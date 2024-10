Úgy tűnik, ez a hosszú kiegészítők éve, már ha abból indulunk ki, hogy a FromSoftware brutál nehéz fantasyja, az Elden Ring idén nyáron a Shadow of the Erdtree által egy olyan DLC-t kapott, amelynek játékideje 20-25 órára rúgott, és akár egy másfeledik résznek is beillett volna ez a mellékszál. Most egyes értesülések szerint a Warner Bros is hasonló húzásra készül, mégpedig a 2023 februárjában megjelent Hogwarts Legacy-val, a Harry Potter előzményjátékával, amely 2024 elejére 1 milliárd dolláros bevételt hozott a stúdiónak, és világszerte 24 milliós példányszámban kelt el, ráébresztve David Zaslavékat, hogy igenis, van még erő az egyjátékos, történetalapú videójátékokban.

A Hogwarts Legacy több dolog miatt is nagyon szépen működött, egyrészt bátran eltávolodott Rowling könyvsorozatától, és egy új sztoriba kapott bele. Habár a goblinok összeesküvése klisés lett, a játék másik aspektusa, a The Witcher 3-ra emlékeztető nyílt világ jó pár órán keresztül képes volt elszórakoztatni az embert. És akkor nem is beszéltünk arról, hogy a varázslás újra jó móka lett ebben a Harry Potter-spinoffban, ha merészek voltunk, akár főbenjáró átkokat is szórhattunk, miközben a Roxfort környékét bebarangoltuk.

Miután a live service alapokra felhúzott Suicide Squad-játék hatalmasat bukott, és minimum 200 millió dolláros veszteséget könyvelhetett el miatta a Warner, kénytelenek voltak belátni a WB Gamesnél, hogy nem a multiplayeré a jövő náluk. Épp ezért prioritássá tették a Hogwarts Legacy 2 fejlesztését. Buták is lettek volna, ha nem így gondolkoznak, és a siker után nem kezdték volna gőzerővel fejleszteni a folytatást. Ám, a valószínűleg csak pár év múlva érkező új felvonás előtt sem hagyja a fantasy játékot fejlesztő Avalanche Software parlagon a rajongókat,

a Hogwarts Legacy DLC-je is befuthat belátható időn belül, amely ráadásul a Shadow of the Erdtree-hez hasonlóan combosabb, 10-15 órás játékmenetet kínálhat majd.

A kiegészítő a Hogwarts Legacy: Definitive Editionben érkezik, azok pedig, akik már korábban megvásárolták a videójátékot, különállóan szedhetik le a későbbiekben a DLC-t, mely 20-30 dollárba fájhat. A sztori továbbfűzésére, vadonatúj mellékküldetésekre, megszerezhető talárokra, és aktivitásokra lehet többek között számítani a DLC-ben, mely optimistább becslések szerint már 2025-ben kijöhet.

Az értesülések Tom Hendersontól származnak, és az Insider Gaming oldalán voltak először olvashatóak, aki egészen megbízhatónak számít, már ahhoz képest, hogy különböző játékhírek kiszivárogtatásából szerzett magának hírhedtséget. Sem a Warner Bros, sem pedig az Avalanche nem kommentálta eddig a lap híreit, Henderson szerint azonban már csak idő kérdése, főleg, ha a megjelenés tényleg ennyire közel van.