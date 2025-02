A Suicide Squad: Kill the Justice League után a Warner Bros. videójátékos részlegének újabb darabja bukott meg, mégpedig a MultiVersus, amelyet nem hiába tartottak a Super Smash Bros. méltó kihívójának az arcade verekedős játékok zsánerében. Rajzfilmes grafika, pörgős játékmenet, és olyan ismert karakterek, mint Superman, Batman, Tapsi Hapsi, Arya Stark, Tom és Jerry és sokan mások várták a játékosokat ebben az ingyenes alkotásban, azonban a Player First Games műhelyében készült MultiVersus jókorát hasalt. Nem egyszer, hanem kétszer is.

Ugyanis 2022 júliusától kezdve volt egy korai hozzáféréses szakasza a MultiVersusnak, amely 2023 nyaráig tartott – ekkor döntöttek úgy a fejlesztők, hogy egy időre lehúzzák a redőnyt, és csak 2024 májusában hozzák vissza a játékot. Mindezt nyilván a kényszer szülte, mivel annyira lecsökkent az érdeklődés a videójáték iránt az open bétában, hogy az utolsó reménységük volt a készítőknek, hogy a hiátus miatt hátha sokaknak elvonási tüneteik lesznek, és az új menürendszerrel, vadonatúj motorral visszatérő MultiVersusba sikerül így életet lehelni.

Az ötödik szezon lesz tehát az utolsó a MultiVersusból, amit megér a játék, aztán 2025 májusában végleg lelövik, ezáltal elveszti az összes online funkcióját és hozzáférhetőségét, megy a PvP is a levesbe, és innentől kezdve már csak otthon, offline co-opban püfölhetjük majd egymást.

Szeretnénk megköszönni mindenkinek a támogatást. Mi, a Player First Gamesnél és a Warner Bros. Gamesnél szívünket-lelkünket beleraktuk a MultiVersusba. Mindig hálásak leszünk az útért, amit ez a játék a közösségnek hála bejárhatott

– áll a fejlesztők közleményében, amelyet a játék honlapján publikáltak.

Utóbbi, mármint hogy szívüket-lelküket belerakták a játékba, minimum megkérdőjelezhető. Mostanában a Warner Bros. Games pont arról vált ismertté, hogy különösen lelketlen, pénzhajhász játékokat adnak ki a kezeik közül. A Hogwarts Legacy a kivétel, ami erősíti a szabályt, ugyanakkor nem véletlen, hogy a stúdió játékos részlegének folyamatos bukásai miatt a vezetőt, David Haddadot 12 év után menesztették pozíciójából.

A MultiVersus bukása már csak azért is tragikus, mert a 2022-es Game Awardson a legjobb verekedős játéknak járó elismerést adták neki, és a 26. D.I.C.E. Awardson is az év verekedős játéka lett.

Megvolt benne a potenciál, hogy valami megismételhetetlenné váljon a MultiVersus, de a szerverproblémák, a laggok, a bugok és a Warner méretes könyvtárának gyatra kihasználása, valamint az új karakterek fizetőkapu mögé zárása miatt elpártoltak tőle az emberek. Ha a már említett, ugyancsak elavultnak érződő grafikai motorra vetünk egy pillantást, még érthetőbbé válik a MultiVersus bukása. A hasonszőrű Marvel Rivals sem lett sokkal jobb, de a NetEase hőslövöldéje legalább ideig-óráig addiktív tud lenni.