Amikor innovatív történetmesélésről van szó, a skandinávokra mindig lehet számítani. Elvégre a finn Remedy Entertainmenttől, Sam Lake csapatától jöttek olyan alkotások, mint a Control című, brutalista közegben játszódó sci-fi thriller, és minden idők egyik legrémisztőbb és legművészibb videójátéka, az Alan Wake 2. Nem kell nagyon messzire mennünk innen, mindössze a szomszédos Svédországig, ahol a stockholmi központú Hazelight Studios hasonló lelkesedéssel ontja magából a kritikuskedvenc darabokat.

A Hazelighttól kerültek ki az elmúlt évek legjobb kooperatív címei, többek között a börtönös-szökéses A Way Out, illetve az elragadó mesék stílusára építkező családi kaland, a 2021-ben a Game Awardson az év játékának választott It Takes Two. De ha a Hazelight vezetőjének, Josef Faresnek a munkásságában kicsit távolabbra nézünk, ott találjuk a Brothers: A Tale of Two Sonst is, mely egy, a játékosok szemébe könnyeket csaló alkotás volt.

Nem kifejezés, hogy a Hazelight Studios új játéka, a március 6-án megjelent Split Fiction nagyot durrant, a készítők büszkén számoltak be arról, hogy alig 48 óra alatt elérték az egymilliós eladott példányszámot. Van is mire büszkének lenniük, a Split Fiction úgy vegyíti össze a sci-fi és fantasy zsánerek legerősebb elemeit, ahogy eddig még nem igazán láthattuk. A gamerek szinte minden fantáziájukat kiélhetik a „kettő az egyben” sztoriban.

Fotó: Hazelight Studios

A Split Fiction két íróról, Mio Hudsonról és Zoe Fosterről szól, akik idegenekként sétálnak be a Rader Publishinghez, ahol nem hétköznapi kiadást ígérnek a feltörekvőknek. A párosból Zoe a naiv, csillogó szemű művészlélek, aki teli van reményekkel, Mio szinte teljesen az ellentéte, hiszen egy szarkasztikus, mindent és mindenkit megkérdőjelező fiatal nőről van szó a személyében. Mio és Zoe egy baleset következtében egy futurisztikus gép fogságába, ezáltal a saját fantáziájuk által megkreált világokba kerülnek. Hőseink számára igazi versenyfutás veszi kezdetét, mert a Zoe által megálmodott fantasy világ és Mio cyberpunk sci-fije között ugrálva próbálnak ők ketten kijutni a szimulációból, és megakadályozni, hogy a profitorientált cég ellopja az összes ötletüket.

A játékmenet eszméletlen, köszönhetően annak, hogy a Split Fiction eseményei folyamatosan pörögnek. Aki úgy gondolta, hogy az It Takes Two-ban folyamatosan özönlenek ránk a készítők kreatív megoldásai, az a Hazelight újdonságánál lehet, hogy padlót fog majd. Úgy nagyjából félóránként váltakoznak a világok, ennek köszönhetően nem lehet megunni a Split Fictiont. Hol jövőbeli motorokat hajtva menekülünk a rosszfiúk elől a sci-fi világban, vagy fénykardszerű kardjainkkal öljük a robotkatonákat, hol átcsöppenünk Zoe fantasy agymenésébe, ahol trollok igyekeznek kilapítani minket. Ám, különleges képességeinknek köszönhetően, annak, hogy akár entté, hallá, vagy tündérré változhatunk egy gombnyomás után, nehéz dolguk van a Tolkien által inspirált genyáknak.

Osztott képernyőn, külső nézetből irányítjuk a két írót, és nyilván úgy a legmókásabb a Split Fiction, ha a kalandokba egy ismerőssel, baráttal, testvérrel vetjük bele magunkat. A karakterek mozgása iszonyúan fluid, a perspektívák folyamatosan váltakoznak, és az It Takes Two-hoz hasonlóan itt is az ügyességi, platformer részek vannak többségben. Öldökölni kevesebbet kell, a főellenségeknél is megoldották az alkotók, hogy ott is elkerülős manőverekkel tegyük őket taccsra. Más kérdés, hogy a futószalagon érkező gigarobotok egy idő után unalmassá és egyhangúvá válnak.

