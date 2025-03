A kettő az egyben készülékek helyzete mindig is ingovány volt, elsősorban azért, mert egyszerre több célcsoportnak is szeretnének megfelelni. Ez néha összejön, néha pedig egyáltalán nem. Szerencsére az elmúlt években inkább az előbbire láttunk több példát – az Asus Pro Art PZ13 például egy remekül összerakott masina lett. Nagy kár, hogy mindez már nem mondható el a gyártó legújabb 2-in-1 modelljéről, a ROG Flow Z13-ról, ami a kreatív iparban dolgozók helyett elsősorban a gamereket szeretné levenni a lábukról. A Flow Z13-ban majdnem minden megvan ahhoz, hogy tökéletes legyen, a végeredmény mégis felemás érzetet keltett bennünk. Mutatjuk, mit érdemes tudni az Asus bitang erejű új laptop-tablet kombójáról.

A ROG Flow Z13 – ahogy a neve is sejteti – ízig-vérig gaming masina. A ROG a Republic of Gamers szavak rövidítése, nemcsak emiatt járja át viszont a játékos szellem a készüléket. A Z13 egy rendkívül impozáns, fémes, ezüstös dobozban érkezik a vásárlóhoz, benne a készüléken felül egy mágnesesen csatlakoztatható billentyűzetet és egy 200 wattos hálózati adaptert találunk.

Maga a készülék megjelenése is tekintélyt parancsoló. Egy felettébb robusztus kialakítású, matt fekete színű, alumínium készülékházat kapunk, amit elárasztanak a különböző ROG-motívumok, feliratok és egyéb dizájnelemek. A legszembetűnőbb ebből a szempontból a Z13 hátlapja, aminek egy része átlátszó, így bepillantást nyerhetünk a készülék belsejébe is. Az Asus pedig bőven gondoskodott arról, hogy ez a felület kellően látványos legyen – RGB-világítást kapott az átlátszó rész. A hátlapon ezen felül találunk még egy kihajtható támaszt is, amennyiben laptop módban használnánk a készüléket, értelemszerűen ezzel tudjuk majd kitámasztani azt, míg a billentyűzetet mágnesesen csatlakoztathatjuk a Flow Z13-hoz.

A készül tetején találjuk a fő szellőzőnyílásokat, itt távozik a forró levegő – a hideget a hátlapon keresztül szívja be a ROG Flow. A bekapcsológombot, akárcsak egy tablet esetében, a jobb oldalon találjuk, alatta dedikált ScreenXpert-gombbal, hangerő-szabályozókkal, USB Type-A és egy kombinált audio-jack csatlakozóval találkozhatunk. A bal oldalon két USB Type-C port, egy HDMI-csatlakozó, a dedikált töltőnyílás és egy micro SD-kártya olvasó fogad minket. Érdekesség, hogy nem csak az előlapon, hanem a hátlapon is találunk kamerát, ezek minősége viszont nem a legjobb – előbbi azonban legalább támogatja a Windows Hellót.

Minden, mindenhol, mindenkor

A ROG Flow Z13-mal az Asus egy olyan laptop-tablet kombót szeretett volna készíteni, ami kellően erős hardverrel van felszerelve ahhoz, hogy a legújabb játékok is vígan elfussanak rajta, emellett pedig kellően kompakt is, hogy hordozható maradjon. Nos, a Z13 minden, csak nem kompakt. Persze sokkal kisebb, mint egy gaming laptop, a kialakítással viszont véleményünk szerint kicsit mellélőtt a gyártó. A készülék használata közben végig olyan érzésünk volt, mintha a Flow Z13 egyszerre szeretne minden lenni. Amikor azonban valaki – vagy valami – mindenkinek meg szeretne felelni, akkor a nap végén tulajdonképpen senkinek sem fog. Ez pedig – sajnos – halmozottan igaz a ROG Flow-ra is.

10 Galéria: Asus ROG Flow Z13 Fotó: Papajcsik Péter / Index

Az előlapot egy 13,4 hüvelykes 2560 x 1600 képpontos IPS-technológiára épülő panel borítja, ami a DCI-P3 színskála 100 százalékát lefedi, emellett pedig akár 180 hertzes képfrissítésre is képes. A gamerek szemszögéből nézve tehát első osztályú panellel van dolgunk – az már más téma, hogy a több mint egymilliós ajánlott fogyasztói árat figyelembe véve igazán beleférhetett volna egy OLED-kijelző is a repertoárba. A kijelző támogatja az érintéses bevitelt is, ami elsősorban akkor jön kapóra, amikor tablet üzemmódban szeretnénk használni a Flow Z13-at – ez a felhasználási mód viszont több sebből is vérzik:

1,2 kilogrammos súlya és 1,5 centiméteres vastagsága miatt egy kézzel lehetetlen néhány másodpercnél tovább tartani a készüléket;

a súly miatt az ölben tartás is kényelmetlen;

a Windows 11 bár próbál alkalmazkodni a tabletes módhoz, a felhasználói élmény továbbra is szörnyű;

arról nem is beszélve, hogy az AMD chip extrém hőtermelése miatt már egy YouTube-videó megnézésétől is felmelegedik a készülékház.

Összességében tehát ha egy bitang erős tabletet keres, a ROG Flow Z13-ban nem fogja megtalálni a tökéletességet, sőt. Mi a helyzet viszont akkor, ha eltekintünk a kettő az egyben kivitelezéstől és megpróbálunk gaming laptopként tekinteni az Asus új masinájára? A helyzet ebből a szempontból valamennyivel már jobb, a 2025-ös Z13 viszont még így sem győzött meg minket.

