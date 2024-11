Az X-Faktor egykori mentora, a ByeAlex és a Slepp frontembere eddig sem rejtette véka alá túlságosan, hogy hardcore gamer, aki szabadidejében képes napi 8-10 órákat is beleölni videójátékokba, akár hajnalig ébren maradni egy-egy nagyobb kihívást jelentő boss miatt.

Már, ha van ilyen egyáltalán számára, merthogy az elmúlt hónapokban az énekes nagybetűs „masocore” videójátékokat platinázott ki: száz százalékolta a Lies of P-t, az Elden Ringet és friss kiegészítőjét, a Shadow of the Erdtree-t, valamint az év nagy kínai szenzációját, a Black Myth: Wukongot is. Ez utóbbit a magyar híresség amúgy első benyomásra, még a megjelenésnél mélységesen elítélte, később azonban valahogy őt is beszippantotta. Nyilván azért, mert kiemelkedő alkotásról van szó, nem csoda, hogy már rebegtetik a folytatást is vele kapcsolatban.

Sok mindenre lehetett számítani 2024-ben, de arra nem, hogy ByeAlex előlép az árnyékból, és a hobbiját, valamint skilljeit a közönség elé tárja, az előadó ugyanis a Twitch-en kezdett streamer karrierje építgetésébe, az első közvetítésében a [REDACTED] című, frissen megjelent roguelike sci-fibe engedett betekintést. Eközben a streamer-énekes egészen aktívan kommunikált a nézőivel, elmondta, hogy bár szereti a horrorjátékokat, sem az Alan Wake 2-t, sem pedig a Resident Evil 7-et nem találta túl ijesztőnek, a Visage viszont majd kiugrasztotta a bőréből.

ByeAlex többek között a videójátékos adaptációkról is véleményt mondott a streamben, nem túl hízelgőt egyébként, kiderült, hogy nem sokra tartja ezeket a próbálkozásokat,

bár a The Last of Us-játékokat szerette és mindkét felvonást műalkotásnak tartja, az HBO által gyártott tévésorozat nem vette le őt a lábáról.

Az énekes streamer karrierje kissé fapadosan indult, csekély közönség előtt, kamera nélkül zajlott a lövölde, mostanra azonban kamera is lett, és egészen kilőtt a követőszám, cikkünk írásának pillanatában már 1100-nál is többen követik ByeAlexet a Twitch-en, aki azóta a szebb napokat látott Helldivers 2-t is elővette egy közvetítés erejéig.

Nem ByeAlex az egyetlen, aki énekesi karrierje mellett videójátékos streamekkel próbálkozik, rajta kívül Desh is aktívan mozog ezen a vonalon, aki legutóbb a Magyar Streamer Bajnokság 3-on vett részt csapatával, ahol Counter-Strike 2-ben mérettették meg magukat a streamerek.