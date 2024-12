Azt, hogy egy zsúfoltabb évben lett volna-e esélye a PlayStation új robotos sci-fijének, az Astro Botnak a Game Awardson, már sosem tudjuk meg. Nem elvitatva a fejlesztőgárda érdemeit azonban tény és való, hogy 2024-ben a kanyarban sem volt másik alkotás ehhez képest, talán az Elden Ring szinte önálló játéknak beillő kiegészítője, a Shadow of the Erdtree állt a győzelemhez a legközelebb, de még a Black Myth: Wukong is csak amolyan tipikus 7/10-es élményt nyújtott, a Final Fantasy VII Rebirthnek, a Balatrónak és a Metaphor: ReFantaziónak meg tényleg csak a vájt fülűek örülhettek a legfőbb kategóriában. Szép, hogy bekerültek utóbbiak, de igazi esélyük nem volt.

Az Astro Botról, mely Az év játéka díj mellett a legjobb rendezésnek, a legjobb akció-kalandjátéknak és a legjobb családi játéknak járó elismeréseket is hazavitte, azt írtuk anno tesztünkben, hogy mindenkire céloz, és mindenkit be is talál. Annyiból talán tévedtünk, hogy a 2024-es Game Awardson való győzelme után jócskán szült felháborodást is a végeredmény, a megboldogult Twitteren, a manapság X-nek nevezett, rendkívül toxikus közösségi platformon bőven akadtak, akik nemtetszésüknek adtak hangot. Volt, aki szerint a Game Awards pont az ilyen húzások miatt nem vehető már komolyan, mások azt sérelmezték, hogy egy Nintendo-kopiról van szó mindössze, és akadt olyan is, aki szépen csendben csak az Elden Ringet siratta, amely egyébként, mármint a fő játék 2022-ben megnyerte már Az év játéka díjat, így a másodszori jelölése rekordnak számít.

A Game Awards másik nagy győztese a Balatro című kártyajáték, ami a legjobb független játék mellett a legjobb új indie játék címet is magáénak tudhatja, nem beszélve a legjobb mobiljátéknak járó elismerésről.

Azért a Black Myth: Wukong sem ment haza üres kézzel, a legjobb akciójátéknak a kínaiak egyedülálló fantasyját választották, és akadtak még ezenkívül is bőséggel nyalánkságok. A legjobb alakításnak járó díjat Melina Juergens kapta a Senua’s Saga: Hellblade 2-ért, míg a legjobb állandóan frissülő játék a szebb napokat is látott Helldivers 2 lett többek között a Destiny 2-t, a Diablo IV-et és a Fortnite-ot is maga mögé utasítva. A DC sem ment haza üres kézzel, a legjobb VR-játéknak a Batman: Arkham Shadow-t választották, az év legjobb verekedős játéka a Tekken 8 lett, a legjobb stratégiai játék a Frostpunk 2, és a legjobb szerepjáték a Metaphor: ReFantazio, melyet többek közt a kiváló narratívájáért is díjaztak.

Némiképp valóban vicc kategóriás döntés, hogy egy évről évre annyira kevés újdonságot felmutató sportjáték lett a Legjobb sportjáték, mint a FIFA névről EA Sports FC-re átnevezett franchise, mely a 25-ös részével nyert.

A legjobb adaptációnak járó díjért a Fallout című posztapokaliptikus drámasorozat és az Arcane is sorban álltak, két rettenetesen jó néznivalóról van szó, amelyek közül bármelyik nyert volna, elégedettek lehettünk volna vele. Végül a Fallout jött ki győztesen a csatából, mely az Amazon Prime-on nézhető, és épp a második évadára készül.

A legjobban várt játék a GTA VI lett, amely a megjelenésekor biztosan bedönti majd a pénztárakat, és mindenki ezzel fog játszani.

Nagy bejelentésekből sem volt hiány a 2024-es Game Awardson

Mindent vitt a CD Projekt RED hat percre rúgó előzetese, amely mozgásban mutatta meg az éppen fejlesztés alatt álló The Witcher IV című fantasyjátékot. Ezek a képsorok erősítették meg először, hogy az új főszereplő Ríviai Geralt helyett Ciri lesz, aki egy falut igyekszik megmenteni egy generációk óta a lakosokat terrorizáló szörnyetegtől. A játék rendezője, Sebastian Kalemba úgy fogalmazott, egy új The Witcher-saga kezdetéről van szó, amelynek szívében Ciri áll majd, és bár a Redditen hasonlóképpen megborultak a kommentelők attól, hogy női főszereplője lesz a játéksorozatnak, mint ahogy az Astro Bot is heves indulatokat váltott ki X-en, a szakember szerint egy olyan karakterről van szó, aki eddig is Sapkowski világának középpontjában állt, és megérdemli a rivaldafényt.

Merészen új vizekre evez a Naughty Dog is, akik az Uncharted és a The Last of Us után ezúttal egy drámai sci-fivel jelentkeznek, ez lesz az Intergalactic: The Heretic Prophet, mely évezredekkel később a jövőben játszódik, és egy Jordan A. Mun nevű fejvadász bőrébe bújhatunk benne, aki egy misztikus, elszigetelt és nyilván nagyon veszélyes bolygó fogságába kerül, ahonnan állítólag lehetetlen a menekülés.

Kooperatív spin-offot kap a fentebb emlegetett Elden Ring is, a FromSoftware ugyanis elhozza nekünk az Elden Ring Nightreign című játékot, mely egy, az Elden Ring világával párhuzamos valóságba kalauzol. Ebben legfeljebb két barátunkkal összefogva járhatjuk be Limgrave-et, mely a játék minden egyes indításakor új arcát fogja mutatni, köszönhetően a random megjelenő ellenségeknek és épületegyütteseknek. A játék némiképp a Monster Hunterre hajaz, ami a szörnyvadászos zsáner rajongóinak lehet jó hír.

Előzményrészt kap a Mafia-játéksorozat is, és bár a játékmenetből eddig sokat nem láthattunk, most egy új előzetes erősíti meg, hogy a negyedik felvonás 2025 nyarán jön ki, az 1900-as évek Szicíliájában játszódik majd, és egy lineáris, történetvezérelt folytatásra érdemes számítani. Megismerkedhetünk benne a maffia történelmével, kialakulásával egy Enzo nevű fickó bőrébe bújva, a fejlesztők arra figyelmeztetnek azonban, hogy nem érdemes a The Old Country felé olyan elvárásokat támasztani, mint hogy a GTA 6 kihívója lesz, mert erről szó sincsen.

Érdemes még kiemelni az It Takes Two fejlesztőinek új játékát, a Split Fictiont, mely egy kooperatív kaland lesz, ebben két író lesz a főszereplő, akik a saját világuk szimulációjának fogságába esnek. A játék egyszerre lesz sci-fi és fantasy, iszonyatosan érdekesnek tűnik, és a megjelenésre sem kell túl sokat várni, mert 2025. március 6-án már polcokra is kerül.

Ha az It Takes Two-ból indulunk ki, érzelmek, fordulatok, kreativitás ebben a játékban is lesz bőséggel.