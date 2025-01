Az elmúlt hónapokban soha nem látott népszerűségi szintet értek el a hordozható konzolok, a Nintendo Switch és a Valve által gyártott Steam Deck olyan hullámot indított el, amit mostanra szinte az összes nagyobb gyártó meglovagolt már. Láthattuk az Asus megoldását a ROG Ally formájában, a Lenovo elképzelését a Legion GO-ban és a Legion GO S-ben, illetve az MSI is megmutatta már, szerintük milyen a tökéletes hordozható kézikonzol. Ezzel azonban még nem ért véget a sor, a 2025-ös CES-en ugyanis az Acer is beszállt a buliba, ráadásul egyenesen két modellel, hogy valami olyat tegyenek le az asztalra, amit még nem látott a piac.

Az Acer Nitro Blaze 8-ról és az Acer Nitro Blaze 11-ről van szó, amelyek közül egyértelműen az utóbbi az izgalmasabb. Nevében a 11-es ugyanis nem korhatár-besorolás, hanem méretjelölő; a készülék 11 hüvelykes kijelzővel rendelkezik, amihez foghatót nem igazán láthattunk még ezen a területen. A konkurens modellek átlagosan az Acer másik konzoljával megegyező 7-8 hüvelykes panelekkel operálnak, így a Nitro Blaze 11 az első perctől kezdve kiemelkedő darabja a felhozatlanak – a kérdés már csak az, hogy a mindennapokban mennyire praktikus egy ekkora kézikonzol.

Az első beszámolók szerint nem igazán, de megvan az a réteg, akiknek az Acer újdonsága hozhatja el a megváltást. Méretéből adódóan a Nitro Blaze 11 nem éppen könnyen hordozható, és nem is az a kompakt masina, amit az ember csak úgy előkap a buszon vagy a repülőn – erre ott van a Nitro Blaze 8. A 11 hüvelykes kiadás akkor remekel, ha egy olyan kézikonzolt keres, amivel elsősorban csak otthon játszana, az íróasztal előtt való görnyedés helyett pedig inkább kanapéjának vagy ágyának kényelmét választaná. Ilyenkor ugyanis nem jelent hátrányt a nagyobb méret és súly, a nagyobb kijelző viszont sokkal immerzívebb játékélményt garantál.

Odarakták magukat

A Nitro Blaze 11-ben egy AMD Ryzen 7 8840HS processzor ketyeg, ami akár 39 TOPs teljesítményt is képes biztosítani – ezt egészíti ki egy AMD Radeon 780M grafikus gyorsító, amely garantálja a zökkenőmentes AAA-kategóriás játékélményt. Természetesen támogatottak a Radeon Super Resolution (RSR) és FidelityFX Super Resolution (FSR) technológiák, így a válaszidő alacsony, a képkockák száma pedig magas marad.

A 10,95 hüvelykes WQXGA érintőképernyő 2560x1600-as felbontással, 120 hertzes frissítési rátával és 500 nites csúcsfényerővel rendelkezik. A magas felbontás persze senkit se tévesszen meg, a hardveres specifikációk alapján a Nitro Blaze 11 is elsősorban Full HD gamingre lesz a legalkalmasabb. A készülék belsejében 16 gigabyte LPDDR5X memória dolgozik, míg a játékoknak és egyéb fájloknak az akár 2 terabyte-os PCIe Gen 4 NVMe SSD biztosít bőséges tárhelyet. És mivel Windows 11 fut a készüléken, az tulajdonképpen egy miniszámítógép, így minden olyan feladatot elvégezhet rajta, amiért mondjuk általános esetben a laptopjához nyúlna.

Fotó: Acer

A csatlakoztathatóság terén is kimagasló a Nitro Blaze 11. Az USB4, Type-C, USB 3.2 portok, valamint a Wi-Fi 6E és Bluetooth 5.3 technológiák biztosítják a gyors adatátvitelt, a perifériák zökkenőmentes csatlakoztatását és az online élmények folyamatosságát, de még beépített webkamerát is találunk a készülékben. Amennyiben pedig tabletként használná a Nitro Blaze 11-et, az sem jelent gondot a készüléknek: oldalsó játékvezérlői lepattinthatók, így azok nélkül is használhatja a konzolt.

Nagy méret, magas ár

Azt, hogy a Nitro Blaze 11 pontosan mikor kerül fel a boltok polcaira, egyelőre még nem részletezte az Acer – ahogy azt sem, hogy 55 wattórás akkumulátora hogyan bírja majd a gyűrődést –, azt azonban már tudni, hogy a készüléknek bizony megkérik majd az árát. A vélhetően 2025 második negyedévében érkező gigászi kézikonzolért 1099 dollárt, jelenlegi árfolyamon körülbelül nettó 440 ezer forintot kér el az Acer. Idehaza az adók és egyéb pluszköltségek miatt azonban 500 ezer forint körüli ajánlott fogyasztói árra számíthatunk – már amennyiben bevezetik azt a magyar piacra. Összehasonlításképp egy Asus ROG Ally már 250 ezer forint környékén beszerezhető, míg egy Lenovo Legion GO-ra 270-300 ezer környékén csaphatunk le – ezek egyike sem rendelkezik azonban gigászi, 11 hüvelykes kijelzővel.