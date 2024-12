Ugyan a hivatalos bejelentés még a legpozitívabb becslések szerint is hetekre van, mégis kiszivárgott a Lenovo következő nagy dobása. Legújabb kézi konzoljukról, a Legion Go S-ről van szó, ami a tavaly debütáló nagy tesójánál kedvezőbb árával kerekedne felül a konkurencián – írja a Windows Central.

A Lenovo Legion Gót mi magunk is teszteltük, negatívat pedig alig tudtunk írni a gyártó első hordozható konzoljáról. A 8,8 hüvelykes kijelzővel szerelt gépezet kompakt mérete ellenére brutális erővel rendelkezett – és rendelkezik jelenleg is –, a levehető joystickokkal pedig olyat nyújtott a Legion Go, amire a konkurensek gépei nem voltak képesek.

A kérdés már csak az, hogy a rajongók mennyire lesznek elégedettek a konzol kedvezőbb árú, ám gyengébb változatával. Mutatjuk, mit lehet eddig tudni a Lenovo Legion Go S-ről.

Kisebb, könnyebb

Ahogy említettük, a Legion Go S a már korábbról ismert Legion Go lebutított változata lesz, amiből hiányozni fognak a drágább modell olyan népszerű funkciói, mint például a levehető joystickok és a hátlapi, Surface-szerű kitámasztó. Emellett az eszköz teljesítménye is szerényebb lehet – a Legion Go S-ben ugyan már egy újabb lapka fog ketyegni (AMD Z2G), annak teljesítménye azonban nem tudja majd felvenni a versenyt a Z1 Extreme-mel. Ennek azonban egy hatalmas előnye is van:

a Legion Go S sokkal kedvezőbb áron kerülhet majd a boltok polcaira, mint a nagy tesó.

Mint ismeretes, a Legion Go a megjelenés idején meglehetősen borsos, 350 ezer forintos ajánlott fogyasztói árral rendelkezett, ami idővel 300 ezer környékére mérséklődött. Ezzel szemben a Legion Go S – amennyiben hihetünk a híreszteléseknek – eleve „csak” 400-450 dollár közötti árcédulával nyit majd, tehát meglepődnénk, ha a készülék hazai ára meghaladná a 200 ezer forintot.

Lenovo Legion Go S leak shows renders of the cheaper handheld gaming PC https://t.co/yc3saAI8Z1 — The Verge (@verge) December 2, 2024

Letisztult, hordozható dizájn

A Legion Go S a kikerült képek alapján fehér házzal érkezik, amely nemcsak modern megjelenést kölcsönöz az eszköznek, hanem jelzi is annak megfizethetőbb termékpozícióját. A méhsejtmintázatú hűtőnyílás a készülék hátuljára került, míg a két USB-C portot a készülék tetején találjuk majd. Újdonság, hogy az érintőpadot egy „bütyök” helyettesíti, amely a Lenovo TrackPoint kurzorára emlékeztető megoldásnak tűnik; az RGB-világítás azonban megmaradt.

A dizájn tehát csillagos ötös, attól azonban nehéz eltekinteni, hogy a Legion Go S szinte kiköpött mása lett az Asus-féle ROG Allynak, ami a Legion Go egyik legnagyobb vetélytársa volt 2023-ban.

A készüléket szinte biztosan a jövő év eleji Las Vegas-i CES-en fogja leleplezni a Lenovo, arról azonban egyelőre még nincs hír, hogy a gyártó tervez-e jövőre egy Legion Go 2-es modell piacra dobásával. Az AMD Z2 Extreme platform alapú eszközök várhatóan megnövekedett teljesítményt és hatékonyabb energiafelhasználást kínálnak majd, benne van azonban a pakliban, hogy ez áremelkedéssel is jár majd.

Egyre népszerűbbek a hordozható konzolok

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, 2023-ban csak úgy dübörgött a konzolpiac. Az év első felében a tajvani Asus dobta le a bombát az Ally bemutatásával, majd jött a Sony a PlayStation Portallal – nem sokkal később pedig a Lenovo is megmutatta, hogy mire képes a Legion Góval. Idén ugyan kicsit nyugodtabb volt a terep, jövőre viszont újra elhalmozhatják a gyártók a rajongókat; kezdve a Legion Go S-szel. Emellett azonban új modell érkezhet az Asustól és a Valve-tól is, akik a Steam Deck fejlesztéséért felelnek. Ha pedig ez nem lenne elég, nemrégiben olyan pletykák is szárnyra kaptak, melyek szerint a Sony is egy teljes értékű hordozható PlayStationön dolgozik, amit akár már jövőre bemutathatnak – egy biztos, unatkozni jövőre sem fogunk.