A lengyel CD Projekt RED egykori dolgozói, olyan szakemberek alapították meg a Rebel Wolves névre hallgató játékfejlesztő céget 2022-ben, akik a The Witcher 3 mellett a Cyberpunk 2077-en is közreműködtek. Tőlük érkezik a The Blood of Dawnwalker nevű új fantasy, amely kicsit ismerős alapokra építkezik, hiszen a kelet-európai folklór és misztikum ad neki körítést, ugyanakkor hemzseg az újdonságoktól is.

Fotó: PlayStation The Blood of Dawnwalker

A The Blood of Dawnwalker a 14. századba kalauzol, Európába, a Kárpátok közé, egy olyan országba, Vale Sangorába, ahol a lakosok nem éppen a legjobb napjaikat élik, köszönhetően az éppen tomboló pestisjárványnak és annak, hogy a bajt tetőzve az addig az árnyak között mászkáló vámpírok is meglátják a lehetőséget, hogy előlépjenek, és megdöntsék a földesurak hatalmát.

Ebben a parázs helyzetben vesszük át az irányítást egy Coen nevű fickó felett, aki a családját igyekszik megmenteni. Igen ám, de itt nem merül ki a történet, merthogy hősünk afféle középkori Penge, részben ember, részben vérszívó, így nappal úgy küzd, mint egy lovag, éjjel pedig horrorisztikus képességeit és éles fogait veti be ellenségeivel szemben.

Nem csak azt kell eldöntenünk a játékban, hogy az emberségünket őrizgetjük, vagy esetleg a vámpírrá válás vérrögös útján indulunk el, a Rebel Wolves igyekezett egészen innovatív megoldásokkal telitömni a közeljövőben érkező sötét fantasyt.

Ezek közül az egyik, hogy Coennek 30 játékbeli nap és éjszaka áll rendelkezésére, hogy famíliáját kihúzza a csávából, ám a The Blood of Dawnwalker nem kényszerít majd rá bennünket, hogy siessünk. Csak a teljesített küldetések indítják be a számlálót, és halad tőlük az idő. Ergo a nyílt világban való barangolás a saját tempónkban lesz művelhető.

Sandbox játékról van szó, ami azt jelenti, hogy a The Blood of Dawnwalkerben tényleg a gamerekre bízzuk, hogy milyen döntéseket hoznak. Nem végtelen lehetőségek tárházából válogathatnak, de mindenki a saját szája ízének megfelelően formálhatja majd Coen karakterét. Példának okáért megengedett lesz, hogy bizonyos NPC-ket, akár a sztori szempontjából is fontosakat eltegyen láb alól Coen. Ezek a döntések alternatív sztoriszálakhoz, zsákutcákhoz vezethetnek a játékban

– árulta el a GamesRadarnak a játék kreatív direktora, Mateusz Tomaszkiewicz.

A Witcher egykori fejlesztőinek újdonságában a vámpírokra jellemző, vér utáni sóvárgás erőteljesen jelen lesz Coenben, és amennyiben nem vigyázunk, a hírek alapján előfordulhat majd az is, hogy az állati ösztönei eluralkodnak a főszereplőn. Vagyis nem feltétlenül mi, hanem a tomboló vámpírénje öli meg a fent említett NPC-ket.

Napjaink szerepjátékaiban megszokott, hogy a fejlesztők kristálytisztán kijelölik az útvonalunkat, és jelzik, hogy melyek a sztori sodrát előrébb gördítő fő küldetések, és melyek a mellékágak. A The Blood of Dawnwalkerben ez sem így lesz, elmossák a határvonalat a fő és mellékküldetések között, emelve a téteket és éreztetve velünk, hogy mennyire stresszes helyzetbe kerül az ember-vámpír Coen.

A játék központi karaktere az ígéretek szerint nemcsak alaphelyzetét tekintve tér el teljesen Ríviai Geralttól, hanem abban is, hogy nem egy harcedzett, hanem inkább a története elején járó, botladozó, hibát hibára halmozó figurát köszönhetünk Coen személyében.

A The Blood of Dawnwalker PC mellett PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re érkezik, pontosabb megjelenési dátuma még nincsen.