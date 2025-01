Hosszú várakozás után megérkezett az első előzetes a The Blood of the Dawnwalker című nyílt világú akció-szerepjátékhoz, amelyet egy évvel ezelőtt jelentettek be. A játékot a lengyel Rebel Wolves fejlesztőcsapat készíti, amit többek között a The Witcher 3 és a Cyberpunk 2077 mögött álló szakemberek alapítottak. A stúdió kulcsfigurája Konrad Tomaszkiewicz, aki a The Witcher 3: Wild Hunt rendezőjeként vált ismertté.

A CD Projekt öröksége határozottan érezhető a játékon, amely a 14. századi Kárpátok sötét és misztikus világába kalauzol. A történet középpontjában Coen áll, egy félig ember, félig vámpír karakter, aki harminc játékbeli napot kap, hogy beteljesítse bosszúszomjas küldetését.

Bár a The Blood of the Dawnwalker nyílt világú játék lesz, a fejlesztők tudatosan elkerülték a túlzott méretet. Tomaszkiewicz elmondása szerint a térkép nagysága nagyjából a The Witcher 3: Blood and Wine kiegészítőjéhez lesz mérhető, viszont tartalom tekintetében bőségesebb lehet.

Ez a megközelítés nemcsak a játékosok számára vonzóbb – akik gyakran belefáradnak az óriási, időigényes világokba –, hanem a fejlesztési költségeket is észszerű keretek között tartja. Érdekesség, hogy a fejlesztők egykori vállalata, a CD Projekt Red sem unatkozik, már javában készítik a Ciri főszereplésével érkező The Witcher 4-et – ennek megjelenése azonban még a legoptimistább becslések szerint is évekre lehet.

A The Blood of Dawnwalker előzetesét ide kattintva tekintheti meg.