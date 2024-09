November 7-én debütál a PlayStation 5 Pro – írja a The Verge. Mark Cerny, a PS5 konzol vezető tervezője szerint a PS5 Pro három kulcsfontosságú dologban javít az eredeti konzolon: nagyobb videókártya, fejlett sugárkövetés és egyedi mesterségesintelligencia-alapú felskálázás.

A PS5 Pro a PS5 vékony változatához hasonlóan néz ki, ahogy arra a legutóbbi kiszivárgások alapján is számítani lehetett. A 4K-s Blu-ray lemezmeghajtó nem jár a konzolhoz, azt külön lehet majd megvásárolni.

Mark Cerny szerint a hardverfrissítések 45 százalékkal gyorsabb renderelést eredményeznek majd, javítanak bizonyos játékok részletességén, és az FPS-en is, vagyis a másodpercenként megjelenített képkockák számán.

A Sony a PS5 Próban lévő videokártya 28 százalékkal gyorsabb memóriával rendelkezik, valamint 67 százalékkal több számítási egységgel frissítették. Mindezek együttesen a játékok 45 százalékkal gyorsabb renderelését eredményezik. Ez az extra teljesítmény nagyban javíthat a sugárkövetéses játékokon is.

A PS5 Pro tartalmazza a Sony új, mesterségesintelligencia-alapú PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) funkcióját is, amely lényegében egy, az Nvidia DLSS-éhez vagy az AMD FSR-éhez hasonló felskálázási technika, amely javít az FPS-en és képminőségen is.

A Sony egy PS5 Pro „Game Boost” opciót is tartalmaz, ami stabilizálhatja vagy javíthatja a támogatott PS4 és PS5 játékok teljesítményét. A PS5 Pro támogatja majd a Wi-Fi 7 csatlakozást, a VRR-t és a 8K felbontást is.

A Sony szerint a fejlesztők ingyenes szoftverfrissítéseket készítenek a meglévő játékokhoz, amelyeket PS5 Pro Enhancedként fognak megjelölni. Az első PS5 Pro Enhanced játékok között lesz többek közt az Alan Wake 2, az Assassin’s Creed: Shadows, a Hogwarts Legacy, a Marvel’s Spider-Man 2 és a The Last of Us Part II Remastered.

A PS5 Pro kompatibilis a PlayStation VR2 fejhallgatóval, a PlayStation Portal kézi konzollal és a meglévő PS5 kontrollerekkel is. A Sony elmondása szerint a PS5 Pro felhasználói felületén és hálózati szolgáltatásain nem változtat, így azok megegyeznek majd a meglévő konzollal.

A PS5 Pro előrendelése szeptember 26-án kezdődik, a november 7-i kiskereskedelmi megjelenés előtt. 699,99 dolláros áron lehet majd megvásárolni, ami átszámítva valamennyivel több mint 252 ezer forint, azonban azzal érdemes számolni, hogy itthon pár tízezer forinttal többet kérhetnek érte, többek közt az áfa miatt is.