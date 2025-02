Robert Zemeckis és Bob Gale nagyon kétségbe voltak esve a 80-as években, mert pár bukásuk után készíteni akartak végre egy olyan filmet, amely meghozza nekik az általuk vágyott sikert. Ehhez képest a Vissza a jövőbe ötletét több mint negyven elutasítás fogadta a különböző stúdióktól, mondván, nem ér fel az akkortájt divatos komédiákhoz a polgárpukkasztás tekintetében. Majd jött a Universal Pictures, meglátta a potenciált a sztoriban, és bár Eric Stoltzot végül az amúgy is elsőnek kinézett Michael J. Fox cserélte le a főszerepben, a maga 381 millió dolláros bevételével az év legsikeresebb filmje lett 1985-ben az első felvonás, amelyet két további film követett.

Fotó: port.hu Részlet a Vissza a jövőbe című filmből

A Vissza a jövőbe-trilógiát nem véletlenül emlegetik a világ legközkedveltebb sci-fi filmsorozatai között, és még a mai napig is sűrűn kérdezgetik az eredeti alkotóktól, köztük a társíró Bob Gale-től, hogy vajon mikor jön már a negyedik rész. Gale egy frissebb nyilatkozatában egyenesen melegebb éghajlatra küldte el a követelőzőket, úgy tűnik azonban, mégsem maradunk Vissza a jövőbe nélkül, köszönhetően annak, hogy egybehangzó sajtóértesülések szerint készülőben van egy vadonatúj videójáték.

Bár Zemeckis és készítőgárdája nagyon védik a franchise-t attól, hogy remake-kel, reboottal vagy éppen egy negyedik filmmel megbolygassák, a Vissza a jövőbe többször is kapott átiratot, például animációs sorozat és musical formájában, valamint a történetalapú játékokra koncentráló Telltale Games is megcsinálta a maga interaktív változatát még 2010-ben, a Back to the Future: The Game-en maga Bob Gale is közreműködött.

A filmek írója, Bob Gale rántotta le a leplet nemrégiben a Cleveland.com-nak arról, hogy egy vadonatúj videójáték van készülőben:

Éppen egy új Vissza a jövőbe-játék megvalósításán dolgozunk, túl sokat nem árulhatok el róla egyelőre, mert titoktartás kötelez. Maradjunk annyiban, hogy egy olyan ötleten alapszik, amelyet régóta meg akarok már valósítani. 2025 őszén lesz az első film negyvenéves évfordulója, szóval lesznek még bejelentéseink, ne kapcsoljanak el!

Nem érdemes tehát még készpénznek venni, hogy az új Vissza a jövőbe-játékot kézhez kapjuk, ráadásul az is előfordulhat, hogy némiképp csalódást keltő módon egy VR-ra készített adaptációt sütnek ki Gale-ék. Ugyanakkor egy, az eredeti filmek sztoriján végighaladó vagy azt folytató videójáték simán időszerű lenne már, és egy olyan generációnak is elhozhatnák egy történetalapú, egyjátékos címmel a franchise-t, akik eddig lemaradtak róla.