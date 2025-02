A digitális játékterjesztés térhódítása a számítógépes platformokon már két évtizeddel ezelőtt megkezdődött. Ennek egyik fő oka, hogy a PC-k soha nem alkalmaztak a DVD-nél nagyobb kapacitású adathordozót, például Blu-ray lemezt, szemben a konzolokkal.

Az elmúlt tíz évben azonban a kényelem lett az elsődleges szempont, így a konzolokon is a digitális vásárlás vált uralkodóvá. Jelenleg a Microsoft és a Sony is kínál olyan konzolokat, amelyekből teljesen hiányzik az optikai meghajtó.

A jelenlegi trendek alapján a fizikai lemezeket előnyben részesítő konzoljátékosokban felmerülhetett az aggodalom, hogy a következő generációs eszközök esetében talán már csak digitális formában szerezhetők be a játékok. Ez azt is jelenthetné, hogy a lemezes játékok korszaka a konzolokon is végleg lezárul.

Bár a Microsoft és a Sony hivatalosan még nem foglalt állást az ügyben, Shawn Layden, a PlayStation egykori stúdióvezetője és amerikai részlegének korábbi elnök-vezérigazgatója nemrég bizakodásra adott okot.

Layden szerint a játékosoknak nem kell aggódniuk, a PlayStation 6 nagy valószínűséggel még mindig rendelkezni fog optikai meghajtóval, és a boltok polcain is találkozhatunk majd dobozos játékokkal.

Ennek egyik nyilvánvaló oka, hogy a PlayStation jelenleg körülbelül 170 országban piacvezető, és még mindig rengeteg olyan játékos van, akiknél a megfelelő internetkapcsolat nem elérhető – számukra a dobozos kiadás az egyetlen megoldás.

Azt, hogy a PS6 pontosan mikor debütálhat, egyelőre még nem tudni, azt azonban már minden bennfentes tényként kezeli, hogy a jelenlegi PS5-ös és Xbox Series X-es generáció felén már bőven túl vagyunk, sőt, az utolsó két-három évhez közelítünk. Ennek függvényében legkorábban 2027 és 2028 között mutatkozhat be az új PlayStation – a jelek szerint lemezmeghajtóval.