamernek, hogy nemcsak kezdő, hanem veterán szakemberektől is megvált a cég, mindez a megmaradt dolgozókra extra feladatokat ró majd. Ráadásul – ahogy közösségi médiás posztokból kiderült – más Rocksteady-dolgozókat is elbocsátottak, ergo nagyon benne van a levegőben a cég teljes és totális összeomlása.

A január 30-án megjelent Suicide Squad-játékot mi sem szerettük, azt írtuk róla, hogy legfejlebb mazochistáknak ajánlott, és a véleményünkön az azóta kiadott DLC-k sem javítottak, de egy picit sem.