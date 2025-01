Aki életében egyszer játszott már PvP-módot tartalmazó, ne adj' isten színtisztán multiplayer videójátékkal, az jól tudja, mennyire vérlázító, ha egy másik játékos csal. Sőt, azt még le is tagadja, ha rá merészel az ember kérdezni. Valami ilyesmibe keveredett a mostanában Donald Trump amerikai elnököt lelkesen támogató techmilliárdos, aki lelkesen streamelt videójátékokat az interneten, és azzal dicsekedett, hogy nemcsak a Diablo IV-ben, hanem a még early accessben, de már játszható Path of Exile 2-ben is a legjobbak között van.

Egy, Joe Rogan podcastjában készült beszélgetésben Elon Musk mesélt róla, hogy konkrétan a Diablo IV húsz legjobb játékosa között van a világon. Ez azért is hangzott nagy számnak, mert az akció RPG kifejezetten egy olyan alkotás, ami teli van folyton izzadó, a dark fantasyt éjjel-nappal nyüstölő nerdökkel. Hozzáteszem, hogy a Path of Exile 2-t ugyanolyan nehéz kompetitív szellemben űzni, köszönhetően annak, hogy a szörnyetegek ölése mellett folyamatosan barlangokat kell tisztogatni azért, hogy minél erősebbé váljon a karakterünk.

Ha egy picit belegondolunk, a Tesla, a SpaceX és az X névre átkeresztelt egykori Twitter vezénylése mellett elég nagy képtelenségnek tűnt, hogy Elon Musk valóban a szabadidejében éjt nappallá téve gyűri a gaminget.

Mint kiderült, nincs is így. A Guardian szerint egy Diablo-topjátékos, bizonyos NikoWrex buktatta le Muskot, aki megosztotta a magát többek közt filantrópnak aposztrofáló playboyjal folytatott beszélgetését. Ebben Trump jobbkeze arra a kérdésre, hogy igénybe vette-e más segítségét ahhoz, hogy a Path of Exile 2-ben és a Diablo IV-ben játszott karaktereit felhúzza, azaz „level boostolja”, a világ egyik leggazdagabb embere egyértelműen igennel válaszolt.

„Másképp lehetetlen lenne megverni az ázsiai játékosokat, mivel ők is ugyanezt csinálják” – védekezett NikoWrexnek Elon Musk.

A legelső és legnagyobb kiborulást Elon Musk már említett streamelése okozta, amikor az X-en közvetítette, ahogy a Path of Exile 2-vel játszik, ugyanakkor a videót megnéző, magas szintű gamerek szerint lerítt az egészről, hogy a techvezető azt sem tudja tulajdonképpen, mit csinál. Példának okáért szemrebbenés nélkül elment olyan itemek mellett a játékban, melyek segítettek volna a karaktere fejlesztésében.

Musk odáig is elment, hogy a „videójátékok élő istenének” nevezze magát, és a vádakat is sokáig tagadta a sokak által utált celebritás, akit még három gyermeke anyja, a kanadai énekesnő Grimes is megvédett nemrég. A művésznő X-re azt posztolta, a saját szemével látta, hogy volt párja mennyire jó Diablóban, és más szemtanúk is meg tudják erősíteni ugyanezt.

A végső csavar, hogy hétfőn Elon Musk karaktere aktív volt a Path of Exile 2-ben, épp akkor, amikor Trumpot beiktatták. Ha nem vallotta volna be a videójátékok istene a csalást, úgy is egyértelmű lett volna tehát a dolog.