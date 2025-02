Nagyot durrant világszerte a tavaly év végén megjelent, ingyenesen játszható Marvel Rivals című online hőslövölde, amelynek fejlesztő-kiadója, a NetEase Games épp e hónapban büszkélkedett el vele, hogy már 40 milliónál is több játékos ült le elé. Nyilván a sikerben közrejátszott, hogy bár a Marvel filmjei szenvednek a mozivásznakon, és tévésorozatok tekintetében sem túl jó az összkép, az olyan karakterek, mint Amerika Kapitány, Vasember, Thor, Rozsomák, Űrlord és a többiek, még mindig képesek felkelteni a közönség érdeklődését.

Pontosan ezért annyira érdekes a hír, amit a Bloomberg szellőztetett meg, miszerint a NetEase-nek olyannyira nem fűlt a foga ahhoz, hogy a Disney-nek fizessenek a Marvel-karakterek jogaiért, hogy egy ponton a kínai cég vezérigazgatója, Ding Lei

kis híján lelőtte az egész projektet.

A Marvel Rivals a tavaly decemberi megjelenése óta több mint 200 millió dolláros bevételt hozott a NetEase-nek, bár a játék, ahogy fentebb is írtuk, ingyenes, a különböző skinekért és battle passokért jókora összeget kérnek el benne. Sokan pedig úgy vannak vele, miért ne villogtassák Steve Rogers wakandai pajzsait a csatákban, főleg, hogy a külső nézetes kameraállásnak köszönhetően mi magunk is látjuk a karakterek egyéni megjelenéseit.

Nem kifejezés, hogy a NetEase nagyvezére nem bízott a videójátékban. Olyannyira nem, hogy kiadta parancsba a dizájnereknek, hogy lóhalálában készítsenek eredeti karaktereket a Marvel Rivalshez. Ezzel a trükkel próbálták elkerülni, hogy bizonyos karakterek miatt „adózniuk” kelljen a Disney-nek. A mutatvány a NetEase-nek sok millió dollárjába került, és láthatóan a tervezett, vadonatúj hősökből sem lett semmi, mert kizárólag a filmekből és képregényekből jól megszokott alakokat irányíthatjuk a Marvel Rivalsben.

Az, hogy így ment a huzavona a Marvel Rivals kapcsán, egy váratlan fejlemény, mert eddig úgy lehetett tudni, hogy a NetEase és a Marvel Games szoros együttműködésben dolgozott a videójátékos adaptáción. Sőt, a hivatalos kommunikáció alapján a Marvel Games szakemberei felügyelték, hogy mit csinálnak a kínai fejlesztők.

Már eddig is lehetett aggodalmas kommenteket olvasgatni a Marvel Rivals kapcsán, sokan csodálkoztak rajta különböző online fórumokon, hogy mégis hogyan köthetett ki egy olyan cégnél ez a játék, mint a NetEase. Tudni érdemes, hogy egy főképp mobilos játékokra szakosodott, rejtett botokat szívesen használó kiadóról van szó, akik amint jelentősebb lemorzsolódást tapasztalnak, azonnal leállítják a különböző címeik frissítéseit. Nem lehetnek tehát nyugodtak a Marvel Rivals-rajongók sem, pláne, hogy épp nemrégiben derült ki, hogy a NetEase a nyugati, amerikai munkatársak leépítésébe kezdett, és teljes csapatokat küldtek el.

A Marvel Rivals precedenst teremthet ugyanakkor a videójáték-iparban, felélesztve a live service alkotások iránti megcsappant bizalmat.

Nem csoda, hogy a felkapottsága miatt már James Gunn is nyilatkozott olyat, hogy nyitottak lennének egy hasonló, csak éppen a DC karaktereire épülő online PvP-játék készítésére. Ráadásul a NetEase egyelőre ügyesen lovagolja meg a hype-vonatot, gondolok itt például a Fantasztikus Négyesre, akik idén saját mozifilmben térnek vissza, és Reed Richardsék már teljes létszámban játszhatóak a Marvel Rivalsben is.

A Marvel Rivals PC mellett PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re elérhető, jelenleg az első kompetitív szezon második felénél tart a játék. Kritikánkban a NetEase portékáját olyan videójátéknak neveztük, amit imádunk utálni, és ez most is megállja a helyét a végeredménnyel kapcsolatban. Nem jó, de nem is tragikusan rossz ez a játék, amely ideig-óráig biztosan átveszi majd az Overwatch 2 helyét a legnépszerűbb hőslövöldék között. Hogy meddig, az nagy kérdés.