Sőt, az Assassin's Creed II és a Brotherhood még magasabbra tették a lécet, és noha az indiános AC III már nem tudta megugrani a lécet, voltak még a játékszériának később is fellángolásai. Utóbbiak, vagyis az erősebb momentumok közé sorolom a kalózos Black Flaget, a megjelenését követően csak jó pár évvel később a rajongók által megbecsült, a parkouros mozdulatokat szinte tökéletesre csiszoló, francia forradalmas Unityt, vagy az ipari forradalom idején játszódó, két főszereplőt mozgató Syndicate-et.

Az Assassin's Creed-sorozatban a töréspont akkor jött el, amikor az Ubisoftnál azt a döntést hozták, hogy a tizedik részre rebootolják a játékokat, ez lett az Assassin's Creed Origins, mely Egyiptombe vitt el bennünket, és amellyel a fejlesztő-kiadó ráfeküdt arra az irányra, hogy szerepjátékosítják, RPG-vé teszik az új felvonásokat. A későbbiekben ezt a vonalat képviselték az ókori Görögországban játszódó Odyssey és a vikinges Valhalla. Tették mindezt olyannyira, hogy megjelentek erősen kritikus hangok, akik szerint a franchise elvesztette azt a jellegét, ami unikálissá tette. Avagy az aszaszin-játékmenet elkezdett kiveszni a végeredményből, a hősök már szinte csuklyát se viseltek, még ha a rejtett penge használata valamilyen szinten meg is maradt.

Fotó: Ubisoft

Aztán jött a DLC-nek induló Assassin's Creed Mirage, amely visszakacsintgatott a kezdetekre, az AC fénykorára, pont emiatt lehetett benne reménykedni, hogy a többször elhalasztott, március 20-án végre polcokra kerülő Assassin's Creed Shadows egy fontos lépés lehet a Ubisoftnak a megmenekülés felé. A cég ugyanis szenved pénzügyileg, akár egy nagyobb kínai óriás, mint például a Tencent általi bekebelezés sem elképzelhetetlen.

A rajongók jó pár éve követelték az Ubisofttól, hogy végre az AC vegye az irányt a feudális Japán felé, ám ezzel csúnyán megelőzték a játéksorozatot, mégpedig a Ghost of Tsushimát megalkotó Sucker Punch.

Jobb későn, mint soha felkiáltással azonban a francia cég vette a lapot, az Assassin's Creed Shadows a 16. századi Japánba röpít vissza, a Sengoku korszak végére, amikor is az Oda Nobunaga nevű nagyúr többek között a nindzsák bölcsőjének számító Iga tartományt is erőszakkal beveszi.

Itt, Igában él a Shadows egyik főszereplője, Naoe is, akit szörnyű tragédia ér, amikor egy maszkosokból álló titokzatos liga kegyetlenül meggyilkolja az édesapját. A gyász és a bosszú az új Assassin's Creed fő témája és mozgatórugója, innentől kezdve a shinobi módszerekkel küzdő Naoét csak az hajtja, hogy megtalálja és egymás után meggyilkolja a felelősöket. Látszik, hogy a fejlesztők sok Kurosawa-filmet nézhettek, az Assassin's Creed rettenetesen erőteljes bosszúsztori, és a játékmenetben is visszatükröződnek a kultikus japán rendező erőszakos megoldásai. Itt is olyan kivégzések, fejlevágások vannak, hogy utána alig győzzük kerülgetni a vértócsákat.

Nagyszerű ötlet, hogy ebben az új Assassin's Creedben az árnyak között való lopakodás szó szerint működik, ha egy sötét sarokba bújunk, az őrök nem vesznek észre, simán elmennek mellettünk. Ugyanígy, akár a szoba plafonján lógva is elrejtőzhetünk a kíváncsi szemek elől. Naoe egyik passzív fegyvere a csáklyája, amellyel egyik pillanatról a másikra felmászik akármelyik pagoda tetejére. Ha fentebb dicsértem a Unity parkouros megoldásait, akkor a Shadowst egyenesen piedesztálra kell emelnem e tekintetből, Naoe mozgása fluid, öröm nézni a szaltókat, amiket levág a bosszúálló nindzsa, már csak emiatt bevallom, hogy inkább vele szerettem játszani, mint a másik főhőssel, Yasukéval.