Fortyogó őserő

A ROG Flow Z13 lelke az AMD Ryzen AI Max+ 395-ös lapka, amely a legújabb csúcskategóriás mobilprocesszor az AMD kínálatában. A vállalat 2025 első negyedévében mutatta be a chipet, amelyet kifejezetten prémiumkategóriás laptopokhoz és kompakt asztali számítógépekhez terveztek. A Ryzen AI Max+ 395-ben találunk egy Zen 5 architektúrára épülő 16 magos, 32 szálas processzort, amelynek alapórajele 3,0 gigahertz, de turbó módban akár 5,1 gigahertzre is képes felgyorsulni. A teljesítmény fokozását tovább segíti a 64 megabyte-os L3 gyorsítótár, amely jelentős előnyt biztosít a nagy számítási kapacitást igénylő feladatoknál.

A lapka grafikus teljesítmény terén sem marad el a konkurenciától, a beépített Radeon 8060S grafikus egység 40 számítási egységgel és 2,9 gigahertzes órajellel dolgozik. Ezáltal a chip olyan grafikus teljesítményt nyújt, ami a dedikált videokártyákkal szemben is megállja a helyét. A processzor másik újítása az XDNA 2 alapú mesterséges intelligencia motor (NPU), amely akár 50 TOPS teljesítményre képes. Ez lehetővé teszi az AI-alapú alkalmazások gyorsabb és hatékonyabb futtatását, ami manapság nem kis plusznak számít. Memóriából 32 gigabyte áll a rendelkezésünkre, míg tárhely tekintetében egy terabyte-tal tudunk gazdálkodni – ez videójátékos szempontból éppen, hogy elegendőnek mondható.

10 Galéria: Asus ROG Flow Z13 Fotó: Papajcsik Péter / Index

A Ryzen AI Max+ 395 meglepően jó teljesítményt nyújt, dedikált videokártya nélkül is kiválóan futottak rajta a játékok. Alább azt láthatja, mely címeket teszteltük a ROG Flow Z13-on, illetve, hogy Full HD felbontás és az elérhető legmagasabb grafikai beállítások mellett hány FPS-t produkált a gép:

Assassin's Creed Valhalla – átlagosan 78 fps

Cyberpunk 2077 – átlagosan 72 FPS

Diablo 4 – átlagosan 122 FPS

Baldur's Gate 3 – átlagosan 83 FPS

Fortnite – átlagosan 120 FPS

A teljesítményre tehát nem különösebben lehet panasz, az AMD Radeon 8060S körülbelül egy Nvidia RTX 4070 szintjét hozza, az üzemidő helyzete viszont már egyáltalán nem ilyen fényes. Hiába a 70 wattórás, négy cellás lítium-ionos akkumulátor, játék közben a ROG Flow Z13 alig bír ki egy teljes órát egy töltéssel, ami újabb kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi értelme van a létezésének? Billentyűzet nélkül remek kihívója lehetne az összes kézi konzolnak, nagy kijelzője és teljesítménye miatt abszolút kitűnne a mezőnyből, a gyenge üzemidő miatt viszont aligha lehet vele kilépni a házból. Akkumulátorról üzemelve ráadásul a teljesítményt is visszább veszi a készülék, körülbelül 10-15 FPS-sel kapunk ilyen esetben kevesebbet a játékokban.

Összegezve

Bármennyire is fájó beismerni, a ROG Flow Z13 tabletnek csapnivaló, kézi konzolnak pedig natív kontroller hiányában nem használható. Xbox vagy DualSense kontrollert persze csatlakoztathatunk hozzá Bluetooth-on keresztül, ölben játszani viszont nem igazán kényelmes vele – ha pedig asztalra rakjuk, semmivel sem vagyunk előrébb, mintha egy gaming laptophoz csatlakoztatnánk kontrollert. Laptopnak egyébként még el is menne a Z13, az 1,1 milliós árkategóriában viszont már sokkal jobb ajánlatokat is lehet találni, akár még az Asus portfóliójában is, például a Zephyrus termékcsalád tagjai között.

Fennáll tehát a kérdés, hogy van-e bármiféle szükség gaming szektorban a 2-in-1 készülékekre? Véleményünk szerint nincs. A ROG Flow Z13-ban majdnem minden megvan ahhoz, hogy tökéletes legyen, összegyúrva az elemeket mégis egy olyan készüléket kapunk, ami tele van kompromisszumokkal. A nap végén a Z13 azt álláspontot erősítette meg, hogy ha valaki gaming laptopot szeretne, az gaming laptopot vegyen, ha valaki hordozható konzolt szeretne, az hordozható konzolt vegyen, aki pedig csúcskategóriás teljesítményre képes tabletet szeretne, az iPad Prót vegyen vagy Galaxy Tab S10 Ultrát. Mindkettő bitang választás.

Az Asus ROG Flow Z13 már beszerezhető az Asus webshopjából és más viszonteladóktól is – ajánlott fogyasztói ára 1 millió 117 ezer 990 forint. Ezért cserébe jár az AMD Ryzen AI Max+ 395-ös lapka, a 32 gigabyte LPDDR5X memória és az egy terabyte PCIe 4.0 NVMe M.2-es SSD-tárhely. A készülék egyedül a nálunk járó fekete színben szerezhető be.