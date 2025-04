A Grand Theft Auto hatodik felvonása már azelőtt jókora hullámokat kavart, hogy egyáltalán polcokra került volna, elvégre a Rockstar Games még mindig kiadás előtt álló alkotásához kötődik a játéktörténelem egyik, ha nem a legnagyobb és legcsúnyább szivárgása. 12 év óta vár rá a világ, emiatt nyilvánvaló, hogy a GTA 6 bedönti majd a pénztárakat, csak a megjelenését követő első évben arra számítanak a pénzügyi elemzők, hogy brutálisnak számító, 3 milliárd dollárt kaszálhat a videójáték a pénztáraknál. És ezek csak az óvatosabb előrejelzések, akadnak olyanok is, akik inkább 6 milliárd dolláros bevételre tippelnek az első 12 hónapban.

Tekintve, hogy a GTA 6 első előzetesét cikkünk írásának pillanatában 247 millióan nézték meg, és a várakozások szerint csak az előrendelésekből meglesz a nyílt világú gengszterszimulátor következő részének az 1 milliárd dolláros bevétel, a fenti gondolatok nem is tűnnek már annyira elborultnak.

Nyilván a versenytársak is látják a veszélyt a 2025 végére saccolt megjelenésben, a The Game Business írta meg, hogy eddig a legnagyobb kiadók közül négyen is úgy nyilatkoztak nekik, hogy kerül, amibe kerül, de menekülni fognak a játékaikkal a GTA 6 negyedik negyedéves debütálása elől.

„A Rockstar játékai nemcsak hatalmas pénzeket söpörnek be, hanem az időt tekintve is dominálják a piacot. Nem akarunk a közelében lenni, amikor kijön. Épp azon vagyunk, különféle terveket dolgozunk ki, hogy elrakjuk a közeléből a játékainkat” – nyilatkozta névtelenül az egyik ilyen kiadó vezetője.

Egy másik, a játékiparban dolgozó vezető úgy fogalmazott: „Még a GTA nélkül is nagyon nehéz megtalálnunk, hogy mikor adjuk ki az újdonságainkat, amikor jól fognak menni. A megjelenési dátum okozza mindig a legnagyobb nehézséget számunkra.”

Az EA is bajban van a GTA 6 miatt?

Bár a GTA 6-ot nem nevezte meg konkrétan, az EA vezérigazgatója, Andrew Wilson is beszélt róla még februárban, hogy annak ellenére, hogy a megjelenése 2025 áprilisa és 2026 márciusa között várható, az új Battlefield-játékuk kiadását is befolyásolhatják külső tényezők. Azét az új Battlefieldét, amelyet modern környezetbe helyeznek ismét, és ettől a húzástól várják az EA-nél, hogy a franchise régi fényében tündökölhet. „Ha szükséges, alternatív dátumot keresünk majd az új Battlefieldnek” – erősítette meg a kiadó vezetője.

Volt, aki a játékipar fejesei között egyenesen meteornak kiáltotta ki a GTA 6-ot, amelynek a becsapódási zónáját valahogy – három héttel előre hozva, vagy későbbre tolva a saját megjelenésüket – igyekeznek majd elkerülni.

A GTA 6 története a Miami által inspirált Vice Citybe kalauzol, ahol egy Bonnie és Clyde mesét tapasztalhatunk meg a saját bőrünkön, egy férfi és egy női karaktert irányítva. A játék fejlesztése 2022 eleje óta zajlik, és az ígéretek szerint az új rész maró társadalomkritikát is tartalmaz majd, a jelenlegi amerikai kultúra, a közösségi média dominanciája, és nyilván az olyan mémek is célkeresztbe kerülnek benne, mint a Florida Man.

A Grand Theft Auto hatodik felvonása PC-re, PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re jön, pontos megjelenési dátuma még nincs, ezért is retteg annyira tőle az egész szakma.