Furcsa érzés pont az egyhangúságot és az önismétlést emlegetni egy olyan játéknál, mint ez, ugyanis a Split Fiction tényleg ötletek garmadáját, ráadásul jól működőkét dobálja felénk. Ám, az írás tekintetében csikorognak a képzeletbeli fogaskerekek, a játék direktora, Josef Fares képtelen volt a karaktereket és a háttérsztorijukat érzelemmel megtölteni. Hatalmas bukás ez a szakembertől, akiről tudni érdemes, hogy filmrendezőként kezdte a karrierjét és mindig is az írás volt a legnagyobb szerelme. Hideo Kojimához hasonlóan ő sem tud programozni, inkább a már említett, Sam Lake-re is jellemző narratív géniuszi irányvonalat képviseli. Josef Fares mégis elhasalt, az átvezető jelenetek teljesen érzelemmentesek, és bár Mio és Zoe személyisége itt-ott átüt a színtelen-szagtalan masszán, egy kicsit olyan, mintha a Split Fiction is inkább csak egy

látványos, a blockbuster mozifilmek izgalmait megidéző termék lenne. Termék és nem műalkotás.

Pedig Josef Fares korábban sikerrel pengette az érzelmi húrokat, az It Takes Two-ban nagyon szépen átjött az egymással fasírtban lévő, gyerekükhöz visszajutni kívánkozó, „drágám, ezúttal mi mentünk össze!”-jelleggel elkészített házaspár drámája, na és a Brothers: A Tale of Two Sonsban az idősebb tesó halálának, a karakter hiányának mechanikus, izommemória általi érzékeltetése is jócskán megmardosta a lelkünket.

A Split Fiction egy valamit jól csinál azért, a popkulturális emlékezetünkre, a nosztalgiára ügyesen épít. Képtelenség nem elmosolyodni azon, amikor a játék főszereplői „leap of faith”-felkiáltással, kakasszóra ugranak fejest ugyanúgy, mint az Assassin's Creedben. És hasonló referenciákkal tömve van a játék, kap kikacsintást az Akira a motoros részeknél, felbukkannak a Dark Souls mentési pontjaiként ikonikussá vált bonfire-ök, de a Portal és a Legend of Zelda rajongói se maradnak ki az easter egg-maratonból. Nyilván valami hasonlót csinált az új Astro Bot-játék is, de amikor ennyire kreatívan és bűbájosan oldják meg az utalgatást, az az egyszeri film- és játékrajongók lelkét jócskán megmelengeti. Akár ezredik alkalommal is.

Személy szerint azt is imádtam a Split Fictionben, hogy a fővonalas sztoriba belefértek mellékküldetések, amelyeket portálokon keresztül közelíthetünk meg. Utóbbiak kurta-furcsa történetek, amelyeket a karakterek még gyerekkorukban írtak, de sose fejeztek be. Ezek közé tartozik például Zoe azon meséje, amelyben Mióval mindketten malacokká válnak, egyikük ráadásul úgy repked, hogy szivárványokat szellent – az idei év eddigi legviccesebb megoldása videójátékos fronton.

A svéd csapat Electronic Arts által kiadott új játéka helyenként azt is megfogja, hogy mit jelent szerzőnek, írónak, művésznek lenni és vizualizálja azokat az embereket, akik a fantáziájukból élnek meg, de ebben a műfajban talán az Alan Wake-játékok mindezt stílusosabban csinálják. Nyilván Sam Lake-kel, akit nem véletlenül emlegetek sokadik alkalommal, nehéz azért versenyre kelni, aki az írós játékait Stephen King-horrorral és David Lynch-szürrealizmussal tömi meg. A Split Fictionben a körítés sokkal gyerekesebb, egész családot megcélzó, ámbár így is elég élvezetes.

Akció-kalandjátékként nagyon szépen megállja a helyét, és a sci-fi, valamint fantasy zsánerek rajongóinak sem kedvezett még ilyen jellegű alkotás egyazon dobozba csomagolva ennyire. Ugyanakkor a Split Fictionnek én mégse adnék év játéka elismerést, köszönhetően annak, hogy a dráma bántóan közepes marad benne, és túl gyakran kelünk fel mindenféle érzelmek nélkül előle a nagyjából 16 órás, meg-megszakított játékidő alatt.

7,5/10

A Split Fiction PC mellett PlayStation 5-re, és Xbox Series X/S-re is megjelent. Mi PlayStation 5 alapkonzolon teszteltük.