Ezek közül a kétszer is megbukott, MultiVersus című online verekedős játékot megalkotó Player First Games kényszerű redőnylehúzására számítani lehetett, ennek tetejében jött a WB Games San Diego becsukása, és az igazi fekete leves a lista végére maradt. Befejezi ugyanis működését az a Monolith Productions is, akik 30 éve zakatoltak már, 2004 óta a Warner égisze alatt, és olyan játékokat adtak ki a kezeik közül, mint a No One Lives Forever, a F.E.A.R. játéksorozat, illetve minden idők két legjobb A Gyűrűk Ura-játékadaptációja, a Middle-earth: Shadow of Mordor és a Middle-earth: Shadow of War is az ő nevükhöz fűződik.

A Monolith Productions ráadásul egy komoly projekt kellős közepén volt, éppen egy Wonder Woman-játékon dolgoztak már 2021 óta, ám a képregény-adaptáció készítése nem ment éppen a legsimábban.

100 millió dollárt költöttek rá, és így is évekre lett volna a megjelenéstől az alkotás, köszönhetően annak, hogy nemrég a nemezisrendszert félredobva rebootolni kényszerültek azt a fejlesztők. Már azok, akik megmaradtak, mert a játék direktorait is lecserélték.

A nemezisrendszer ismerősen hangozhat azoknak, akik mondjuk a Shadow of Mordorba, a Monolith fantasyjátékába belenéztek. Arról lett volna szó röviden, hogy a főszereplő Diana legyőzött ellenségeit maga mellé állíthatta volna akár. Sőt, a kisebb bossok, miután legyőzték a Csodanőt, feljebb léphettek volna az ellenfelek képzeletbeli ranglistáján. Ezzel kapcsolatban döntött úgy a Warner, hogy fölösleges a Wonder Womanbe, és egy tradicionálisabb, a God of Warhoz hasonló akció-kalandot próbáltak elhozni a rajongóknak. Tudjuk, mi lett a vége, a váltás és az új játékdirektor túl későn érkeztek már.

A Warner nyilván a Suicide Squad: Kill the Justice League bődületes bukása és a Harry Potter-sportjáték, a Quidditch Champions által kiváltott általános érdektelenség óta óvatosabb az új adaptációkkal kapcsolatban. Az viszont, hogy a stúdió a nemezisrendszerre ráült, és egyes értesülések szerint 2036-ig el is zárta azt a szekrénybe, sokak szerint vérlázító. Még ha a Monolith más néven újjászületne hamvaiból, még akkor sem tudnák használni a saját találmányukat a Warner húzása miatt.

Gail Simone, aki a Wonder Woman-képregényeken leghosszabb idő óta közreműködő írónő, és aki tanácsadóként a videójáték fejlesztésében is segített, a megboldogult Twitteren írt néhány méltató szót a Monolith alkotásáról.

Izgatott voltam, hogy részt vehetek a Wonder Woman-játék elkészítésében, hiszen egy olyan egyveleg volt ez, amit imádtam: a Csodanő, a videójátékok világa és az általam nagyra tartott Monolith-stúdió jártak kéz a kézben évekig. Gyönyörű és kiterjedt univerzuma volt a Wonder Womannek, jólesett ránéznem. Részleteket nem árulhatok el, de nem csak egy remek játékot, egy remek Wonder Woman-játékot csináltunk volna. A csapat, aki közreműködött, minden tudását beleadta, tényleg érdekelte őket a végeredmény, hogy a lehető legtökéletesebb legyen. Tudom, most elkezdődik majd az ujjal mutogatás, de a Warner is lelkes volt. Nem jött össze, és van, amikor az ember mindent belead, mégse jön össze. Csak reménykedni tudok, hogy ezek a nagyszerű szakemberek folytathatják majd a munkájukat az iparban, mert ők tényleg képesek rá, hogy briliáns dolgokat csináljanak

– posztolta az amerikai írónő, aki a Wonder Woman mellett írt Birds of Prey-t, Batgirlt, de a Marvelnél Deadpool-képregényeken is dolgozott.

A Wonder Woman-rajongóknak nincs túl jó dolguk mostanában, bár a 2017-es, Patty Jenkins által rendezett és Gal Gadot főszereplésével készített Wonder Woman-film 824 millió dollárt hozott a kasszáknál a 150 milliós büdzséje ellenében, a folytatás, a Wonder Woman 1984 ehhez képest kritikailag is bukás lett, és alig 170 milliót söpört be.

Pláne, hogy a DCEU-t bedarálták, a tervezett harmadik rész, Gal Gadot és a rendezőnő is mentek vele együtt a levesbe. A James Gunn és Peter Safran által vezényelt DC Universe-ben pedig egyelőre nem tudni, a karakternek milyen szerepe lesz és ki játszhatja őt. Az biztosnak tűnik viszont, hogy Wonder Womannel a képregényeken kívül a közeljövőben se mozis, se videójátékos változatban nem találkozunk.