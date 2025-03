A Warner Bros videójátékos szekciója sokat szenved mostanában: csúnyán megbukott a Suicide Squad: Kill the Justice League című, live-service alapokra felhúzott alkotásuk, amivel a Steam adatai szerint mostanában maximum 150-en, de inkább olyan 50-60-an játszanak egyidőben. Hasonlóképp elhasalt az újjáélesztett MultiVersus, amely pár éve még verekedős játék kategóriában győzött a Game Awardson, valamint a Quidditch Champions se indult be, a nagy remények ellenére sem. Ha mindez nem lenne elég, a Wonder Woman-játék elkaszálása elhozta az ikonikus Monolith Productions összeomlását is, igencsak méltatlan körülmények között.

Fotó: Port.hu / Warner Daniel Radcliffe a kis varázsló, Harry Potter szerepében

Nem sok mindennek örülhettek a stúdiónál, de annak igen, hogy a Hogwarts Legacy című Harry Potter-előzményjátékuk legalább nagyot kaszált 2023 elején, a nyílt világú akció-szerepjátékot a megjelenését követő két hétben 12 millióan vették meg, világszerte 850 millió dollárt hozott a pénztáraknál, ugyanazon év májusára pedig 1 milliárdot termelt a Warnernek. 2024 őszére elérték a 30 millió darab értékesített példányszámot, ami nemcsak annak volt köszönhető, hogy J. K. Rowling fantasyját a mai napig imádják a tömegek, hanem valóban egy korrekt, varázslós, Roxfortot bejárós kalandjáték lett a végeredmény.

A Hogwarts Legacy már csak amiatt megérte, hogy elkészült, hogy dönthettünk úgy is, hogy a rosszalkodó nebulók egyike leszünk, és főbenjáró átkokkal szórjuk ellenfeleinket. Bár a kviddics kimaradt, seprűnyélen röpködve felfedezhettük akár Roxmortsot is. A régi Harry Potter-játékok ennyi szabadságot nem adtak, és bár a végére a goblinlázadásos sztori erőtlenné vált, mégis nagyszerű élményt jelentett a játék. Főleg a 30-as korosztálynak, akik a Harry Potteren nőttek fel.

Nyilván a folytatás már úton van, készül a Hogwarts Legacy 2, de a sok éves várakozás alatt addig is örülhettünk volna egy nagyszabású kiegészítőnek, amit kapott volna az első rész. A Bloomberg szerint azonban a Warner ismét meglengette a rettegett kaszáját és

a sztorit továbbfűző DLC-t a színfalak mögött elkaszálták.

A kiegészítőbe olyan történetszálakat terveztek, amelyek az alapjátékból kimaradtak, és külön is megvásárolható lett volna, amellett, hogy elhozta volna a Hogwarts Legacy DLC-je a játék „Definitive Editionjét”, a végső változatot, ami immár teljesnek és lezártnak tekinthető.

A DLC bukásához az vezetett, hogy 15-16 órás kampány lett volna benne, és mindezért 20-30 dollárt kért volna el a kiadó, ám végül azt a döntést hozták a fejesek, hogy ilyen sok tartalomért nem méltányos az árazás.

Túl sokat adtak volna szerintük, túl olcsón – így inkább a kukába dobták a Hogwarts Legacy kiegészítőjét.

Sajna ez a hozzáállás jellemző manapság a szakmára, és nem az, amit a Bandai Namco és a FromSoftware csinálnak, utóbbi páros ugyebár az Elden Ringhez hozott Shadow of the Erdtree címmel egy kiegészítőt, amely 25 órás játékidővel toldotta meg a rettenetesen nehéz fantasyt, 40 dollárért. Év játéka címre is esélyes volt a Shadow of the Erdtree a Game Awardson, ergo az erőfeszítések láthatóan megérték.

A Warner Bros videójátékos szekciójában súlyos átalakítások mennek, az ágazat igazgatóját, David Haddadot kirúgták, és fókuszváltást helyeztek kilátásba. A jól bevált IP-kre, mint a Harry Potter és a Trónok harca koncentrálnak inkább innentől, hogy visszanyerjék a gamerek bizalmát. Nem lesz könnyű dolguk.