Ritka nagy sikerrel indult hódító útjára a Kingdom Come: Deliverance II című videójáték, hiszen a prágai székhelyű Warhorse Studios portékáját a február 5-i megjelenése után alig 24 óra alatt egymilliónál is többen vásárolták meg. Mi több, Steamen cikkünk írásának pillanatában éppen 247 ezren nyüstölik egyszerre, ami alig marad el a Valve PC-s platformján mért legmagasabb eredményétől a játéknak, ami derék 256 ezer játékos volt.

A valóságban nyilván több emberről van szó, akit beszippantott a Kingdom Come: Deliverance folytatása, hiszen PC mellett PlayStation 5 és Xbox Series X/S konzolokra is megjelent a játék, ugyanakkor a sikert a legjobban Steamen tudjuk számosítani, ahol a fentebbi eredmények mellett még az is kiderült, hogy a cseh újdonság top seller lett, jelenleg mindössze a Counter-Strike 2-t viszik jobban nála. Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy a katonai lövölde ingyenes, míg a Kingdom Come: Deliverance II-n egy keményebb, 60 eurós árcédula fityeg.

Egy olyan, a középkorban játszódó lovagszimulátorról beszélünk, amely a Skyrimtól és a Witcher-trilógiától eltérően sem sárkányokat, sem varázslókat, sem hasonló misztikumot nem tartalmaz. Ehelyett egy Henry nevű kovácsfiú bőrébe bújhatunk bele, aki a 2018-as első felvonásban megjárja a poklot, a faluját, a szeretteit megölik, majd személyes vendettája során kiemelkedik a köznép soraiból hősünk, és lovaggá válik.

A folytatásban a Warhorse Studiosnak sikerült a bravúr, és megismételték azt a hiperrealisztikus, már-már reményvesztett hangvételt, ami miatt az eredeti játékot is sokan csípték.

A sztori új felvonásában újfent Henryt alakítjuk, FPS-nézetből, akit ura, Hans Capon társaságában elküldenek, hogy egy háborútól sújtotta régióba vigyenek el egy levelet. Nyilván jönnek a kunok, hősünk pedig hatalmas slamasztikában találja magát, aminek az lesz a vége, hogy senki sem hiszi el róla, hogy valójában ő egy nemes, így újfent izzadnia kell majd a kovács fiának a túlélésért.

A Kingdom Come: Deliverance II-ben is fontos lesz, milyen gúnyát húzunk magunkra, odafigyelünk-e az evésre-ivásra, a saját tisztaságunkra, másképp nagyon megnehezíthetjük a saját dolgunkat. Elvégre ez egy túlélőszimulátor, csak középkori körítésben. Szokták mondani videójátékokról, hogy minden döntésünk számít, de ebben a játékban tényleg érdemes odafigyelni arra is, hogy kivel szúrunk ki, másképp a falusiak nagyon megnehezítik a dolgunkat. Addig a szintig, hogy alvóhelyet is nehezen találunk majd magunknak.

Nekünk, magyar játékosoknak is tartalmaz érdekességet a Kingdom Come: Deliverance II, hiszen a főellenségek között olyan neveket találunk, mint Sir István Tóth és Luxemburgi Zsigmond magyar és horvát király. Ritkaság, hogy egy játékban épp a magyarok a rosszfiúk, akik ellen küzdeni kell, de néha ebből a perspektívából is érdekes saját magunkat vagy a fikcióval átitatott történelmünket szemlélni.