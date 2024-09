Hosszú sorba áll be a Riot Games, ugyanis fizikai kártyajátékot akarnak csinálni legnépszerűbb címükből, a League of Legendsből. Az elég semmitmondó bejelentővideó rengeteg kérdőjelet hagyott maga után, azonban a nemsokára induló világbajnokság során több infót kaphatunk.

Nagy bejelentést tett közzé a Riot Games a kínai Bilibili közösségi platformon: új, fizikai kártyajátékot adnak ki, amelyben a világ legnépszerűbb játékának, a League of Legendsnek karakterei tűnnek majd fel. A cserélhető kártyajáték (TCG) a LoL univerzumában játszódó, jelenleg haldokló Legends of Runeterra utódja lehet, amit a Riot Games láthatóan nem akar folytatni.

Nem ez az első, hogy egy népszerű popkulturális címből kártyajáték lesz: a Pokémonból készült TCG a világ egyik legjátszottabb ilyen jellegű hobbi, de a Final Fantasy-sorozatból és a World of Warcraftból is próbáltak kihozni valamit hasonlót. Legutóbb Ejcsiró Oda legendás mangájából és az abból készült animéből, a One Piece-ből készült TCG, ami a keleti piacok után a Nyugatot is meghódította.

A közzétett videóból egyelőre nem derül ki sok, csupán annyi, hogy tényleg a League of Legends karakterei lesznek a játék főszereplői, és hogy egy fizikai TCG-ről van szó – nem a sokak által várt Legends of Runeterra ázsiai portjáról. Valószínűleg az első információkat a 2024-es LoL-világbajnokságon kapjuk meg, ahol akár egy világhírű banda is felléphet.