Bár a Assassin's Creed Shadowst sokan ekézték amiatt, hogy egy „fekete szamurájt” is középpontba állít, és emiatt nem hiteles történelmileg, de gondolom ezek az emberek a régi részekkel nem játszottak, ahol konkrétan csodatévő aranyalmák és hasonló fiktív megoldások sorakoztak. Vagy említsem a másvilági lényeket, akik a korábbi orvgyilkosoknak segítettek? Nos, a Shadows egyik legbátrabb húzása, hogy kapunk a játékban egy olyan tankot, mint Yasuke, aki brutálisan, mindenféle lopakodás nélkül, Eivorhoz hasonlóan végzi ki ellenfeleit.

Yasuke, a fekete szamuráj izgalmas figura, de túl későn érkezik

Mégis ehhez a karakterhez kapcsolódik a játék legnagyobb baklövése, ami az, hogy vagy 12 órát kell játszani ahhoz, hogy Yasuke szabadon irányíthatóvá váljon. Addigra Naoe, a játékstílusa, a lopakodása és a nő könnyed gyorsasága megszokottá, megkockáztatom, hogy kedveltté válik számunkra. Emiatt pedig fura, hogy ekkorát vált a Shadows.

Hozzáteszem, hogy Yasuke sztorija már viszonylag korán bevezetésre kerül, ahogy Diogo néven a portugál jezsuitákkal, maximálisan kívülállóként beteszi a lábát a szigetországba, Japánba. És ez a történet érdekes is tud maradni a későbbiekben, de valahogy mégis kilóg a szamuráj figurája az összképből. Yasuke nehézkesen mászik falat, ugrál a tetőkön, így nem klasszikus AC-hős. Teljesen meg tudom érteni, ha valaki inkább marad Naoénél, még úgy is, hogy a Yasuke szálán megpendített drámai momentumok, többek között az általa istenített daimjójának a halála is bőven nagyokat ütnek.

Az Ubisoft előtt le a kalappal, hogy egy tekintetben jól összehozták azt, hogy Naoe és Yasuke között viszonylag szabadon lehet válogatni, mert a missziók alatt eldönthetjük, hogy a következő lopakodós résznél, vagy főellenséggel való csatánál nindzsa vagy pedig szamuráj módszerekkel megyünk neki a kihívásnak.

Az Assassin's Creed Shadows térképe hatalmas és nagyon színes, Kyotót és Osakát is többek között bejárhatjuk benne, és nem csak a városokat, hanem a vidéket, falvakat, kastélyokat is sebészi pontossággal varrták össze a fejlesztők. Igaz, néha túl sokat kell lovagolni, és ezúttal az előrehaladás sem annyira egyértelmű, mint a korábbi részeknél, de így is jól tud esni, amikor elveszünk a feudális Japánban, és bele-belekeveredünk bizonyos mellékküldetésekbe.

Ami már jóval kevésbé tetszett a végigjátszás alatt, hogy az alkotók direkt húzzák az időt, és falat emelnek elénk. Míg az elején viszonylag gyorsan haladunk a maszkos főgonoszok kiirtásával, addig egy idő után meglépi a Shadows azt az olcsójános megoldást, hogy bizonyos területeket, missziókat úgy zár el előlünk, hogy sokkal magasabb szinthez köti őket. Nyilván a kényszerű szintezés afelé hajt, hogy bénább küldetéseket is megcsináljunk. Ejnye, Ubisoft.

Szintén nem a legpozitívabb fejlemény, hogy bár ezúttal tényleg aszaszinnak érezhetjük magunkat a játékban, legalábbis Naoe történetszálán, a kényszerű és semmit hozzá nem tevő RPG-s elemek, fejlődésfák megmaradtak. Legalább menő outfiteket magunkra ölthetünk, amelyek a statisztikáinkat is felhúzzák, és a 16. századi Japánban használt fegyverek, katana és egyéb nyalánkságok, dobócsillagok bevetése is nyújt néhány szórakoztató pillanatot.

A Mirage-hoz képest az írás se olyan bántóan közepes, lehet izgulni a karakterekért, és Naoéban, valamint Yasukéban is bőven találunk szimpatikus tulajdonságokat, a hátterükkel és a személyes drámájukkal kapcsolatos izgalmakat. Merthogy ők ketten nyilván egy ponton összefognak, és onnantól együtt harcolnak a gaz elnyomók ellen. És bár nem rágtam le annyira a körmömet a végeredményen, mint a Ghost of Tsushimán, még így is ez lett az elmúlt évek legjobb Assassin's Creedje. Talán az Origins-féle reboot óta a legélvezetesebb, meg merem kockáztatni.

8,5/10

Az Assassin's Creed Shadows PC mellett PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re is megjelent. Mi az Ubisofttól kaptunk játékkódot, nagyjából két héttel ezelőtt, és PS5-alapkonzolon játszottunk vele.