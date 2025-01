Finoman szólva sem volt erős év videójátékos tekintetből a 2024, mind a Microsoft, de legfőképp a Sony berkeibe tartozó PlayStation elmaradt a nagy durranásokkal, húzócímekkel. Nem jött új God of War, Spider-Man-játéknak se híre, se hamva, így történhetett meg, hogy az Elden Ring nagyszabású kiegészítője, a Shadow of the Erdtree például a Game Awardson a legnagyobb esélyesek között volt, és talán ezt az ínséges időszakot zárta le az Indiana Jones and the Great Circle című játék december 9-én, ami a játékélményt, de főképp a sztorit illetően szinte moziélményt hozott a tévéképernyőre.

A játékiparban főleg a remekül elsült DLC-k – gondoljunk csak az Alan Wake II kiegészítőire – és az indie alkotások tartották a lelket. Utóbbiakat erősítette a 2024. február 22-én megjelent Pacific Drive, amit az Ironwood Studios adott ki a kezei közül, és amelyben egy sofőrt irányítunk belső nézetből, aki 1998-ban érkezik a Washington államban található, titokzatos, Olympic Peninsula névre keresztelt zónába. Itt a kocsink egy-kettőre tönkremegy, de nagy szerencsénkre találunk egy másik, nem túl jó állapotban lévő kombit, amellyel elkezdjük felfedezni a nem túl barátságos régiót.

Sci-fibe oltott túlélőhorrorról van szó, amelyben az időnk nagy részét a járgányunk fejlesztgetésével töltjük, szóval aki nem vevő a gondolkozós, tervezgetős játékmenetre, az kerülje a Pacific Drive-ot. Már, amennyit lehet tervezni egy ilyen játéknál, elvégre a zóna mindig meglepetéseket tartogat, különféle anomáliák, furcsaságok veszélyeztetik az életünket. A cél pedig a különböző nekifutások során ugyanaz: kiránduljunk eben a horrorisztikus környezetben, szedegessünk új infókat arról, hogy mi a fene folyik itt, és amikor minden kötél szakad, és a világ összeomlani látszik körülöttünk, iramodjunk neki a kiutat és az életet jelentő portál felé, amit nyitunk.

Nyilván nem lesz könnyű dolgunk, az autónk nem mindig akar szót fogadni, így izzasztó és stresszes pillanatokat ígér a Pacific Drive.

A Pacific Drive ötletét a játék kreatív direktora, Cassandra Dracott egy hosszú autóút alatt álmodta meg ébren, és bár úgy vélte, egyedül is meg tudja valósítani a játékot, csapatot épített maga köré, akikkel véghez vitték a projektet.

Úgy néz ki, a Pacific Drive még szélesebb közönséghez eljuthat, annak köszönhetően, hogy James Wan produkciós cége, az Atomic Monster, akik olyan horrorfilmeket gyártottak, mint az Annabelle, a The Nun, a Mortal Kombat, a M3GAN és a Salem's Lot, megszerezték a Pacific Drive adaptálásának jogait is.

A Game Awardson a Legjobb debütáló indie kategóriában jelölt sci-fi játékból James Wan és csapata tévésorozatot készít, melynek Wan az egyik producere lesz, azt azonban még nem tudni, hogy melyik platformra vagy csatornára jöhet az első évad, amennyiben valahova sikerül eladni.

Az Atomic Monsternél nagy munkában vannak, a The Munsters rebootja mellett egy Robotzsaru-sorozaton is dolgoznak, és ők voltak azok, akik a Teacupot legyártották a Peacocknak, mely bár megítélésében ellentmondásos lett, akadtak azért, akik szerették az Yvonne Strahovski főszereplésével készített 8 részes horrort. Többek között Stephen King, a horrorirodalom nagymestere is beállt mögé, és nagyon dicsérte.